Phụ nữ sau 30 tuổi nên chăm ăn 5 loại hạt để "già chậm", dẻo dai: Tóc dày, da trắng mịn, miễn dịch khỏe

Bước vào ngưỡng tuổi 30, cơ thể phụ nữ bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt về nội tiết tố và tốc độ trao đổi chất. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là mái tóc không còn bóng mượt, dễ gãy rụng và làn da bắt đầu xuất hiện tình trạng khô sạm, thiếu sức sống. Lúc này, không chỉ giờ giấc nghỉ ngơi mà chế độ ăn uống cũng cần thay đổi cho phù hợp.

Dưới đây là 5 loại hạt nên có trong thực đơn hàng ngày để giúp chị em sau tuổi 30 "già chậm" hơn, khoẻ và đẹp hơn:

1. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là một trong những nguồn cung cấp kẽm tự nhiên tốt nhất cho cơ thể. Kẽm đóng vai trò then chốt trong việc kích thích mọc tóc và duy trì cấu trúc tóc bền vững thông qua biotin. Việc thiếu kẽm sau tuổi 30 thường dẫn đến tình trạng tóc rụng nhiều và móng tay dễ gãy, vì vậy hạt bí chính là giải pháp tự nhiên hiệu quả nhất.

Đối với làn da, kẽm giúp kiểm soát bã nhờn và thúc đẩy quá trình chữa lành các tổn thương trên da, giúp da luôn khỏe mạnh và trắng mịn. Đồng thời, hàm lượng selen và chất chống oxy hóa trong hạt bí ngô giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn. Thói quen nhâm nhi một nắm nhỏ hạt bí mỗi ngày sẽ giúp phái đẹp bảo vệ đường chân tóc và giữ cho hệ miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất.

2. Quả óc chó

Quả óc chó là nguồn cung cấp axit alpha linolenic (một loại omega 3 thực vật) và chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào. Đối với mái tóc, các axit béo này giúp giữ ẩm sâu cho da đầu, làm chân tóc chắc khỏe và giảm tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng do thay đổi nội tiết tố.

Về phương diện làn da, omega 3 đóng vai trò như một lớp màng ngăn chặn sự mất nước, giúp da luôn có độ đàn hồi và căng mọng tự nhiên. Đặc biệt, quả óc chó chứa polyphenol giúp ngăn chặn các gốc tự do tàn phá tế bào, từ đó củng cố hệ miễn dịch vững chắc. Việc duy trì ăn hai đến ba quả mỗi ngày giúp phụ nữ sau 30 giữ được sự minh mẫn và cơ thể dẻo dai nhờ khả năng chống viêm mạnh mẽ.

3. Hạnh nhân

Hạnh nhân nổi tiếng với hàm lượng vitamin E và các vitamin nhóm B, vốn là những "trợ thủ" đắc lực cho nhan sắc phái đẹp. Vitamin E trong hạnh nhân giúp làm sáng da, bảo vệ tế bào da khỏi tác động của tia cực tím và ngăn ngừa sự hình thành các đốm nâu hay nếp nhăn sớm.

Đối với mái tóc, hạnh nhân cung cấp độ ẩm cần thiết giúp tóc bóng mượt và da đầu không bị bong tróc, ngứa ngáy. Quan trọng hơn, hạnh nhân chứa nhiều magie và protein giúp ổn định huyết áp và tăng cường sức mạnh cho hàng rào miễn dịch. Ăn hạnh nhân thường xuyên giúp phụ nữ sau tuổi 30 duy trì sắc vóc trắng mịn và giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày.

4. Hạt điều

Hạt điều cung cấp lượng sắt và đồng vượt trội, rất cần thiết cho quá trình sản sinh hồng cầu. Điều này cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ sau tuổi 30 để giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, mang lại sắc diện hồng hào, trắng mịn cho làn da thay vì vẻ xanh xao, nhợt nhạt.

Về mặt dưỡng tóc, kẽm trong hạt điều giúp ngăn chặn tình trạng tóc giòn và hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen cho cả tóc và da. Ngoài ra, các khoáng chất trong hạt điều còn giúp củng cố hệ xương khớp, giúp cơ thể luôn dẻo dai và linh hoạt. Đặc biệt, các chất béo không bão hòa đơn trong loại hạt này còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước các bệnh lý nhiễm trùng.

5. Hạt phỉ

Dù không phổ biến bằng hạnh nhân nhưng hạt phỉ lại là "nhà máy" dinh dưỡng giúp phụ nữ giữ gìn nét trẻ trung. Hạt phỉ giàu vitamin E và các axit béo thiết yếu giúp nuôi dưỡng lớp màng lipid trên da, giữ cho bề mặt da luôn căng mịn và ngăn ngừa lão hóa.

Người La Mã cổ đại tin rằng hạt phỉ có khả năng làm tóc dày hơn nhờ cung cấp lượng folate (axit folic) cao, hỗ trợ tái tạo tế bào nang tóc. Về hệ miễn dịch, các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa trong hạt phỉ giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính. Điều này không chỉ giúp bạn có làn da sạch mụn, sáng khỏe mà còn duy trì sức bền và sự dẻo dai cho cơ bắp sau mỗi ngày làm việc.

Ăn các loại hạt thế nào để "chống già" sau 30 tuổi?

Để đạt được hiệu quả trẻ hóa tốt nhất, bạn chỉ nên tiêu thụ khoảng 20 - 30 gram các loại hạt mỗi ngày, tương đương một nắm nhỏ. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc trộn cùng sữa chua và ngũ cốc vào bữa phụ. Hãy ưu tiên chọn các loại hạt chưa rang hoặc rang mộc để tránh nạp quá nhiều muối hay chất phụ gia không cần thiết vào cơ thể.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, phụ nữ sau tuổi 30 cũng cần duy trì lịch ngủ đều đặn và giữ tinh thần lạc quan để các dưỡng chất được hấp thụ tối ưu nhất. Một cơ thể được chăm sóc khoa học sẽ tự nhiên đền đáp bằng một mái tóc dày, làn da trắng mịn và sức khỏe dẻo dai theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Baidu, Woman.tvbs