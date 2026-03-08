Cảnh báo đặc biệt với những gia đình đang dùng đũa gỗ

Những ngày đầu xuân, đặc biệt ở miền Bắc, thời tiết nồm ẩm thường khiến không khí trong nhà trở nên ẩm thấp, sàn nhà trơn trượt, tường và đồ đạc dễ bị ẩm mốc. Tuy nhiên, có một vật dụng quen thuộc trong gian bếp mà nhiều người ít để ý đến nguy cơ hỏng hóc trong thời tiết này, đó là đũa gỗ.

Trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đũa gỗ hoặc đũa tre vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ cảm giác cầm chắc tay, thân thiện với môi trường và dễ sử dụng. Thế nhưng, chính đặc tính tự nhiên của gỗ lại khiến loại vật dụng này dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm trong không khí.

Theo một số chuyên gia vệ sinh thực phẩm, các vật dụng làm từ gỗ có cấu trúc sợi tự nhiên nên dễ hấp thụ nước. Khi thường xuyên tiếp xúc với nước và thức ăn, lại đặt trong môi trường ẩm, đũa gỗ có thể giữ ẩm lâu hơn bình thường và trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Vì sao mùa nồm khiến đũa gỗ dễ sinh nấm mốc?

Trong điều kiện bình thường, sau khi rửa bát đũa, nhiều gia đình thường cắm đũa vào ống đũa hoặc đặt vào chạn bát để ráo nước. Tuy nhiên, vào những ngày nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao khiến đũa rất khó khô hoàn toàn.

Theo thông tin từ VnExpress , đũa tre và đũa gỗ thường xuyên tiếp xúc với nước nên nếu không được làm khô đúng cách có thể trở thành môi trường cho vi sinh vật sinh sôi. Khi bề mặt đũa tưởng như đã khô nhưng bên trong sợi gỗ vẫn còn ẩm, vi khuẩn và nấm mốc có thể phát triển âm thầm.

Không chỉ đũa, nhiều vật dụng gỗ khác trong bếp như thớt gỗ, muôi gỗ hay sạn gỗ cũng có thể gặp tình trạng tương tự. Các vết dao cắt trên thớt hoặc những khe nhỏ trên bề mặt gỗ có khả năng giữ nước lâu ngày, khiến vi khuẩn dễ tích tụ hơn. Theo báo Sức khỏe & Đời sống , những vật dụng gỗ trong bếp nếu thường xuyên ẩm ướt và không được vệ sinh đúng cách có thể trở thành nơi chứa nhiều vi sinh vật gây hại.

Những dấu hiệu cho thấy đũa gỗ đã "xuống cấp"

Nhiều người có thói quen dùng đũa gỗ trong thời gian rất dài mà không để ý đến các dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, một số biểu hiện có thể cho thấy đũa đã bắt đầu mất vệ sinh.

Chẳng hạn, bề mặt đũa xuất hiện các vết thâm, đốm đen hoặc chuyển màu sẫm bất thường. Đôi khi, đũa có mùi chua nhẹ hoặc khi cầm cảm thấy hơi nhớt, sần. Đây có thể là dấu hiệu của nấm mốc hoặc vi khuẩn đã hình thành.

Đối với những đôi đũa đã dùng lâu năm, các vết nứt nhỏ trên thân đũa cũng có thể xuất hiện. Những khe hở này là nơi vi khuẩn dễ tích tụ và rất khó làm sạch hoàn toàn bằng cách rửa thông thường.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng một số loại nấm mốc có thể sinh ra độc tố gây hại cho sức khỏe. Trong đó, aflatoxin – một loại độc tố do nấm mốc tạo ra – được cho là có liên quan tới nguy cơ ung thư gan nếu tích tụ lâu dài trong thực phẩm.

Điều đáng nói là nấm mốc đôi khi không dễ nhận ra bằng mắt thường. Vì vậy, việc sử dụng đũa gỗ quá lâu mà không thay mới có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chuyên gia khuyến cáo cách dùng đũa gỗ an toàn trong mùa nồm

Để hạn chế nguy cơ nấm mốc, các chuyên gia khuyến cáo nên chú ý một số thói quen nhỏ trong quá trình sử dụng và bảo quản đũa gỗ.

Sau khi rửa bát, nên để đũa ở nơi thoáng gió cho khô tự nhiên, tránh cắm ngay vào ống đũa khi vẫn còn ẩm. Nếu có điều kiện, việc phơi đũa dưới ánh nắng nhẹ cũng giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Ngoài ra, nên vệ sinh ống đựng đũa và chạn bát định kỳ để tránh tình trạng ẩm mốc tích tụ lâu ngày. Những đôi đũa có dấu hiệu mốc, đổi màu hoặc có mùi lạ nên được thay mới.

Theo nhiều chuyên gia vệ sinh thực phẩm, đũa gỗ nên được thay sau khoảng 6 tháng sử dụng để đảm bảo an toàn.