Cây lan ý "rất thích" được đặt ở vị trí này: Làm đúng thì hoa bung nở trắng muốt

11-02-2026 - 16:16 PM | Sống

Tháng Hai là thời điểm lý tưởng để di chuyển lan ý sang nơi nhiều ánh sáng hơn, giúp cây phát triển khỏe mạnh và nở rộ hoa khi mùa xuân đến.

Lan ý được biết đến là loài cây khỏe, có thể sống ngay cả khi bạn quên tưới một hoặc hai lần, nhưng chúng cần được chú ý nhiều hơn một chút nếu bạn muốn chúng ra hoa.

Mùa đông là thời điểm hầu hết các cây trồng trong nhà ở trạng thái “nghỉ đông” vì bên ngoài trời tối, điều đó có nghĩa là chúng đang ở chế độ sinh tồn và rất có thể bị rũ xuống hoặc trơ trụi. Tháng Hai là lúc hầu hết các loài cây bắt đầu tỉnh dậy chậm rãi, và các chuyên gia tại cửa hàng cây xanh Patch Plants (Vương quốc Anh) cho biết bạn nên chuyển lan ý đến vị trí có nhiều ánh sáng hơn trong nhà để giúp chúng nở hoa.

Vị trí mà cây lan ý “rất thích”

Họ cho biết: “Cây lan ý của bạn có thể sống trong hầu hết các điều kiện ánh sáng, nhưng một lượng ánh sáng gián tiếp tốt sẽ đảm bảo rằng lan ý tiếp tục cho ra những bông hoa trắng tuyệt đẹp đó.”

Chuyên gia này nói thêm: “Cửa sổ hướng Đông là lựa chọn hoàn hảo cho lan ý vì chúng cung cấp ánh sáng vừa phải mà không làm cháy lá.”

Cửa sổ hướng Đông là nơi bạn nên đặt cây lan ý của mình. (Ảnh minh họa)

Theo báo Anh Express, lan ý là loại cây khá dễ chăm sóc nhưng lại khá nhạy cảm với lượng ánh sáng mặt trời mà chúng nhận được, và vị trí bạn đặt chúng là yếu tố lớn nhất quyết định việc chúng có ra hoa hay không.

Chúng cần được đặt gần một căn phòng có nhiều ánh sáng mạnh để ra hoa, nhưng đừng đặt chúng trên bậu cửa sổ nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào vì điều đó có thể làm hại tán lá của chúng.

Trong tự nhiên, lan ý mọc dưới tầng thấp của rừng mưa nhiệt đới, nơi chúng chỉ nhận được ánh sáng đã được lọc qua các cành cây, và quá nhiều ánh nắng có thể làm cháy cây và khiến lá chuyển sang màu nâu.

Tốt nhất nên đặt lan ý gần cửa sổ hướng Đông trong nhà bạn vì những căn phòng này nhận được nhiều ánh sáng dịu nhẹ vào buổi sáng, điều này sẽ giúp cây phát triển nhưng không quá gay gắt đối với chúng.

Lan ý sẽ gặp khó khăn khi phát triển trong những căn phòng có cửa sổ hướng Bắc do mức độ ánh sáng thấp, trong khi các phòng có cửa sổ hướng Nam lại nhận quá nhiều ánh sáng vào buổi chiều, điều này có thể gây hại cho chúng.

Nếu bạn muốn lan ý ra hoa vào mùa xuân, chỉ cần đặt nó trên một chiếc bàn cách cửa sổ khoảng 30 đến 90 centimet.

Việc dành thời gian chỉ để di chuyển lan ý sang một căn phòng khác có vẻ đơn giản, nhưng điều này có tác động đến việc ra hoa của chúng nhiều hơn là bón phân hay thay chậu.

Lan ý cũng ưa độ ẩm và nhiệt độ ấm áp, vì vậy hãy cân nhắc đặt chúng trong phòng tắm hoặc nhà bếp để khuyến khích chúng ra hoa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phòng tắm của bạn phải có cửa sổ nhận được nhiều ánh sáng, nếu không cây có thể sẽ không phát triển chút nào.

Bạn cũng cần cẩn thận khi đặt lan ý trong nhà bếp vì mặt bàn bếp sẽ quá nóng đối với chúng, nhưng cũng không thể đặt gần các bát trái cây vì điều đó có thể khiến cây bị héo rũ.

Lan ý sẽ bắt đầu phát triển trở lại trong những tuần tới khi tháng Ba đến gần, vì vậy việc di chuyển chúng ngay bây giờ có thể giúp đảm bảo cho cây nở rộ hoa vào mùa xuân.

3 loại cây gia vị nên trồng trong năm Bính Ngọ

Theo Trà My

