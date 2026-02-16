Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ít ai biết rằng bưởi và dưa hấu - hai loại quả quen thuộc ngày Tết - lại thường được xếp vào nhóm ít thuốc trừ sâu, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Ngày Tết, trái cây xuất hiện dày đặc từ mâm ngũ quả, bàn tiếp khách đến các bữa ăn tráng miệng. Trong bối cảnh nhiều người lo ngại tồn dư thuốc trừ sâu trên rau củ, trái cây, ít ai biết rằng bưởi và dưa hấu - hai loại quả quen thuộc ngày Tết - lại thường được xếp vào nhóm ít thuốc trừ sâu, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Bưởi: Trái cây vỏ dày, ít sâu bệnh, tốt cho tim mạch

2 loại quả này cực ít thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng, ngày Tết gần như nhà nào cũng có- Ảnh 1.

Bưởi được các tổ chức an toàn thực phẩm xếp vào nhóm trái cây có nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu thấp. Lý do là bởi lớp vỏ dày, tinh dầu mạnh và vị đắng tự nhiên khiến côn trùng khó tấn công, nông dân ít phải can thiệp bằng hóa chất. Phần múi ăn được lại nằm sâu bên trong, càng giảm nguy cơ nhiễm tồn dư từ bên ngoài.

Không chỉ an toàn, bưởi còn rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng trong những ngày Tết ăn uống thất thường, ngủ nghỉ đảo lộn. Hàm lượng chất xơ cao trong bưởi hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu – tình trạng rất thường gặp khi ăn nhiều thịt mỡ, bánh chưng, bánh tét. Với lượng calo thấp, bưởi cũng là lựa chọn phù hợp cho người lo tăng cân sau Tết.

2 loại quả này cực ít thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng, ngày Tết gần như nhà nào cũng có- Ảnh 2.

Trong văn hóa Tết Việt, bưởi thường có mặt trên mâm ngũ quả với ý nghĩa tròn đầy, sung túc. Sau đó, bưởi được dùng làm món tráng miệng, nộm bưởi, chè bưởi hoặc đơn giản là tách múi ăn để “giải ngấy”.

Dưa hấu: Trái cây Tết quen mặt, vừa mát vừa an toàn

Cũng giống bưởi, dưa hấu có vỏ dày, cứng, đóng vai trò như hàng rào tự nhiên bảo vệ phần ruột bên trong. Thời gian sinh trưởng ngắn khiến dưa hấu ít cần phun thuốc kéo dài, nhờ đó thường được xếp vào nhóm trái cây ít tồn dư thuốc trừ sâu.

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước, giúp bù nước, giải khát, đặc biệt có lợi khi ăn nhiều món mặn, nhiều đạm trong dịp Tết. Loại quả này còn giàu lycopene – chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch và làn da - cùng với khả năng thanh nhiệt, lợi tiểu, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn sau những bữa ăn lớn.

2 loại quả này cực ít thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng, ngày Tết gần như nhà nào cũng có- Ảnh 3.

Ngày Tết, dưa hấu gần như nhà nào cũng có. Từ quả dưa đỏ thắm bày bàn thờ cầu may mắn, đến những miếng dưa mát lành đãi khách, dưa hấu luôn là món tráng miệng “quốc dân” giúp cân bằng khẩu vị.

Ai nên hạn chế ăn bưởi và dưa hấu dịp Tết?

Dù là những loại quả lành tính và an toàn, bưởi và dưa hấu không phải ai ăn nhiều cũng tốt.

Với bưởi, người đang sử dụng một số loại thuốc điều trị tim mạch, huyết áp, mỡ máu hoặc thuốc an thần nên thận trọng vì bưởi có thể gây tương tác thuốc. Người bị đau dạ dày, trào ngược cũng nên hạn chế do vị chua dễ gây cồn cào, ợ nóng. Ngoài ra, ăn nhiều bưởi khi đói có thể khiến người có cơ địa hạ đường huyết cảm thấy mệt, choáng.

2 loại quả này cực ít thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng, ngày Tết gần như nhà nào cũng có- Ảnh 4.

Với dưa hấu, người có hệ tiêu hóa yếu, dễ tiêu chảy không nên ăn nhiều vì tính mát và hàm lượng nước cao. Người mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali cũng cần cân nhắc lượng dưa hấu tiêu thụ. Riêng người tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên ăn dưa hấu với lượng vừa phải vì loại quả này có chỉ số đường huyết cao.

Ăn trái cây Tết thế nào cho khỏe?

Để tận dụng lợi ích của bưởi và dưa hấu trong dịp Tết, chuyên gia khuyến cáo nên ăn lượng vừa phải, đúng thời điểm, rửa sạch vỏ trước khi gọt, không ăn quá muộn vào buổi tối và kết hợp đa dạng nhiều loại trái cây khác.

Giữa mâm cỗ ngày Tết đầy ắp thịt cá, đồ chiên xào, bưởi và dưa hấu không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, may mắn mà còn là lựa chọn trái cây tương đối an toàn, giúp bữa ăn ngày Tết trở nên cân bằng và nhẹ nhàng hơn cho sức khỏe cả gia đình.

