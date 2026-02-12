1 hành động là "kẻ thù" của đột quỵ, người lười vận động chỉ cần 5 phút/ngày để tự cứu chính mình

Có một loại bài tập không cần quần áo tập luyện, thẻ thành viên phòng tập, thậm chí có thể thực hiện trên giường hoặc khi ngồi trên ghế, nhưng lại có thể giúp ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng như cục máu đông.

Ngồi, đứng hoặc nằm lâu, cả hai đều dễ hình thành cục máu đông. Huyết khối là cục máu đông không nên có trong mạch máu. Các cục máu đông nhỏ có thể ảnh hưởng đến lượng và tốc độ lưu thông máu, trong khi các cục máu đông lớn có thể làm tắc nghẽn mạch máu và ngăn cản dòng chảy máu.

Huyết khối tĩnh mạch được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó thường hình thành mà không có triệu chứng rõ ràng. Một khi các triệu chứng xuất hiện, tình trạng này có thể rất nghiêm trọng và thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Ngồi, đứng hoặc nằm lâu đều làm tăng đáng kể nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới. Do cơ bắp chân không co bóp, tốc độ tuần hoàn máu tĩnh mạch chậm lại đáng kể, khiến máu dễ bị ứ đọng ở chi dưới. Điều này tạo điều kiện cho các chất đông máu trong máu kết tụ và dần dần hình thành cục máu đông.

Nếu cục máu đông vỡ ra, nó có thể di chuyển trong máu và làm tắc nghẽn các mạch máu trong phổi, gây ra chứng tắc mạch phổi có thể dẫn đến tử vong. Do đó, việc ngăn ngừa hình thành cục máu đông đặc biệt quan trọng đối với những người ít vận động.

Các bài tập co duỗi mắt cá chân giúp "kích hoạt" tuần hoàn máu một cách hiệu quả

Một động tác đơn giản có thể "kích hoạt" tuần hoàn máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông một cách hiệu quả là động tác gập duỗi bàn chân, hay còn gọi là "bài tập co duỗi mắt cá chân". Đừng nghĩ rằng chỉ chạy marathon mới được coi là tập thể dục. Bài tập co duỗi mắt cá chân đơn giản này là "bài tập hiệu quả về chi phí", với những lợi ích mà bạn sẽ không thể tin được:

-Cơ bắp chân thường được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể người. Khi bạn co hoặc duỗi các ngón chân, các cơ này co và giãn như một máy bơm nước, đẩy máu từ các chi dưới trở lại tim, loại bỏ nguy cơ "tắc nghẽn" máu ở chân. Cần phải tránh bằng mọi giá việc hình thành cục máu đông.

Khi ngồi, đứng hoặc nằm trong thời gian dài, máu lưu thông chậm ở chân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành cục máu đông (huyết khối tĩnh mạch sâu). Các bài tập co duỗi mắt cá chân hoạt động như "ống dẫn" cho các mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

- Tạm biệt đôi chân sưng phù như chân voi. Chân bạn có bị sưng phù như thể chứa đầy chì không? Duỗi và co các ngón chân có thể thúc đẩy quá trình dẫn lưu bạch huyết, giúp cơ thể loại bỏ lượng nước dư thừa và làm cho đôi chân của bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

- Giải cứu tình trạng cứng khớp mắt cá chân. Nếu bạn không vận động trong thời gian dài, mắt cá chân của bạn rất dễ bị cứng. Tập bài tập này thường xuyên có thể duy trì sự linh hoạt của mắt cá chân, giúp leo cầu thang và đi bộ ổn định hơn, và đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi.

- Phát triển cơ bắp chân và định hình đường nét cơ thể. Đừng nghĩ rằng chỉ nâng tạ mới có thể xây dựng cơ bắp. Khi bạn gập và duỗi các ngón chân, các cơ ở phía trước và phía sau bắp chân của bạn đang hoạt động mạnh, điều này có thể ngăn ngừa teo cơ và làm cho đôi chân của bạn khỏe hơn.