Phụ huynh chi hơn 22,8 tỷ đồng cho con vào ĐH quốc tế danh tiếng, nữ sinh nhập học 2 tháng thì được thông báo: “Chưa từng trúng tuyển”

Cơ hội nhập học trường danh tiếng

Trong những năm gần đây, nhiều gia đình tại Trung Quốc lựa chọn cho con theo học các trường đại học quốc tế đặt tại trong nước như một giải pháp thay thế cho việc du học nước ngoài. Mô hình này được cho là giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời vẫn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.

Trong số các cơ sở đào tạo dạng liên kết, Đại học New York Thượng Hải (New York University Shanghai - gọi tắt là NYU Shanghai) được xem là một trong những trường có uy tín hàng đầu. Trường có quy trình tuyển sinh khắt khe và yêu cầu đầu vào cao, vì vậy tỷ lệ cạnh tranh giữa các thí sinh khá lớn.

Năm 2023, một phụ huynh họ Dương ở Thượng Hải, Trung Quốc cũng nuôi hy vọng con gái mình có thể trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng này. Tuy nhiên, ngay từ vòng sơ tuyển, hồ sơ của nữ sinh đã bị loại do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tuyển sinh mà nhà trường đặt ra.

Trong lúc gia đình đang thất vọng vì cơ hội gần như khép lại, bà Dương bất ngờ được một công ty chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục và du học chủ động liên hệ. Đại diện công ty cho biết con gái bà “đã vượt qua vòng sơ khảo” và khẳng định họ có thể hỗ trợ để nữ sinh tiếp tục tham gia các vòng tuyển chọn tiếp theo.

Theo lời giới thiệu, công ty này cho biết có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học sinh trúng tuyển vào các chương trình quốc tế. Họ cam kết sẽ giúp nữ sinh vượt qua vòng phỏng vấn và hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức trở thành sinh viên của NYU Shanghai.

Tin tưởng vào lời đảm bảo cùng sự chuyên nghiệp mà phía công ty thể hiện, bà Dương đồng ý để con gái tham gia buổi phỏng vấn đầu vào do đơn vị này sắp xếp. Sau đó không lâu, gia đình nhận được thông báo rằng nữ sinh đã trúng tuyển vào hệ A-level của NYU Shanghai, một chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại trường.

Đại học New York Thượng Hải

Ngay sau khi nhận được “giấy báo trúng tuyển”, công ty trung gian yêu cầu gia đình bà Dương thanh toán trọn gói 6 triệu NDT (khoảng 22,8 tỷ đồng). Khoản tiền này được giải thích là bao gồm toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt trong 4 năm học, cùng với “phí hỗ trợ trúng tuyển” mà công ty cung cấp.

Phía công ty cho biết chương trình đào tạo thuộc hệ quốc tế và có liên kết với cơ sở ở nước ngoài, vì vậy học phí và các chi phí liên quan cần được thanh toán đầy đủ trước khi sinh viên nhập học. Với mong muốn con gái có cơ hội học tập tại một môi trường giáo dục chất lượng cao, đồng thời tin tưởng vào giấy báo nhập học đã nhận được, bà Dương đã chuyển toàn bộ số tiền theo yêu cầu.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hai tháng sau khi con gái “nhập học”, gia đình bắt đầu nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Những thông tin liên quan đến việc học tập của nữ sinh không rõ ràng, trong khi các thủ tục chính thức của nhà trường dường như không xuất hiện.

Nghi ngờ có vấn đề, bà Dương quyết định liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của New York University Shanghai để xác minh. Kết quả khiến cả gia đình choáng váng: nhà trường khẳng định không có bất kỳ sinh viên nào mang tên con gái bà trong hệ thống. Hồ sơ của nữ sinh hoàn toàn không tồn tại và cô cũng chưa từng trúng tuyển vào trường.

Nhận ra mình có thể đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, bà Dương lập tức trình báo sự việc với cơ quan công an tại Shanghai để tiến hành điều tra.

Chiêu trò lừa đảo bị phanh phui

Qua quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức, chuyên nhắm vào các phụ huynh có con không đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường đại học quốc tế danh tiếng. Những đối tượng này nắm khá rõ quy trình tuyển sinh nghiêm ngặt của NYU Shanghai, từ đó tìm cách tiếp cận các gia đình có học sinh hồ sơ yếu hoặc điểm số chưa đạt yêu cầu.

Thông thường, sau khi nhận được “phí dịch vụ”, nhóm này sẽ thông báo rằng học sinh không vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng, qua đó giữ lại số tiền đã nhận và phủi bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, trường hợp của con gái bà Dương lại diễn ra khác với kịch bản ban đầu của nhóm lừa đảo.

Theo kết quả điều tra, nữ sinh bất ngờ đạt điểm khá cao trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia, vượt ngoài dự đoán của các đối tượng. Để tiếp tục duy trì kế hoạch lừa đảo, chúng buộc phải làm giả giấy báo trúng tuyển cùng nhiều tài liệu liên quan nhằm tạo niềm tin cho gia đình.

(Ảnh minh họa)

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn dựng lên một “địa điểm học tập” tạm thời tại một khách sạn nằm đối diện khuôn viên trường NYU Shanghai. Chúng viện lý do trường đang tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất nên sinh viên phải học trực tuyến trong giai đoạn đầu, qua đó hợp thức hóa việc nữ sinh không đến học trực tiếp tại trường.

Sau khi phá án, cảnh sát đã thu giữ được một phần số tiền mà các đối tượng chưa kịp tẩu tán. Cơ quan chức năng đồng thời cảnh báo phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn “đảm bảo trúng tuyển” từ các tổ chức trung gian.

Về phía Đại học New York Thượng Hải (Trung Quốc), nhà trường cũng đưa ra thông cáo chính thức khẳng định quy trình tuyển sinh của trường được thực hiện trực tiếp và không thông qua bất kỳ tổ chức môi giới nào. Trường khuyến cáo phụ huynh và học sinh chỉ tham khảo thông tin từ các kênh chính thống, đồng thời cần xác minh kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ hoặc chuyển tiền cho bất kỳ đơn vị trung gian nào.

(Theo Baijiahao)