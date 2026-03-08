Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-03-2026

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa to trong 2 ngày tới, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/3), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm mai sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ và mở rộng dần sang các khu vực khác. Trời chuyển rét.

Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rét vào đầu tuần tới (Ảnh: Báo Công thương).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 9-10/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/3

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 19-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

