Hiếm thấy: 5 con gái đi lấy chồng vẫn cùng nhau ăn Tết nhà ngoại, chuẩn bị mừng thọ bố

Với nhiều gia đình Việt, Tết vẫn thường là dịp con gái theo chồng về bên nội chăm lo mọi việc. Chuyện đông đủ cả gia đình con gái cùng về nhà ngoại ăn Tết vốn không phổ biến, nhất là khi có tới 5 chàng rể. Bởi vậy, câu chuyện của gia đình ông Đoàn Minh Cầm ở Diễn Châu, Nghệ An nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cả 5 cô con gái và 5 chàng rể cùng thống nhất về nhà ngoại ăn Tết, kết hợp mừng thọ 70 tuổi cho bố.

Những ngày cận Tết, căn nhà của ông Đoàn Minh Cầm (70 tuổi) và bà Võ Thị Linh (65 tuổi) ở Diễn Châu đông đủ hơn mọi năm. Không khí chuẩn bị cho lễ mừng thọ được lên kế hoạch từ sớm, thay đổi thói quen nhiều năm trước đó của các gia đình nhỏ.

Chị Đoàn Thị Thảo (sinh năm 1990), con thứ 3 trong gia đình 5 chị em gái, cho biết hiện cả 5 chị em đều làm việc và sinh sống tại TP Vinh. Những năm trước, các gia đình thường đến mùng 3 Tết mới về nhà ngoại.

Ảnh: NVCC

“Những năm trước gia đình cả 5 chị em tận mùng 3 mới về ngoại. Nhưng năm nay nhà mình quyết định về ngoại để làm mừng thọ 70 tuổi cho bố.” chị Thảo chia sẻ.

Theo chị Thảo, ý tưởng cả 5 gia đình cùng về ngoại ăn Tết và tổ chức mừng thọ được đưa ra từ sớm và nhận được sự đồng thuận của tất cả. Không chỉ thống nhất về thời gian, các chàng rể còn chủ động chuẩn bị cho ngày đặc biệt.

“Các rể in bạt chúc mừng và mua đào quất, chụp ảnh gia đình chung để treo” chị Thảo cho biết. Để lưu lại dịp đặc biệt này, cả gia đình đã chụp một bộ ảnh chung. Ảnh có đầy đủ các thành viên của 5 gia đình con gái cùng hai ông bà ghi lại khoảnh khắc đông đủ hiếm có, khi tất cả cùng về nhà ngoại ăn Tết và chuẩn bị mừng thọ 70 tuổi cho ông Cầm.

Theo chị Thảo, gia đình bên nội của các chị em đều ủng hộ quyết định này. Thông gia vốn quý mến nhau nên việc sắp xếp khá thuận lợi. Các gia đình chủ động thống nhất lịch trình từ trước để tất cả cùng có mặt đông đủ.

Dịp Tết năm nay, gia đình chị Thảo dự định mùng 1 đi chùa Cổ Am lễ đầu năm, mùng 2 anh em tụ họp đi chơi xuân. Từ mùng 3 và mùng 4, đại gia đình tập trung lo các phần việc cho lễ mừng thọ 70 tuổi của ông Cầm.

“Bố mẹ tôi vui lắm. Đây có lẽ là năm đông đủ nhất từ ngày chị em tôi đi lấy chồng”, chị Thảo chia sẻ.