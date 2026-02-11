Ở tầng 40, ngày nào cũng chờ thang máy 20 phút, chủ nhà dứt khoát bán nhà dù giá rẻ: “Tôi không muốn đợi nữa”

Quyết định bán nhà vì…phải chờ thang máy quá lâu

Ngày 4/2/2026, thông tin về anh Mã – một cư dân tại Hàng Châu (Trung Quốc) – đã quyết định bán căn hộ từng rất đắt khách của mình với giá rẻ đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là lý do anh bán nhà không xuất phát từ áp lực tài chính hay nhu cầu cần đổi chỗ ở, mà chỉ vì thời gian chờ thang máy tại tòa nhà siêu cao tầng quá lâu.

Anh Mã cho biết sau khi dọn vào ở từ năm 2023, anh đã liên tục rơi vào cảnh khổ sở vì phải chờ thang máy hằng ngày.

“Nhà tôi ở tầng 40, mỗi ngày ra khỏi nhà đều phải đợi thang máy hơn 20 phút, gần như không ngày nào là không bực bội. Ban đêm đi ngủ còn thường cảm thấy trong phòng có tiếng ồn nữa”, anh chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận rằng khi mua được căn hộ thuộc dự án “hot” từng có hàng chục nghìn người đăng ký mua, bản thân anh và gia đình đều vô cùng phấn khởi, họ đều tin rằng cả nhà sẽ có được môi trường sống thoải mái hơn. Không ngờ sau khi thực sự chuyển vào ở, vấn đề về thang máy lại trở thành nỗi phiền toái lớn nhất.

Khi anh Mã đề xuất bán nhà, anh đã vấp phải sự phản đối đồng loạt từ gia đình. Người thân cho rằng căn hộ “hot” khó khăn lắm mới mua được, chỉ vì một chuyện nhỏ như chờ thang máy mà bán đi thì quá đáng tiếc. Hơn nữa, trong bối cảnh thị trường bất động sản không thuận lợi như hiện nay, thì sẽ rất khó bán được với mức giá như mong muốn.

Tuy nhiên, anh Mã vẫn giữ thái độ vô cùng kiên quyết. Anh nói: “Tôi không muốn đợi tiếp rồi để tinh thần của mình bị bào mòn như vậy nữa, sau này cũng sẽ không mù quáng chạy theo những dự án hot. Suy cho cùng, nhà là để ở, sống thoải mái vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.”

Ảnh minh hoạ

Đã có thời, việc “sống ở tầng cao” được nhiều người xem là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Đứng ở độ cao lớn có thể tận hưởng tầm nhìn bao quát cả thành phố, ban đêm lại được thu trọn ánh đèn của thành phố vào trong tầm mắt.

Tuy nhiên, cùng với những phản hồi ngày càng nhiều về trải nghiệm sinh sống, thì ngày càng có nhiều người lựa chọn rời bỏ nhà cao tầng và chuyển sang các khu nhà thấp hơn. Đáng chú ý hơn, xét từ góc độ an toàn phòng cháy chữa cháy, thì nhà ở siêu cao tầng hiện cũng không còn được khuyến khích xây dựng nữa.

Trải nghiệm thực tế bất ngờ

Khảo sát thực tế về việc sử dụng thang máy tại khu nhà của anh Mã cho thấy hiện thực. Vào lúc 18 giờ tối cùng ngày, thời điểm này không phải giờ cao điểm nên không có cư dân nào khác chờ thang máy. Từ lúc đợi thang đến khi lên tới tầng 40, tổng thời gian chưa đến 2 phút; khi xem nhà xong đi xuống cũng gần như không phải chờ, thời gian di chuyển trong thang chỉ khoảng 1 phút.

Nhân viên môi giới cho biết, hiện giá rao bán các căn hộ tầng trên cùng trong khu này còn thấp hơn cả căn cùng diện tích ở tầng một, tuy nhiên điều này cũng liên quan đến mong muốn bán gấp của chủ nhà.

Ảnh minh hoạ

Sau đó, phỏng vấn ngẫu nhiên nhiều chủ sở hữu trong khu dân cư cho thấy người có trải nghiệm khác nhau về thang máy. Một chủ nhà sống trên tầng 20 cho biết: “Thực ra chỉ vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 – 8 giờ sáng thì chờ thang mới lâu hơn một chút, còn bình thường thường chỉ khoảng một đến hai phút thôi. Việc anh Mã nói phải chờ hơn 20 phút có phần hơi phóng đại, nhưng việc này cũng không loại trừ khả năng khi chờ đợi vào buổi sáng, cảm giác sốt ruột sẽ khiến thời gian như kéo dài hơn.”

Một cư dân khác sống trên tầng 30 cho biết: “Buổi sáng tôi không có giờ ra ngoài cố định nên cũng chưa từng tính chính xác thời gian chờ thang; tôi cũng từng đợi từ 6 đến 10 phút, nhưng chưa bao giờ phải chờ sang lượt thang thứ hai, và đều đi được ngay trong một lần. Có lẽ thời điểm ra vào của cư dân khá lệch nhau, không tập trung như ở các tòa nhà văn phòng, nên nhìn chung tôi không thấy việc chờ thang máy là quá phiền toái, sống vẫn khá thoải mái.”

Cũng có cư dân cho rằng việc phải chờ thang máy tới 20 phút là hơi phóng đại, nhiều khả năng chỉ xảy ra khi gặp tình huống đặc biệt như thang máy bảo trì hoặc trục trặc. Độ dài thời gian chờ thang máy nếu không trực tiếp sinh sống lâu dài thì rất khó cảm nhận một cách chân thực. Tính đến nay, căn hộ của anh Mã cũng đã được bán thành công.

Trải nghiệm bán nhà chỉ vì phải chờ thang máy của anh Mã cũng khiến nhiều người chú ý hơn đến những bất cập trong quá trình sinh sống tại các khu nhà siêu cao tầng. Câu chuyện không chỉ phản ánh lựa chọn của cá nhân anh, mà còn phần nào gợi mở những suy ngẫm về chất lượng sống, thiết kế hạ tầng và sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại với trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày trong đời sống đô thị.

Theo QQ