Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại quả "nghèo nhất Việt Nam" được dân tình thi nhau săn lùng

09-03-2026 - 07:25 AM | Sống

Chỉ nghe tên thôi đã khiến nhiều người bật cười vì quá giản dị, thế nhưng ở miền Tây, loại quả này lại là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn đặc trưng.

Nhắc tới miền Tây, nhiều người thường nghĩ ngay đến những vựa trái cây nổi tiếng như xoài, sầu riêng, chôm chôm hay măng cụt. Tuy nhiên, vùng đất sông nước này vẫn còn không ít loại quả dân dã, gắn với đời sống thường ngày của người dân địa phương. Trong số đó, có một loại quả gây tò mò ngay từ… cái tên: trái bần.

Không phải vì hình dáng quá lạ, cũng không phải vì hiếm gặp, mà chính cái tên "bần" khiến nhiều người lần đầu nghe qua phải bật cười. Trong tiếng Việt, từ "bần" thường gợi liên tưởng đến sự giản dị, nghèo khó, nên nhiều người đùa rằng đây có lẽ là "loại quả có cái tên nghèo nhất Việt Nam".

Thế nhưng thực tế, trái bần lại gắn bó khá lâu đời với đời sống ẩm thực miền Tây.

Đây là quả của cây bần - loài cây quen thuộc ở các vùng ven sông, rừng ngập mặn tại nhiều tỉnh miền Tây. Quả bần - hay như cách gọi quen thuộc ở miền Tây là trái bần - có kích thước nhỏ, tròn, vỏ xanh nhạt. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng hơi nâu và có mùi thơm nhẹ.

Điểm đặc trưng nhất của trái bần chính là vị chua thanh khá khác biệt so với nhiều loại quả khác. Nhờ hương vị này, bần thường được dùng làm nguyên liệu trong nhiều món ăn quen thuộc của người miền Tây.

Phổ biến nhất phải kể đến canh chua cá bần. Khi nấu, trái bần được dằm nhẹ để phần thịt quả tan ra trong nước, tạo vị chua dịu tự nhiên. Nhờ vậy, món canh chua có vị thanh, nhẹ và rất dễ ăn, đặc biệt hợp với những bữa cơm gia đình.

Ngoài ra, trái bần còn có thể được dùng để làm gỏi bần, bần dầm mắm đường hoặc chấm muối ớt. Chỉ cần cắt đôi quả bần, chấm với muối ớt cay cay là đã có ngay một món ăn vặt dân dã nhưng khá "bắt miệng".

(Ảnh: Nụ Cười Mê Kông)

(Ảnh: Nụ Cười Mê Kông)

Trước đây, trái bần chủ yếu mọc tự nhiên dọc theo các con sông hoặc trong những cánh rừng ngập mặn nên thường chỉ được người dân địa phương hái về ăn trong nhà. Ít ai nghĩ rằng loại quả giản dị này sau đó lại trở thành một đặc sản thú vị đối với du khách.

Những năm gần đây, khi du lịch miền Tây phát triển hơn, nhiều người từ nơi khác đến bắt đầu tò mò muốn thử những món ăn từ trái bần. Không ít du khách chia sẻ rằng họ khá bất ngờ vì hương vị của loại quả "có cái tên nghèo nghèo" này lại khá độc đáo.

Ở một số khu du lịch sinh thái miền Tây, trái bần thậm chí còn xuất hiện trong thực đơn như một đặc sản địa phương, đặc biệt là các món canh chua hoặc gỏi bần.

(Ảnh: Nụ Cười Mê Kông)

Có thể nói, dù sở hữu cái tên khá giản dị, thậm chí khiến nhiều người hiểu lầm, trái bần vẫn là một phần thú vị trong văn hóa ẩm thực miền Tây. Và đôi khi, chính những thứ mộc mạc như vậy lại khiến du khách nhớ mãi sau khi rời vùng đất sông nước này.

2 loại quả này cực ít thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng, ngày Tết gần như nhà nào cũng có

Theo Châu Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếng khóc 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ Nổi bật

Ai sống lâu hơn: người ít vận động hay tập thể dục mỗi ngày? Một cuộc khảo sát 36.383 người cao tuổi đã đưa ra câu trả lời

Ai sống lâu hơn: người ít vận động hay tập thể dục mỗi ngày? Một cuộc khảo sát 36.383 người cao tuổi đã đưa ra câu trả lời Nổi bật

Cứ 3 giây lại có 1 người bị đột quỵ, bác sĩ nhắc nhở: Thà ăn thêm thịt còn hơn ăn nhiều 5 thực phẩm này

Cứ 3 giây lại có 1 người bị đột quỵ, bác sĩ nhắc nhở: Thà ăn thêm thịt còn hơn ăn nhiều 5 thực phẩm này

07:17 , 09/03/2026
Thứ tiếng có lượng thí sinh thi chứng chỉ tại Việt Nam đông nhất thế giới, thu nhập có thể chạm mốc 50 triệu đồng

Thứ tiếng có lượng thí sinh thi chứng chỉ tại Việt Nam đông nhất thế giới, thu nhập có thể chạm mốc 50 triệu đồng

06:50 , 09/03/2026
Cao thủ ẩm thực chỉ cách chọn tôm tươi: Chỉ cần nhìn màu và đuôi là biết

Cao thủ ẩm thực chỉ cách chọn tôm tươi: Chỉ cần nhìn màu và đuôi là biết

06:06 , 09/03/2026
Cha mẹ THÔNG MINH chỉ yêu cầu con duy nhất điều này!

Cha mẹ THÔNG MINH chỉ yêu cầu con duy nhất điều này!

05:35 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên