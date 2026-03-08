Ngủ đủ 8 tiếng nhưng bỏ quên điều này cũng vô ích: Nhiều người mắc phải khiến cơ thể già nhanh

Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, chiếc giường dường như trở thành “người bạn thân thiết” nhất của nhiều người. Cảm giác ấm áp dưới chiếc chăn mùa đông khiến ai cũng muốn nán lại thêm một chút. Thực tế, dù là “cơn buồn ngủ mùa xuân”, “sự mệt mỏi mùa thu” hay “uể oải mùa hè”, giấc ngủ luôn là điều cơ thể cần trong suốt bốn mùa. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng không chỉ việc thiếu ngủ, mà ngủ không đều đặn mới là yếu tố khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến năng lượng mỗi ngày, mà còn liên quan chặt chẽ đến tuổi sinh học - tức là “tuổi thật” của cơ thể được đo lường qua các chỉ số sinh học, phản ánh khả năng hoạt động và sức khỏe của từng người. Một nghiên cứu lớn theo dõi hơn 6.000 người trưởng thành đã cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa thói quen ngủ và tốc độ lão hóa sinh học.

Những người tham gia được theo dõi về thời gian đi ngủ, thức dậy, độ ổn định giấc ngủ, và sự khác biệt giữa các ngày trong tuần. Sau khi phân tích mẫu máu, kết quả cho thấy:

- Người ngủ trưa thường xuyên có tuổi sinh học cao hơn trung bình 0,5 năm.

- Người có thời lượng ngủ thất thường — hôm nhiều, hôm ít — cao hơn 0,6 năm.

- Người có thói quen ngủ không đều đặn cao hơn khoảng 0,7 năm.

- Đặc biệt, nhóm có sự chênh lệch lớn giữa giờ ngủ ngày thường và cuối tuần lão hóa nhanh hơn khoảng 0,8 năm so với nhóm duy trì lịch ngủ ổn định.

Điều đó cho thấy, chỉ riêng việc thay đổi giờ ngủ giữa các ngày cũng khiến cơ thể già đi nhanh hơn tới 9 tháng. Nói cách khác, ngủ bù vào cuối tuần không thể cứu vãn những đêm thức khuya, mà còn làm rối loạn nhịp sinh học – chiếc “đồng hồ bên trong” điều khiển mọi quá trình trao đổi chất, miễn dịch và tái tạo tế bào.

Giờ đi ngủ lý tưởng: 10-11 giờ tối

Nhiều người có thói quen làm việc hoặc xem phim đến khuya, nghĩ rằng chỉ cần ngủ đủ 7–8 tiếng là đủ. Thực tế, thời điểm đi ngủ cũng quan trọng không kém tổng thời lượng ngủ.

Theo các chuyên gia, những người đi ngủ sau nửa đêm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa cao hơn đáng kể. Ngược lại, người chìm vào giấc ngủ trong khoảng 22h–23h thường có hệ tim mạch khoẻ mạnh hơn và tuổi thọ sinh học thấp hơn. Vì vậy, lý tưởng nhất là bạn nên thật sự ngủ, không chỉ “lên giường”, trong khoảng 10 đến 11 giờ tối. Hãy đặt điện thoại sang một bên, thư giãn nhẹ trước khi ngủ để giúp cơ thể bước vào giấc ngủ tự nhiên hơn.

Cách để có giấc ngủ chất lượng

Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia đã đưa ra bốn tiêu chí để đánh giá chất lượng giấc ngủ:

Ngủ thiếp đi trong vòng 30 phút. Dễ ngủ lại sau khi thức giấc vào ban đêm (trong 10 phút). Số lần tỉnh giấc không quá một lần mỗi đêm. Khoảng 85% thời gian trên giường là thời gian ngủ thực sự.

Nếu bạn đáp ứng được những tiêu chí này, giấc ngủ của bạn đang ở trạng thái lý tưởng giúp cơ thể hồi phục và trẻ hóa hiệu quả.

Để duy trì giấc ngủ ổn định và phục hồi tốt nhất, bạn có thể thử các thói quen sau:

- Giữ lịch ngủ nhất quán: Đi ngủ và thức dậy vào cùng thời điểm mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

- Tắm nắng và vận động nhẹ: Tiếp xúc ánh sáng mặt trời buổi sáng giúp đồng hồ sinh học hoạt động đúng nhịp.

- Tránh tập luyện cường độ cao sát giờ ngủ: Cơ thể cần ít nhất 3 giờ để trở về trạng thái thư giãn.

- Ngủ ngắn thông minh: Nếu buồn ngủ ban ngày, chỉ nên chợp mắt 20–30 phút, không sau 3 giờ chiều.

- Giảm caffeine, nicotine và rượu: Đặc biệt từ buổi chiều trở đi, để tránh kích thích hệ thần kinh.

- Tạo môi trường ngủ lý tưởng: Phòng mát, yên tĩnh, ánh sáng giảm thiểu sẽ giúp não dễ dàng tiết melatonin – hormone gây buồn ngủ tự nhiên.

- Thư giãn trước khi ngủ: Đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc tắm nước ấm giúp tâm trí bình tĩnh, dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Nếu nằm hơn 20 phút mà vẫn chưa ngủ được, hãy rời giường, đi lại nhẹ nhàng hoặc đọc vài trang sách, rồi quay lại khi cảm thấy buồn ngủ.

Một giấc ngủ tốt không chỉ là ngủ đủ thời lượng, mà là ngủ đúng, ngủ sâu và đều đặn. Khi duy trì lịch ngủ ổn định, cơ thể có thời gian tái tạo tế bào, hồi phục năng lượng và giữ vững hệ miễn dịch. Vì vậy, đừng đánh đổi sức khỏe chỉ để thức khuya thêm vài giờ.

Giấc ngủ là liều thuốc tự nhiên, miễn phí và hiệu quả nhất giúp bạn trẻ lâu, đẹp da, tăng trí nhớ và kéo dài tuổi thọ. Hãy bắt đầu từ hôm nay - đặt điện thoại xuống, tắt đèn, và cho cơ thể nghỉ ngơi đúng giờ.

Theo Aboluowang