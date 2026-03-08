3 loại cây cảnh tuyệt đẹp cần có trong nhà để ngủ ngon, sung sức

Để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng với cảm giác sung sức, một giấc ngủ ngon là điều rất quan trọng. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ khoảng 7–9 giờ mỗi đêm, dù nhu cầu này có thể khác nhau ở từng người.

Tuy nhiên, để có được giấc ngủ yên bình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Áp lực công việc, lo âu hoặc cách sắp xếp không gian phòng ngủ đều có thể ảnh hưởng. Nếu tình trạng trằn trọc mất ngủ đang trở nên quen thuộc, một chuyên gia trên TikTok đã gợi ý một giải pháp từ thiên nhiên – cây trồng trong nhà.

TikToker Michael, được biết đến với tên The Mediterranean Gardener, cho biết có ba loại cây trồng trong nhà được cho là có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách làm sạch không khí xung quanh.

Anh chia sẻ: “Bạn có biết một số loại cây vẫn tiếp tục giải phóng oxy vào ban đêm, vì vậy chúng rất phù hợp để đặt trong phòng ngủ? Chúng ta đều biết rằng ban ngày cây hấp thụ khí CO₂ và thải ra oxy, nhưng ban đêm quá trình quang hợp dừng lại và thường chỉ có CO₂ được thải ra.”

1. Cây lưỡi hổ (Snake plant)

Cây lưỡi hổ dễ chăm sóc, đồng thời đem lại vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà.

Cây lưỡi hổ không chỉ có hình dáng độc đáo mà còn mang lại nhiều lợi ích. Theo các chuyên gia của Easy Plant, loại cây này giúp giảm các tác nhân gây dị ứng bằng cách giải phóng oxy và độ ẩm, từ đó giảm tác động của bụi và lông thú cưng trong không khí.

Michael cho biết: “Loại cây này có thể sống sót trong thời gian dài dù bị ‘bỏ quên’ và không cần tưới nước nhiều.”

2. Hoa lan (Orchid)

Hoa lan ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt trong các dịp lễ Tết khi nhu cầu quà tặng tăng cao.

Hoa lan có nhiều màu sắc khác nhau và mang lại vẻ thanh lịch cho mọi không gian. Chúng hoạt động liên tục để loại bỏ độc tố và giải phóng oxy, góp phần giúp bạn có một giấc ngủ yên bình.

Các chuyên gia làm vườn của Plantura cho biết loại cây này có khả năng loại bỏ các chất như xylene, toluene và formaldehyde trong không khí, từ đó giúp môi trường trong nhà trở nên lành mạnh hơn.

Michael nói thêm: “Loài cây ra hoa tuyệt đẹp này sẽ giúp bổ sung oxy cho không khí trong phòng bạn vào ban đêm.”

3. Cây cau vàng (Areca Palm)

Cây cau vàng góp phần đem lại tông xanh mát cho căn phòng, giúp không khí thêm trong lành.

Một loại cây hữu ích khác là cau vàng, còn được gọi là golden palm, butterfly palm hoặc yellow palm.

Theo The Stem, loài cây này từng được đưa vào một nghiên cứu của NASA về các loại cây có khả năng lọc không khí, và được đánh giá là một trong những cây hiệu quả nhất trong việc phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) – những chất thường xuất hiện trong các ngôi nhà hiện đại.

Michael cho biết thêm: “Với những thân cây đẹp như trong rừng nhiệt đới, loại cây này thích ánh sáng gián tiếp và chỉ cần phun sương nhẹ vài lần mỗi tuần.”