Cập nhật mới nhất thời tiết cả nước đêm Giao thừa và mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, xem ngay kẻo lỡ kế hoạch du xuân

Chỉ còn ít ngày nữa là người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và thông tin về thời tiết những ngày cuối năm, đầu xuân đang được đặc biệt quan tâm.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, diễn biến thời tiết dịp từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết năm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền: miền Bắc khả năng đón không khí lạnh tăng cường, xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và rét trong những ngày đầu năm mới; trong khi đó, khu vực miền Trung và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng là chủ đạo, xen kẽ mưa rào cục bộ. Những dự báo này được đánh giá sẽ tác động không nhỏ đến kế hoạch đi lại, du xuân và tổ chức các hoạt động ngoài trời của người dân.

Ảnh minh họa

Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 12-22/2/2026 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) :

1. Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 13-16.02 (tức 26 đến 29 tháng Chạp), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng trong hai ngày 13-14.02, khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn kèm sương mù rải rác. Thời tiết rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ đêm 16-19.02 (đêm 29 đến mùng 3 Tết), khu vực có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Tây Bắc có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Từ ngày 20-22.02 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, phía Tây có nơi cao hơn; thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

2. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế

Từ ngày 13-16.02 (26-29 tháng Chạp), khu vực có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, phía Nam 26-28 độ C; thấp nhất 18-21 độ C.

Từ ngày 17-19.02 (mùng 1 đến mùng 3 Tết), có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng phía Bắc 18-22 độ C; thấp nhất 18-20 độ C, phía Bắc 16-18 độ C.

Từ ngày 20-22.02 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), khu vực có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, thấp nhất 18-21 độ C.

3. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 13-22.02 (26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực trong thời gian 17-19.02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ 18-20.02, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-31 độ C; riêng phía Bắc trong các ngày 18-20/02 ở mức 24-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

4. Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Từ ngày 13-22.02 (26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), khu vực ít mưa, ngày trời nắng; sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

5. Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 13-22.02 (26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất 21-25 độ C.

6. Khu vực Hà Nội

Từ ngày 13-16.02 (26-29 tháng Chạp), Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, thấp nhất 18-20 độ C.

Từ đêm 16-19.02 (đêm 29 đến mùng 3 Tết), có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, thấp nhất 14-17 độ C.

Từ ngày 20-22.02 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C, thấp nhất 15-17 độ C.