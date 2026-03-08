Nghiên cứu 250 người sống thọ gần và trên 100 tuổi phát hiện 2 điểm chung bất ngờ: Không phải tập thể dục hay thói quen ăn uống

Trong nhiều năm qua, tuổi thọ dài thường được gắn với những thói quen tốt như chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên hay lối sống khoa học. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng những yếu tố này có thể chưa phải là tất cả. Một câu hỏi được đặt ra: liệu tính cách của con người cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ?

Cuốn sách nổi tiếng về lối sống và tuổi thọ Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life của 2 tác giả Héctor García và Francesc Miralles đã đưa ra góc nhìn đáng chú ý về vấn đề này. Cuốn sách nghiên cứu các “vùng xanh” (Blue Zones) – những khu vực trên thế giới có tỷ lệ người sống thọ cao bất thường, trong đó có Japan và đưa ra kết luận.

Theo các tác giả, bí quyết của những cộng đồng sống thọ không chỉ nằm ở chế độ ăn uống hay vận động thể chất, mà còn liên quan đến thái độ sống, cách suy nghĩ và đặc điểm tính cách của mỗi người.

Một nghiên cứu được công bố năm 2012 và được trích dẫn trong cuốn sách đã cung cấp thêm bằng chứng đáng chú ý. Công trình này được thực hiện tại Yeshiva University, với sự tham gia của 250 người sống thọ trên hoặc xấp xỉ 100 tuổi.

Các nhà khoa học đã phân tích đặc điểm tính cách của những người này dựa trên bảng khảo sát tự đánh giá và nhận xét của những người xung quanh họ. Kết quả cho thấy phần lớn những người sống tới tuổi bách niên đều có những điểm chung rõ rệt về tính cách. Và, chính những đặc điểm này có thể góp phần giúp họ duy trì tuổi thọ dài hơn mức trung bình.

Từ nghiên cứu trên, 2 đặc điểm nổi bật thường xuất hiện ở những người sống thọ nhất đã được chỉ ra:

1. Thái độ sống tích cực

Đặc điểm đầu tiên và cũng phổ biến nhất là thái độ sống lạc quan. Trong nghiên cứu, hầu hết những người sống trên 100 tuổi đều được mô tả là những người có tinh thần tích cực và dễ hòa đồng.

Theo bác sĩ Nil Barzilai, một trong những đồng tác giả của nghiên cứu, nhiều người trong số họ thường được những người xung quanh nhận xét bằng các từ như: Lạc quan; Dễ chịu; Hòa đồng; Cởi mở trong giao tiếp.

Không chỉ vậy, tiếng cười cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Nghiên cứu cho thấy nhiều người sống thọ xem sự hài hước và niềm vui là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày.

Một ví dụ điển hình là cụ ông Larry Janisse, người đã sống tới 98 tuổi. Ông cho biết mình luôn cố gắng pha trò và mang lại tiếng cười trong các cuộc trò chuyện. Theo ông, việc duy trì sự hài hước trong cuộc sống chính là một trong những yếu tố giúp ông giữ được tinh thần thoải mái và sức khỏe ổn định.

“Trong cuộc sống, bạn cần phải biết cười,” ông từng chia sẻ.

2. Nhận thức cảm xúc cao

Bên cạnh thái độ tích cực, đặc điểm thứ hai thường thấy ở những người sống thọ là khả năng nhận thức và quản lý cảm xúc tốt.

Theo nghiên cứu, nhiều người sống tới 100 tuổi có xu hướng không kìm nén cảm xúc. Thay vào đó, họ chủ động bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với những người xung quanh.

Việc thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh được cho là giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội. Điều này liên quan tới khái niệm “thể lực xã hội” – tức khả năng duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa, giải quyết xung đột và đầu tư thời gian cho những người quan trọng trong cuộc sống.

Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy những người có mạng lưới quan hệ xã hội tốt thường có mức độ hạnh phúc cao hơn và tuổi thọ dài hơn. Hai tác giả García và Miralles nhận định rằng: những người có khả năng đối mặt với khó khăn bằng thái độ tích cực và kiểm soát tốt cảm xúc của mình thường đã đặt nền tảng vững chắc cho một cuộc sống lâu dài.

Tuy vậy, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định chính xác mối quan hệ giữa tính cách và tuổi thọ.

Theo bác sĩ Barzilai, hiện vẫn chưa thể khẳng định liệu thái độ tích cực có trực tiếp giúp con người sống lâu hơn, hay chính việc sống lâu khiến họ phát triển một tính cách lạc quan hơn theo thời gian.

“Chúng ta vẫn cần tìm hiểu rõ mối quan hệ nhân – quả giữa hai yếu tố này,” ông cho biết.

Dù vậy, những phát hiện ban đầu cho thấy rằng bên cạnh chế độ ăn uống, vận động và yếu tố di truyền, cách con người suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống cũng có thể đóng vai trò đáng kể trong hành trình hướng tới tuổi thọ dài và một cuộc sống hạnh phúc.

(Theo CNBC)