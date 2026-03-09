Cứ 3 giây lại có 1 người bị đột quỵ, bác sĩ nhắc nhở: Thà ăn thêm thịt còn hơn ăn nhiều 5 thực phẩm này

Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 6 người thì có một người bị đột quỵ trong đời và cứ 3 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó có đến 50% ca bệnh dẫn đến tử vong hoặc tàn phế nghiêm trọng.

Điều đáng nói là phần lớn trường hợp đột quỵ không xảy ra đột ngột, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ các yếu tố nguy cơ như ăn uống mất cân bằng, thừa đường, thừa muối, chất béo xấu hoặc lối sống thiếu vận động.

Một số thực phẩm tưởng như vô hại nhưng nếu ăn thường xuyên lại có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, xơ vữa động mạch và cuối cùng dẫn tới nhồi máu não.

1. Bánh ngọt nhiều đường

Bánh ngọt luôn tạo cho chúng ta cảm giác ngon miệng và vui vẻ khi thưởng thức. Tuy nhiên, ít người biết rằng hàm lượng đường trong một số loại bánh ngọt có thể rất cao.

Để tăng hương vị, nhiều nhà sản xuất sử dụng lượng lớn đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu đường trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng cân và béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.

Đường dư thừa còn làm tăng đường huyết, khiến insulin hoạt động quá mức và gây tổn thương hệ mạch máu. Theo thời gian, các mạch máu dễ bị xơ cứng và tắc nghẽn.

Ngoài ra, một số sản phẩm còn sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo, dù không cung cấp năng lượng nhưng có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa đường huyết và chuyển hóa của cơ thể.

2. Nước uống chứa chất tạo ngọt nhân tạo

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đồ uống được quảng cáo là “không đường”, “ít calo”, khiến nhiều người nghĩ rằng đây là lựa chọn lành mạnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy đồ uống chứa chất tạo ngọt nhân tạo vẫn có thể gây ra nhiều tác động bất lợi cho sức khỏe.

Việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống này có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, ảnh hưởng quá trình chuyển hóa, thậm chí khiến cân nặng tăng lên.

Một số nghiên cứu còn cho thấy chất tạo ngọt nhân tạo có thể tác động đến hoạt động của não và hệ thần kinh, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Vì vậy, dù có vị ngọt nhẹ và ít calo, các loại nước uống này cũng không nên sử dụng thường xuyên.

3. Ô mai và các loại đồ ăn mặn nhiều muối

Ô mai là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, điểm đáng lo là hàm lượng muối trong loại thực phẩm này rất cao. Ngoài muối, nhiều sản phẩm còn chứa chất bảo quản và phụ gia.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, gây áp lực lên thành mạch, tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ

Khi lượng natri trong máu tăng cao, cơ thể phải giữ nước để cân bằng, khiến huyết áp tăng lên. Trong khi đó, tăng huyết áp chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu não.

Ăn một vài viên ô mai có thể chưa gây ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng nếu hình thành thói quen ăn thường xuyên, nguy cơ bệnh mạch máu sẽ tăng dần theo thời gian.

4. Thực phẩm chiên rán nhiều lần

Các món chiên rán như gà rán, khoai tây chiên hay chả giò luôn hấp dẫn bởi mùi vị giòn béo. Tuy nhiên, khi dầu được đun ở nhiệt độ cao nhiều lần, trong đó có thể hình thành chất béo chuyển hóa (trans fat) và nhiều hợp chất oxy hóa có hại.

Những chất này có thể làm tăng cholesterol xấu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, làm giảm độ đàn hồi của mạch máu.

Nếu ăn thường xuyên, chất béo sẽ tích tụ trong thành mạch, hình thành các mảng bám. Khi mảng bám vỡ ra, chúng có thể tạo cục máu đông và gây tắc mạch não.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên giảm tần suất ăn đồ chiên rán, thay vào đó ưu tiên các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như hấp, luộc hoặc hầm.

5. Trà sữa

Trong vài năm gần đây, trà sữa trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau vị ngọt béo hấp dẫn lại là lượng lớn đường, kem béo và phụ gia.

Tiêu thụ quá nhiều trà sữa có thể dẫn đến tăng đường huyết, tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, kem béo trong trà sữa thường chứa chất béo chuyển hóa, loại chất béo được chứng minh làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và thúc đẩy quá trình lão hóa mạch máu.

Khi mạch máu bị xơ cứng và lưu thông máu kém, nguy cơ hình thành cục máu đông và gây nhồi máu não cũng tăng lên.

Đột quỵ thường là hậu quả tích tụ lâu dài

Các chuyên gia cho rằng nhồi máu não hiếm khi xảy ra một cách đột ngột. Phần lớn trường hợp là kết quả của nhiều năm tích lũy thói quen ăn uống không lành mạnh và lối sống thiếu vận động.

Vì vậy, dù trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều món ăn hấp dẫn, việc kiểm soát chế độ ăn uống vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và chất béo xấu, đồng thời tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu não và các bệnh tim mạch.

Sức khỏe vẫn luôn là tài sản quý giá nhất. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống mỗi ngày có thể giúp cơ thể tránh xa nhiều căn bệnh nguy hiểm trong tương lai.

Nguồn và ảnh: Sohu