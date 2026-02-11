Người đàn ông bị từ chối khi rút tiền tiết kiệm của cha quá cố, thậm chí bị yêu cầu chứng minh cha mình chính là cha mình

Ngày 5 tháng 2, anh Ngũ tại huyện Bành Trạch, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội phản ánh việc cha mình qua đời để lại khoản tiền tiết kiệm 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Khi anh đến ngân hàng để rút tiền thì bị từ chối và bị yêu cầu phải chứng minh "cha anh chính là cha anh".

Theo đưa tin từ Da Feng News thuộc tờ Huashang Daily, cha của anh Ngũ qua đời vào ngày 2 tháng 2, để lại khoản tiền tiết kiệm khoảng 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Anh đã mang theo sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận hỏa táng và các giấy tờ liên quan đến chi nhánh Miên Thuyền của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Bành Trạch để rút tiền. Tuy nhiên, phía ngân hàng thông báo không thể giải quyết và yêu cầu anh cung cấp giấy chứng nhận quyền thừa kế công chứng. Anh Ngũ đau xót chia sẻ rằng gia cảnh khó khăn, thi thể của cha vẫn đang đặt tại nhà tang lễ, anh đang rất cần số tiền này để lo thủ tục mai táng.

Vụ việc đang gây chú ý tại Trung Quốc

Đáng chú ý, trong đoạn video, một số cư dân mạng bình luận rằng nhân viên xử lý nghiệp vụ không mặc đồng phục quy định, làm dấy lên nghi vấn về việc liệu ngân hàng có sử dụng nhân sự thuê ngoài hay không.

Mới đây, phóng viên báo chí đã liên hệ với chi nhánh Miên Thuyền của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Bành Trạch. Nhân viên tại đây cho biết đối với các khoản thừa kế nhỏ dưới 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng), người gửi tiền chỉ cần cung cấp giấy chứng tử, giấy tờ tùy thân và chứng minh quan hệ thân nhân là có thể thực hiện. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan quản lý, việc rút số tiền trên 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) bắt buộc phải có tài liệu công chứng, chứ không phải ngân hàng cố tình làm khó bằng cách yêu cầu chứng minh "cha anh là cha anh".

Điều 40 trong Quy định về việc thực hiện Điều lệ quản lý tiền tiết kiệm của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nêu rõ sau khi người gửi tiền qua đời, người thừa kế hợp pháp để chứng minh danh tính và quyền rút tiền của mình phải xin cấp giấy chứng nhận quyền thừa kế tại văn phòng công chứng nơi tổ chức tiết kiệm đặt trụ sở (hoặc tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố nếu nơi đó không có văn phòng công chứng). Tổ chức tiết kiệm sẽ căn cứ vào đó để làm thủ tục chuyển nhượng hoặc chi trả.

Ngoài ra, quy định mới do Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành năm 2024 xác định rõ kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, các khoản thừa kế tiền gửi trong mức 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) có thể được miễn công chứng. Riêng các ngân hàng nông thôn quy mô nhỏ và vừa có thể trì hoãn thực hiện chính sách này đến cuối năm 2025.

Nguồn: HK01