Nội tạng động vật có hàm lượng cholesterol cao, cực hại sức khỏe tim mạch? Bác sĩ nói: Nhầm to! Có 4 loại nội tạng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời

Khi bạn đặt câu hỏi “mình có nên ăn một miếng gan lợn cỡ lớn không?”, sau đó sẽ có vô vàn ý kiến đi kèm như: "Gan có chức năng giải độc; tất cả các chất độc đều nằm trong đó, vì vậy đừng ăn gan!"; "Thế hệ trước dựa vào điều này để nuôi dưỡng cơ thể; bạn có hiểu thế nào là vua của dinh dưỡng không?". Nhiều người nói đó là "bom cholesterol", "thần dược tăng cường máu" và "ổ chứa kim loại nặng dư thừa"…

Một miếng gan lợn bình thường lại gây ra những ý kiến trái chiều đến vậy, khiến nhiều người băn khoăn: Gan lợn là "kho chứa độc tố" cần tránh, hay là một "kho báu dinh dưỡng" bị đánh giá thấp?

Ăn gan lợn có an toàn không?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, ăn gan lợn an toàn nếu đảm bảo nguồn sạch và ăn đúng cách. Mặc dù gan lợn là nội tạng nhưng thực chất nó rất bổ dưỡng, giàu protein. Trung bình, 100g gan lợn chứa 26g protein, gấp đôi lượng protein của một quả trứng luộc cùng trọng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, gan lợn là một nguồn cung cấp sắt tuyệt vời. Là sắt có nguồn gốc từ động vật, nó dễ dàng được cơ thể người hấp thụ hơn. Ngoài ra, chúng cũng là một trong những loại thịt giàu vitamin C nhất, giúp cơ thể bổ sung sắt hiệu quả hơn.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng cao, ăn gan lợn còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Gan lợn chứa vitamin A, một thành phần quan trọng của các chất nhạy cảm ánh sáng ở võng mạc, cũng như các chất chống oxy hóa như kẽm và selen. Do đó, ăn gan lợn cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt và bảo vệ thị lực.

Ngoài ra, gan lợn còn chứa các chất dinh dưỡng như vitamin B2, vitamin C và đồng, giúp giảm mệt mỏi và thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng.

Về mối lo ngại về độc tố, mặc dù chức năng của gan lợn là xử lý và hỗ trợ chuyển hóa độc tố, điều này không có nghĩa là gan lợn sẽ tích trữ độc tố. Lợn đã trải qua thời gian kiểm dịch bình thường và chức năng gan không bị tổn hại sẽ không gặp vấn đề tích trữ độc tố. Do đó, hãy đảm bảo nơi mua uy tín.

Những điều cần lưu ý khi thường xuyên ăn gan lợn

Mặc dù gan lợn có nhiều lợi ích, nhưng nó cũng có những nhược điểm, không thể tránh khỏi nhất là vấn đề cholesterol.

Trung bình, 100g gan lợn chứa khoảng 380 miligam cholesterol, vượt xa mức khuyến nghị hàng ngày của Viện Dinh dưỡng.

Giải pháp khá đơn giản: Cholesterol chỉ ảnh hưởng đến lipid máu khi kết hợp với axit béo bão hòa. Do đó, khi ăn gan lợn, nên tránh ăn thịt mỡ, sữa nguyên kem và các thực phẩm giàu chất béo động vật. Tốt nhất nên ăn kèm với nhiều sản phẩm từ đậu nành, vì chúng có thể ức chế hiệu quả sự hấp thụ cholesterol của cơ thể.

Dĩ nhiên, dù gan lợn có tốt đến đâu, cũng không nên ăn một cách tùy tiện. Theo chuyên gia, người bình thường không nên ăn gan động vật quá 3 lần một tháng, lượng tiêu thụ mỗi lần nên khoảng 25g.

Ngoài ra, trước khi ăn gan lợn, hãy chắc chắn chọn gan lợn tươi. Gan lợn bình thường sẽ có màu nâu hoặc tím, chắc khi sờ vào, không có quá nhiều chất nhầy hoặc mùi hôi. Cẩn thận không chọn loại quá nhiều mỡ, vì đó có thể là gan nhiễm mỡ. Nếu gan lợn bạn mua có vết bầm tím hoặc phồng rộp khi cắt ra, đó có thể là dấu hiệu của bệnh.

Trước khi nấu, gan lợn cần được làm sạch kỹ lưỡng. Đầu tiên, rửa sạch dưới vòi nước chảy trong vài phút, sau đó thái lát và ngâm trong nước muối loãng khoảng 30 phút. Tiếp theo, chà xát và rửa nhiều lần cho đến khi không còn màu sắc gì bám vào.

Gan lợn mềm ngon hơn, nhưng tuyệt đối không được giảm thời gian nấu để làm mềm gan. Nếu gan lợn chưa chín kỹ, ăn sẽ có nguy cơ bị bệnh. Tốt nhất nên xào gan lợn cho đến khi chuyển sang màu nâu xám trước khi ăn.

Ngoài gan lợn, có 4 loại nội tạng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời

Lòng bò

Là một loại thực phẩm ít calo, ít chất béo, giàu protein và canxi, lòng bò với kết cấu giòn tan không chỉ là món ăn kèm tuyệt vời cho lẩu mà còn là món ăn yêu thích của nhiều người đam mê thể dục. Nó có đầy đủ chất dinh dưỡng và rất đáng để thử.

Tim gà

Tim gà cũng rất giàu dinh dưỡng. Ngoài việc giàu vitamin B1, chúng còn chứa nhiều protein, canxi, sắt và vitamin A. Phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, người bị thiếu máu do thiếu sắt hoặc những người có chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể ăn tim gà với lượng vừa phải.

Mề gà

Tim gà cũng rất giàu dinh dưỡng. Ngoài việc giàu vitamin B1, chúng còn chứa nhiều protein, canxi, sắt và vitamin A. Phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, người bị thiếu máu do thiếu sắt hoặc những người có chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể ăn mề gà với lượng vừa phải.

Thận lợn

Mặc dù thận lợn có hàm lượng cholesterol cao, nhưng lợi ích của chúng vượt trội hơn so với nhược điểm. Chúng giàu selen, kẽm, vitamin nhóm B và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể con người. Người bình thường có thể ăn thận lợn. Tuy nhiên, những người có mỡ máu cao hoặc cholesterol cao nên ăn chúng một cách thận trọng để tránh làm tăng gánh nặng cholesterol.

Nhìn chung, nội tạng động vật là nguồn dinh dưỡng tốt và có thể được tiêu thụ ở mức độ vừa phải trong chế độ ăn hàng ngày, lý tưởng nhất là 2-3 lần một tháng, nhưng không nên ăn quá nhiều mỗi lần.