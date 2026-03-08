Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt

Đi chợ gặp 5 loại rau này thì bạn hãy mạnh dạn mua ngay.

Khi nhắc đến thực phẩm giàu canxi, nhiều người thường nghĩ ngay đến sữa và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên trên thực tế, không ít loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày cũng chứa lượng canxi đáng kể. Điều đáng nói là những loại rau này khá dễ tìm, giá rẻ và thường được bày bán rất nhiều ở các chợ truyền thống. Bổ sung rau xanh vào khẩu phần ăn không chỉ giúp cung cấp chất xơ, vitamin mà còn góp phần tăng cường khoáng chất quan trọng cho cơ thể, trong đó có canxi. Với những người không uống nhiều sữa hoặc muốn đa dạng nguồn dinh dưỡng, các loại rau giàu canxi là lựa chọn đáng cân nhắc. Dưới đây là 5 loại rau quen thuộc, vừa dễ mua vừa giàu dinh dưỡng.

Rau dền

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt- Ảnh 1.

Rau dền là loại rau khá quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè. Loại rau này có vị ngọt nhẹ, dễ ăn và thường được dùng để nấu canh hoặc xào. Theo nhiều tài liệu dinh dưỡng, rau dền chứa lượng canxi khá cao so với nhiều loại rau khác. Ngoài ra, rau dền còn giàu sắt, vitamin A và chất xơ, giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Canh rau dền nấu với tôm hoặc thịt băm là món ăn đơn giản nhưng cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Rau dền cũng khá dễ trồng và dễ mua, thường xuất hiện ở hầu hết các chợ truyền thống với mức giá rất phải chăng.

Rau cải xoăn

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt- Ảnh 2.

Rau cải xoăn (kale) trong những năm gần đây trở nên phổ biến hơn nhờ được nhiều người quan tâm đến dinh dưỡng lựa chọn. Loại rau này có hàm lượng khoáng chất khá cao, trong đó có canxi.

Ngoài canxi, cải xoăn còn chứa nhiều vitamin K, vitamin C và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ xương khớp và góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể. Cải xoăn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau như xào nhẹ, nấu canh hoặc trộn salad. Dù trước đây chủ yếu xuất hiện ở siêu thị, hiện nay loại rau này cũng bắt đầu được bán nhiều hơn ở các chợ lớn.

Rau ngót

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt- Ảnh 3.

Rau ngót là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món canh gia đình. Không chỉ có vị ngọt tự nhiên, loại rau này còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Rau ngót chứa khá nhiều canxi cùng với vitamin C, vitamin A và một số khoáng chất khác. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và tốt cho sức khỏe xương. Canh rau ngót nấu với thịt băm hoặc tôm là món ăn phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Món canh này vừa thanh mát vừa dễ ăn, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết nóng.

Rau mồng tơi

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt- Ảnh 4.

Mồng tơi là loại rau rất quen thuộc trong bữa cơm mùa hè. Loại rau này có tính mát, vị ngọt nhẹ và thường được dùng để nấu canh hoặc nấu cùng cua đồng. Bên cạnh chất xơ và vitamin, mồng tơi cũng chứa lượng canxi nhất định. Nhờ vậy, khi kết hợp trong chế độ ăn đa dạng, mồng tơi có thể góp phần bổ sung thêm khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, mồng tơi còn được nhiều người yêu thích vì dễ ăn và dễ chế biến. Canh mồng tơi nấu cua hoặc nấu tôm là những món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình.

Rau cải xanh

5 loại rau nhiều canxi hơn sữa, bán la liệt ở chợ Việt- Ảnh 5.

Cải xanh là loại rau rất phổ biến ở các chợ Việt. Từ cải xanh nấu canh, cải luộc cho đến cải xào tỏi đều là những món ăn quen thuộc.

Loại rau này không chỉ chứa vitamin mà còn cung cấp một lượng khoáng chất nhất định, trong đó có canxi. Nhờ vậy, cải xanh có thể trở thành một phần trong chế độ ăn giúp bổ sung dinh dưỡng hằng ngày.

Cải xanh cũng khá dễ mua và giá thành thường không cao. Đây là lý do nhiều gia đình thường xuyên sử dụng loại rau này trong các bữa ăn.

Những loại rau quen thuộc, dễ mua ngoài chợ

Thực tế, nhiều loại rau giàu dinh dưỡng lại là những món rất quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Rau dền, rau ngót, mồng tơi hay cải xanh đều là những loại rau thường được bày bán nhiều ở các chợ truyền thống, giá thành khá dễ chịu nên phù hợp với bữa ăn hằng ngày.

Đi chợ vào buổi sáng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những rổ rau xanh tươi được bày bán ở hầu hết các sạp rau. Chỉ cần chọn những bó rau còn tươi, lá xanh và không bị dập là đã có thể chế biến được nhiều món ăn đơn giản như canh, luộc hay xào.

Những loại rau này không chỉ dễ mua mà còn rất linh hoạt trong cách nấu. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt băm hoặc cua đồng, bạn đã có thể nấu nhanh một món canh thanh mát cho bữa cơm gia đình.

Theo Thư Hân

Thanh niên Việt

