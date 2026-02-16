Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiếm thấy: 5 con gái đi lấy chồng vẫn cùng nhau ăn Tết nhà ngoại, chuẩn bị mừng thọ bố

16-02-2026 - 11:26 AM | Sống

Câu chuyện gia đình ông Đoàn Minh Cầm ở Nghệ An gây chú ý khi cả 5 con gái và 5 chàng rể cùng quyết định về nhà ngoại ăn Tết, kết hợp mừng thọ 70 tuổi cho bố.

Với nhiều gia đình Việt, Tết vẫn thường là dịp con gái theo chồng về bên nội chăm lo mọi việc. Chuyện đông đủ cả gia đình con gái cùng về nhà ngoại ăn Tết vốn không phổ biến, nhất là khi có tới 5 chàng rể. Bởi vậy, câu chuyện của gia đình ông Đoàn Minh Cầm ở Diễn Châu, Nghệ An nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cả 5 cô con gái và 5 chàng rể cùng thống nhất về nhà ngoại ăn Tết, kết hợp mừng thọ 70 tuổi cho bố.

Những ngày cận Tết, căn nhà của ông Đoàn Minh Cầm (70 tuổi) và bà Võ Thị Linh (65 tuổi) ở Diễn Châu đông đủ hơn mọi năm. Không khí chuẩn bị cho lễ mừng thọ được lên kế hoạch từ sớm, thay đổi thói quen nhiều năm trước đó của các gia đình nhỏ.

Chị Đoàn Thị Thảo (sinh năm 1990), con thứ 3 trong gia đình 5 chị em gái, cho biết hiện cả 5 chị em đều làm việc và sinh sống tại TP Vinh. Những năm trước, các gia đình thường đến mùng 3 Tết mới về nhà ngoại.

Ảnh: NVCC

“Những năm trước gia đình cả 5 chị em tận mùng 3 mới về ngoại. Nhưng năm nay nhà mình quyết định về ngoại để làm mừng thọ 70 tuổi cho bố.” chị Thảo chia sẻ.

Theo chị Thảo, ý tưởng cả 5 gia đình cùng về ngoại ăn Tết và tổ chức mừng thọ được đưa ra từ sớm và nhận được sự đồng thuận của tất cả. Không chỉ thống nhất về thời gian, các chàng rể còn chủ động chuẩn bị cho ngày đặc biệt.

“Các rể in bạt chúc mừng và mua đào quất, chụp ảnh gia đình chung để treo” chị Thảo cho biết. Để lưu lại dịp đặc biệt này, cả gia đình đã chụp một bộ ảnh chung. Ảnh có đầy đủ các thành viên của 5 gia đình con gái cùng hai ông bà ghi lại khoảnh khắc đông đủ hiếm có, khi tất cả cùng về nhà ngoại ăn Tết và chuẩn bị mừng thọ 70 tuổi cho ông Cầm.

Theo chị Thảo, gia đình bên nội của các chị em đều ủng hộ quyết định này. Thông gia vốn quý mến nhau nên việc sắp xếp khá thuận lợi. Các gia đình chủ động thống nhất lịch trình từ trước để tất cả cùng có mặt đông đủ.

Dịp Tết năm nay, gia đình chị Thảo dự định mùng 1 đi chùa Cổ Am lễ đầu năm, mùng 2 anh em tụ họp đi chơi xuân. Từ mùng 3 và mùng 4, đại gia đình tập trung lo các phần việc cho lễ mừng thọ 70 tuổi của ông Cầm.

“Bố mẹ tôi vui lắm. Đây có lẽ là năm đông đủ nhất từ ngày chị em tôi đi lấy chồng”, chị Thảo chia sẻ.

Cha học hết cấp 2 nuôi dạy 6 con thành tài, 5 người là Tiến sĩ trường top thế giới: Cách giáo dục gói gọn trong vài chữ, ai ngẫm cũng thấm
Con trai bị hỏi "Thích ăn Tết ở nhà bà nội hay bà ngoại?": Bà mẹ gợi ý 3 cách trả lời EQ cao, lại được lòng đôi bên

Theo Tư

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng nhật thực cực hiếm sẽ xuất hiện vào mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hiện tượng nhật thực cực hiếm sẽ xuất hiện vào mùng 1 Tết Bính Ngọ Nổi bật

Bỏ tiền mua giống "lạ", anh nông dân đổi đời vì khách săn mua loại trái cây "không đụng hàng" chưng Tết

Bỏ tiền mua giống "lạ", anh nông dân đổi đời vì khách săn mua loại trái cây "không đụng hàng" chưng Tết Nổi bật

Đi chợ Tết đừng chỉ mua thịt, cá: 4 loại trái cây này ăn vừa ngon lại đẹp da, khỏe từ trong ra ngoài, cân bằng tiêu hóa trước mâm cỗ Tết

Đi chợ Tết đừng chỉ mua thịt, cá: 4 loại trái cây này ăn vừa ngon lại đẹp da, khỏe từ trong ra ngoài, cân bằng tiêu hóa trước mâm cỗ Tết

11:15 , 16/02/2026
5 năm làm dâu, năm nào cũng “rửa nhà” đón Tết: Xịt nước khắp nhà từ tủ lạnh đến sàn nhà... dân tình vừa lo vừa nể

5 năm làm dâu, năm nào cũng “rửa nhà” đón Tết: Xịt nước khắp nhà từ tủ lạnh đến sàn nhà... dân tình vừa lo vừa nể

11:12 , 16/02/2026
Từng trượt đại học, 9X Việt lấy bằng tiến sĩ và trúng tuyển Bộ Nông nghiệp Mỹ

Từng trượt đại học, 9X Việt lấy bằng tiến sĩ và trúng tuyển Bộ Nông nghiệp Mỹ

10:46 , 16/02/2026
Bé gái 10 tuổi lãi đậm nhờ dùng tiền mừng tuổi dịp Tết để mua vàng

Bé gái 10 tuổi lãi đậm nhờ dùng tiền mừng tuổi dịp Tết để mua vàng

10:21 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên