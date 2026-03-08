Ba năm sống ở tầng 33 khiến tôi phải bán nhà, chuyển xuống tầng 3 khu nhà tập thể mới thấy cuộc sống dễ chịu hơn

Căn hộ mẫu khi đi xem nhà có tầm nhìn rất đẹp. Đứng trên ban công có thể nhìn thấy cả thành phố, ánh đèn buổi tối lấp lánh như phim. Lúc đó tôi nghĩ: sống trên cao như vậy chắc chắn sẽ rất đáng giá.

Để mua được căn nhà đó, tôi đã rút gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, cộng thêm khoản vay kéo dài 30 năm.

Nhưng chỉ sau ba năm sống ở đó, tôi bắt đầu nhận ra: trải nghiệm sống trong những tòa nhà cao tầng không hề lý tưởng như tưởng tượng.

Thậm chí, có những ngày tôi cảm thấy cuộc sống trở nên mệt mỏi đến mức… gần như trầm cảm.

Những bất tiện không ai nói trước khi mua nhà cao tầng

Điều khiến tôi thất vọng nhất chính là diện tích sử dụng thực tế .

Căn hộ tôi mua được quảng cáo rộng khoảng 100m². Nhưng sau khi trừ diện tích chung như thang máy, hành lang, cầu thang thoát hiểm và khu kỹ thuật, phần diện tích thực tế chỉ còn khoảng 72m² .

Tức là gần 30% diện tích chỉ tồn tại trên giấy tờ .

Trong khi đó, căn hộ cũ mà tôi chuyển tới sau này có diện tích xây dựng khoảng 85m² nhưng diện tích sử dụng thực tế gần 78m² , vì gần như không có phần diện tích chung.

Nếu tính toán kỹ, tôi đã bỏ ra hàng trăm nghìn nhân dân tệ chỉ để trả cho… hành lang và thang máy.

Chờ thang máy - chuyện nhỏ nhưng bào mòn mỗi ngày

Một tòa nhà 33 tầng, mỗi tầng 4 căn hộ, tổng cộng hơn 130 hộ gia đình .

Buổi sáng, nếu may mắn bạn chờ thang máy khoảng 3–4 phút . Nếu không may, có thể phải đợi 7–8 phút , thậm chí lâu hơn nếu có người chuyển nhà hoặc sửa chữa.

Có lần tôi đang vội đưa con đi học thì thang máy hỏng. Tôi phải bế con đi bộ từ tầng 33 xuống dưới.

Hôm đó ngồi dưới sảnh rất lâu, tôi chợt nghĩ: "Mình đã bỏ ra cả gia tài để mua nhà, vậy mà mỗi ngày lại phải chịu cảnh này".

Sau nhiều lần như vậy, việc chờ thang máy dần trở thành nỗi căng thẳng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Nước sinh hoạt - điều khiến tôi thực sự lo lắng

Nhà cao tầng thường sử dụng hệ thống bơm nước lên bể chứa trên mái để đảm bảo áp lực. Nhưng câu hỏi là: bể đó được vệ sinh bao lâu một lần?

Trong ba năm sống ở đó, tôi chưa từng thấy ai kiểm tra hay làm sạch bể nước.

Một lần mất nước rồi có lại, nước chảy ra từ vòi vàng đục . Tôi hứng vào chậu, để yên khoảng nửa giờ thì thấy một lớp cát mịn lắng dưới đáy .

Khoảnh khắc đó khiến tôi thực sự lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt.

Sống ở tầng cao không hề yên tĩnh như nhiều người nghĩ

Tầng 33 gần như không có vật cản gió. Những ngày gió mạnh, cửa sổ rung lên từng cơn. Có lần cả tòa nhà rung nhẹ khiến tôi tưởng có động đất.

Ngoài ra còn có bụi và tiếng ồn . Nếu mở cửa sổ nửa ngày, bàn ghế đã phủ một lớp bụi mỏng.

Ban đêm, tiếng gió, tiếng thang máy, tiếng xe dưới đường vọng lên khiến cảm giác như đang ngủ cạnh một cây cầu vượt.

Chi phí sống trong chung cư cao tầng không hề rẻ

Phí quản lý tòa nhà của tôi khoảng 3.800 nhân dân tệ mỗi năm (tương đương hơn 13 triệu đồng). Phí đỗ xe khoảng 4.800 nhân dân tệ/năm .

Chỗ đỗ xe dưới hầm thậm chí có giá hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) cho một vị trí.

Chỉ riêng hai khoản cơ bản này đã tiêu tốn hơn 8.000 nhân dân tệ mỗi năm .

Trong khi đó, khu nhà cũ tôi đang sống chỉ thu khoảng 600 nhân dân tệ/năm phí vệ sinh và thu gom rác . Chi phí gửi xe gần như không đáng kể.

Điều khiến tôi lo nhất: Chi phí bảo trì trong tương lai

Những tòa nhà cao tầng phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị.

- Thang máy

- Hệ thống bơm nước

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tất cả đều có tuổi thọ nhất định.

Thang máy thường cần đại tu sau 15–20 năm , chi phí có thể lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ mỗi chiếc , và cư dân phải cùng đóng góp.

Trong khu chung cư cũ của tôi, thang máy nhiều tòa nhà đã bắt đầu hỏng thường xuyên, trong khi quỹ bảo trì gần như cạn kiệt .

Một vấn đề khác ít ai nghĩ tới: An toàn cháy nổ

Sau này tôi mới biết: ở nhiều thành phố, thang cứu hỏa chỉ với tới khoảng 15-16 tầng .

Nếu xảy ra cháy ở tầng 30 trở lên, lực lượng cứu hỏa gần như chỉ có thể hỗ trợ từ bên trong tòa nhà.

Trong khi đó, nhiều khu chung cư lại bị xe cá nhân chắn lối cứu hỏa. Đó là điều khiến tôi thực sự bất an khi sống ở tầng cao.

Cuộc sống thay đổi khi tôi chuyển về tầng 3

Cuối cùng, vì chuyện học hành của con, chúng tôi quyết định bán căn hộ tầng 33 và chuyển tới một căn hộ cũ 20 năm tuổi ở tầng 3 , không có thang máy.

Khi nghe tin, nhiều người thân còn nói đùa: "Cậu đang sống ngày càng tệ đi".

Nhưng sau hơn một năm sống ở đây, tôi nhận ra cuộc sống lại dễ chịu hơn nhiều .

Khu nhà cũ được xây từ năm 2005, tường dày, cách âm tốt. Hàng xóm đa phần đã sống ở đây nhiều năm, gặp nhau đều chào hỏi. Ngay trước khu nhà có chợ, ga tàu điện ngầm, trường học và bệnh viện . Tất cả đều trong khoảng cách đi bộ.

Đặc biệt, sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt. Mỗi ngày lên xuống cầu thang vài lần giống như một bài tập thể dục tự nhiên. Lưng tôi trước đây hay đau, giờ gần như không còn. Con tôi cũng vui hơn vì có thể xuống sân chơi với bạn bè bất cứ lúc nào.

Nếu mua nhà cũ, nên chú ý những điều gì?

Tất nhiên, nhà cũ cũng có những điểm cần cân nhắc. Khi chọn mua, tôi rút ra vài kinh nghiệm:

1. Ưu tiên vị trí

Nhà cũ thường nằm ở khu trung tâm, gần trường học, bệnh viện, chợ và phương tiện công cộng. Đây là lợi thế lớn về lâu dài.

2. Xem tuổi đời công trình

Nên chọn những tòa nhà xây sau năm 2000, kết cấu bê tông cốt thép chắc chắn.

3. Chọn tầng phù hợp

Tầng 3–4 thường được coi là hợp lý: đủ ánh sáng, leo cầu thang không quá mệt.

4. Kiểm tra hệ thống điện nước

Đường điện, ống nước cũ đôi khi cần thay mới khi cải tạo.

5. Quan sát hàng xóm và môi trường sống

Một khu nhà sạch sẽ, có hàng xóm thân thiện đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mới hay cũ của tòa nhà.

Nhà là nơi để sống, không phải để "giữ thể diện"

Gần đây, một người bạn hỏi tôi có nên mua căn hộ tầng cao trong dự án mới hay không.

Tôi chỉ hỏi lại một câu: "Anh mua nhà để sống thoải mái, hay để trông cho có vẻ sang?"

Không phải tất cả nhà cao tầng đều tệ. Những dự án chất lượng cao với mật độ thấp và quản lý tốt chắc chắn vẫn rất đáng sống.

Nhưng với phần lớn người mua nhà lần đầu, những gì họ có thể mua được thường là các khu chung cư mật độ cao, tiện ích quá tải và quản lý trung bình .

Và chỉ khi thực sự sống trong đó, bạn mới hiểu: Một ngôi nhà tốt không nằm ở việc nó cao bao nhiêu tầng, mà ở việc bạn có cảm thấy dễ chịu khi sống trong đó hay không.