Từng không giữ nổi tiền, giờ chẳng cần cố “tiền lại đẻ ra tiền”:Cách làm của chàng trai 27 tuổi đơn giản đến khó tin!

Ở tuổi 27, Taki Wong - Một chàng trai đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ Ontario (Canada), từng thừa nhận rằng trước đây, anh không phải là mẫu người biết giữ tiền. Dù công việc mang lại nguồn thu nhập tốt, nhưng cũng giống như nhiều Gen Z khác, Taki cũng luôn trong cảnh rỗng ví vì kiếm bao nhiêu, tiêu chừng đó.

Tuy nhiên hiện giờ, mọi chuyện đã khác. Nhờ tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một cố vấn tài chính riêng, Taki đã giải quyết được “mớ hỗn độn tài chính” của mình - một bước ngoặt chính anh cũng không ngờ tới.

Taki chia sẻ rằng anh không có cố vấn tài chính chuyên nghiệp, cũng không dùng dịch vụ quản lý tài sản đắt tiền. Thay vào đó, anh sử dụng các công cụ AI như Gemini hay Chat GPT. Đối với Taki, công cụ này như một “cố vấn nhỏ luôn bên cạnh”, giúp anh hiểu rõ hơn thói quen chi tiêu của bản thân, từ đó đặt mục tiêu tiết kiệm.

Taki Wong (Nguồn: Reuters)

Mỗi tháng, Taki dành thời gian để tổng hợp chi tiêu của mình. Anh gửi cho AI các con số về chi phí sinh hoạt, mua sắm, ăn uống, giải trí,... nói chung là tất tần tật. Và sau đó, AI khuyên gì, Taki sẽ làm đúng như vậy!

Một phần thói quen mới của anh là dùng AI để xác định những “vết nứt gây thất thoát tiền nong”. Ví dụ, AI chỉ ra rằng Taki từng chi khoảng 600 USD/tháng (khoảng 15,6 triệu đồng) cho các bữa ăn ngoài, và 300 USD/tháng (khoảng 7,8 triệu đồng) cho các dịch vụ truyền hình và giải trí - những khoản mà anh từng không nghĩ là quá lớn. Nhờ lời nhắc từ AI, Taki đã quyết định cắt giảm đáng kể hai khoản này. Nhờ những thay đổi nhỏ như vậy mà Taki đã bắt đầu giữ được tiền, gom được một khoản vốn nho nhỏ để bắt đầu hành trình đầu tư.

Điều thú vị là nhờ AI cảnh báo kịp thời, Taki bắt đầu nhìn nhận tiền của mình như một tài sản sinh lời, chứ không chỉ là tiền để chi tiêu. Qua các phân tích tự động của AI, anh lập được thói quen tái cân đối ngân sách hàng tháng, xác định được những khoản không cần thiết và tinh chỉnh kế hoạch tiết kiệm. Bình thường, nhiều người trẻ có xu hướng chi tiêu quá tay dẫn tới cảnh rỗng túi, hưng đối với Taiki, việc có thể nhìn thấy số liệu chi tiêu và tỷ lệ tiết kiệm cụ thể đã tạo ra một động lực lớn để thay đổi lối sống tài chính.

Taki không dừng lại ở việc tiết kiệm chi tiêu hàng tháng. Anh còn để AI gợi ý các cách đầu tư hợp lý. Với những khoản tiền nhàn rỗi sau khi đã cắt giảm chi phí không cần thiết, anh nghiên cứu các lựa chọn đầu tư - từ quỹ chỉ số cho đến danh mục chứng khoán cơ bản, dựa trên phân tích thị trường và kỳ vọng lợi nhuận dài hạn. Việc AI cung cấp cái nhìn rõ ràng về cách phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư, giúp Taki không còn cảm thấy quá choáng ngợp khi nghĩ tới các lựa chọn tài chính phức tạp.

Một điểm quan trọng mà Taki nhấn mạnh là sự thận trọng. Dù AI có thể gợi ý và phân tích số liệu, anh vẫn giữ thói quen kiểm tra lại mọi thông tin và đối chiếu với nguyên tắc tài chính cá nhân. Taki không để AI truy cập trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hay ứng dụng đầu tư. Thay vào đó, anh tự nhập các con số quan trọng để giữ quyền kiểm soát và bảo mật thông tin cá nhân. Điều này giúp anh vừa dùng được sức mạnh của công nghệ, vừa tránh được rủi ro chia sẻ quá nhiều dữ liệu cá nhân trên các nền tảng trực tuyến.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Đối với Taki, AI là một “trợ lý tài chính thông minh” chứ không phải là người đưa quyết định cuối cùng. Anh hiểu rằng công cụ này giúp nhìn ra các xu hướng chi tiêu tiêu cực và thúc đẩy thói quen tiết kiệm bền vững, nhưng quyết định đầu tư và kế hoạch cụ thể luôn do anh tự lựa chọn dựa trên mục tiêu cá nhân và sự thẩm định của chính mình.

Câu chuyện của Taki phản ánh một xu hướng lớn hơn trong giới trẻ ngày nay: sử dụng các công cụ số hóa, đặc biệt là AI, để quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh và hiệu quả hơn. Nhiều người trong nhóm Gen Z và Millennials tại Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng đang thử áp dụng AI như một cố vấn ngân sách, theo một khảo sát gần đây, ghi nhận phần lớn người dùng AI tin rằng các công cụ này giúp họ quản lý tiền tốt hơn.

Từ việc từng không giữ nổi tiền, Taki đã thay đổi thói quen tài chính một cách đáng kể chỉ bằng cách “trò chuyện” với AI. Anh đã chứng minh rằng đôi khi, giải pháp đơn giản nhất lại là việc hiểu rõ dòng tiền của chính mình và để công nghệ hỗ trợ chúng ta thấy những gì trước đây đã bị bỏ qua.

(Nguồn: Reuters)