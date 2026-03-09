Cao thủ ẩm thực chỉ cách chọn tôm tươi: Chỉ cần nhìn màu và đuôi là biết

Tôm là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn gia đình, từ tôm luộc, tôm rang cho đến canh tôm hay bún hải sản. Tuy nhiên khi đi chợ, không phải ai cũng biết cách chọn tôm sao cho tươi ngon. Nhiều người chỉ nhìn qua kích thước hoặc giá cả mà bỏ qua những dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết độ tươi của tôm. Theo kinh nghiệm của những người nấu ăn lâu năm, việc chọn tôm tươi thực ra không quá khó. Chỉ cần chú ý một vài đặc điểm như màu sắc, phần đuôi và độ săn của thân tôm là có thể nhận ra ngay. Đây cũng là những mẹo thường được các đầu bếp hoặc người bán hải sản lâu năm chia sẻ.

Nhìn màu vỏ tôm

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của tôm tươi là màu sắc của lớp vỏ. Tôm còn tươi thường có màu sáng tự nhiên, phần vỏ trong và hơi bóng. Tùy từng loại tôm mà màu sắc có thể khác nhau, nhưng nhìn chung sẽ không bị xỉn hay đục. Ngược lại, nếu vỏ tôm chuyển sang màu đục, hơi xám hoặc có những đốm lạ, đó có thể là dấu hiệu tôm đã để lâu. Những con tôm như vậy khi nấu lên thường kém ngọt và thịt không còn chắc như tôm tươi.

Quan sát phần đuôi tôm

Theo nhiều người bán hải sản, phần đuôi là chi tiết rất dễ giúp phân biệt tôm tươi và tôm để lâu. Tôm còn tươi thường có đuôi xếp gọn, các cánh đuôi khép lại khá chặt. Trong khi đó, nếu phần đuôi tôm bị xòe ra hoặc có dấu hiệu lỏng lẻo, khả năng cao là tôm đã để lâu hoặc đã trải qua quá trình bảo quản không tốt. Những con tôm này khi chế biến có thể bị bở và không giữ được độ ngọt tự nhiên.

Kiểm tra độ săn của thân tôm

Ngoài màu sắc và phần đuôi, độ săn của thân tôm cũng là yếu tố quan trọng. Khi cầm lên, tôm tươi thường có thân chắc, hơi cong tự nhiên và không bị mềm. Nếu thân tôm mềm hoặc dễ bị gập một cách bất thường, đó có thể là dấu hiệu tôm đã không còn tươi. Một số con tôm để lâu còn có phần thân hơi nhão, khi bóp nhẹ có cảm giác không còn độ đàn hồi.

Nhìn phần đầu tôm

Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là quan sát phần đầu tôm. Tôm tươi thường có đầu dính chặt với thân, không bị tách rời. Phần đầu cũng giữ được hình dạng nguyên vẹn. Ngược lại, nếu đầu tôm có dấu hiệu lỏng lẻo hoặc dễ rơi ra khỏi thân, đó có thể là dấu hiệu tôm đã để lâu. Những con tôm như vậy khi nấu lên thường không còn giữ được độ ngon ban đầu.

Chú ý mùi của tôm

Mùi cũng là yếu tố giúp nhận biết độ tươi của hải sản. Tôm tươi thường có mùi nhẹ đặc trưng của biển hoặc của nước. Mùi này khá tự nhiên và không gây khó chịu. Nếu tôm có mùi tanh nồng hoặc mùi lạ, đó có thể là dấu hiệu tôm đã bắt đầu biến đổi. Trong trường hợp này, tốt nhất nên chọn những mẻ tôm khác để đảm bảo chất lượng món ăn.

Một vài lưu ý khi mua tôm

Ngoài việc quan sát tôm, nhiều người có kinh nghiệm đi chợ thường chọn mua tôm ở những sạp quen hoặc nơi có lượng hàng bán ra nhanh. Tôm được bán trong ngày thường giữ được độ tươi tốt hơn.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên những con tôm còn nguyên vẹn, vỏ không bị trầy xước quá nhiều. Điều này giúp hạn chế việc mua phải tôm đã qua bảo quản lâu hoặc không còn tươi.

Chỉ với vài mẹo nhỏ như quan sát màu vỏ, phần đuôi hay độ săn của thân tôm, việc chọn tôm khi đi chợ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi chọn được tôm tươi, các món ăn từ tôm cũng sẽ giữ được vị ngọt tự nhiên và hấp dẫn hơn trong bữa cơm gia đình.