Cụ bà 117 tuổi sống thọ nhất thế giới ngày nào cũng ăn món quen thuộc ở Việt Nam

Trường hợp cụ bà Maria Branyas Morera 117 tuổi, người từng nắm giữ kỷ lục sống thọ nhất thế giới đã cho thấy, tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn gắn chặt với chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Những thực phẩm quen thuộc tưởng chừng đơn giản lại có thể âm thầm nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo các nghiên cứu chuyên sâu về cơ thể cụ bà, bí quyết trường thọ không chỉ nằm ở việc sở hữu bộ gen hoàn hảo hay hoàn toàn tránh bệnh tật. Điều quan trọng hơn là khả năng thích nghi, chịu đựng và phục hồi của cơ thể trước những tổn thương theo thời gian.

Cụ bà Maria Branyas Morera

Đáng chú ý, tế bào của cụ duy trì được cơ chế tự dọn dẹp các “rác thải” chuyển hóa và tái tạo rất hiệu quả.

Một điểm nổi bật trong chế độ ăn của cụ bà là việc duy trì thói quen sử dụng sữa chua tới 3 lần mỗi ngày.

Trong thực đơn của cụ, sữa chua đóng vai trò quan trọng vì cung cấp lợi khuẩn nhóm Bifidobacterium giúp giảm viêm và sản sinh các axit béo có lợi cho cơ thể.

Bên cạnh việc ưu tiên các loại hạt giàu chất béo tốt, mỗi người có thể hình thành thói quen ăn một hũ sữa chua mỗi ngày. Món ăn đơn giản này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của thực phẩm nhiều dầu mỡ và khó tiêu.

Lợi ích của sữa chua

Theo phó giáo sư vi sinh vật học Claus Christophersen tại Đại học Edith Cowan (Úc), sữa chua là một thực phẩm thú vị vì chứa các vi khuẩn sống, đặc biệt là nhóm Lactobacillus. Đây là loại vi khuẩn tham gia vào quá trình biến sữa thành sữa chua. Chúng sử dụng carbohydrate trong sữa để tạo ra axit lactic trong quá trình lên men, khiến protein trong sữa đông lại và hình thành cấu trúc đặc trưng của sữa chua. Lactobacillus là nhóm vi khuẩn quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, dù thông thường chúng ta chỉ có số lượng khá thấp.

Ăn sữa chua là một thói quen đơn giản giúp duy trì sức khỏe

“Khi số lượng vi khuẩn này tăng lên, độ pH trong ruột sẽ giảm xuống, và đó là điều có lợi. Môi trường pH thấp giúp ngăn chặn mầm bệnh dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để các vi khuẩn có lợi phát triển mạnh hơn", Phó giáo sư Claus Christophersen phân tích.

Bên cạnh đó, theo Giáo sư Emad El-Omar, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hệ vi sinh, thuộc Đại học New South Wales, Bệnh viện St George (Úc), ngoài ăn sữa chua, bà Branyas đã làm rất nhiều điều đúng đắn khác cho sức khỏe.

Bà tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu rau củ và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và quả hạch; đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, đường bổ sung và các loại ngũ cốc tinh chế.

Cụ Maria Branyas, ảnh chụp năm 1925

Chế độ ăn này cung cấp nguồn carbohydrate phức hợp, chất xơ và nhiều vi chất cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển bền vững. Nhờ đó, cơ thể duy trì được khả năng chống viêm, tăng cường miễn dịch và làm chậm tiến trình lão hóa.

Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng tuổi thọ dài khỏe mạnh không đến từ một loại thực phẩm đơn lẻ mà là sự kết hợp của lối sống điều độ, dinh dưỡng hợp lý và duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng. Trong đó, việc bổ sung sữa chua mỗi ngày là một thói quen đơn giản, dễ thực hiện và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sức khỏe lâu dài.

Theo CNN