Giáo sư giáo dục nói thẳng: 4 kiểu cha mẹ này khó nuôi dạy được những đứa trẻ xuất sắc, có ép con học thêm cũng vô dụng

Sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ phụ thuộc vào trường học mà còn phụ thuộc vào gia đình. Những gì diễn ra trong gia đình có tác động mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào của giáo viên.

1. Gia đình luôn tranh cãi

Những đứa trẻ lớn lên trong căn nhà mà tiếng cãi vã vang lên thường xuyên — nơi cửa bị đóng sầm và không khí luôn căng thẳng — sẽ sống trong trạng thái bất an. Chúng không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và cũng chẳng tin vào sự bền vững của các mối quan hệ, bởi những người thân yêu nhất của chúng lại khiến chúng tổn thương nhiều nhất.Lớn lên trong môi trường ấy, trẻ có thể trở nên cực kỳ cáu gắt hoặc thu mình, nhút nhát. Chúng không biết cách giao tiếp tích cực, vì chưa bao giờ được chứng kiến người lớn nói chuyện nhẹ nhàng với nhau.

2. Gia đình mà cha mẹ không đồng hành cùng con

Ảnh minh họa

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền, mua đồ chơi hay quần áo là đủ để thể hiện tình yêu.Nhưng điều con trẻ cần nhất không phải vật chất, mà là thời gian và sự gắn bó: cùng chơi xếp hình, cùng trò chuyện, hay đơn giản là một cái ôm khi con sợ hãi.Nếu bạn không dành thời gian cho con, con sẽ không biết thế nào là được yêu thương. Và những người không biết cách đón nhận yêu thương — sẽ rất khó học được cách yêu thương người khác khi trưởng thành.

3. Gia đình mà cha mẹ không tuân thủ quy tắc

Bạn dạy con dừng xe khi đèn đỏ, nhưng chính bạn lại vượt đèn. Bạn dạy con trung thực, nhưng chính bạn lại nói dối trước mặt con.Trẻ nhỏ không ngốc; chúng quan sát hành động nhiều hơn là nghe lời nói.Nếu cha mẹ không tuân thủ luật lệ, con cái sẽ nghĩ rằng luật lệ chỉ là hình thức. Nếu lời nói và hành động không nhất quán, con sẽ học được... sự đạo đức giả.

4. Gia đình mà cha mẹ không làm gương

Bạn bảo con đọc sách, trong khi bản thân lại miệt mài lướt điện thoại.Bạn nhắc con chăm chỉ học hành, trong khi bạn than thở và lười biếng.Bạn khuyên con nỗ lực, trong khi bạn sống buông thả qua ngày.Trẻ con sẽ nghĩ: “Tại sao con phải làm điều mà bố mẹ không làm?” Nếu cha mẹ không làm gương tốt, những lời dạy bảo sẽ mất đi sức nặng.

Những loại gia đình này không phải không thể nuôi dạy ra những đứa trẻ xuất sắc — nhưng sẽ rất khó.Bởi trước khi trưởng thành, trẻ đã bị ảnh hưởng từ chính môi trường chung quanh chúng:

Chúng không thể học được bình yên nếu gia đình luôn căng thẳng.

Không thể học được niềm tin nếu cha mẹ thường thất hứa.

Không thể học được kỷ luật nếu người lớn không biết tự kiềm chế.

Không thể học được sự tôn trọng nếu chưa từng được tôn trọng.

Khi trưởng thành, những thiếu hụt này khiến chúng gặp nhiều vấp ngã trong cuộc sống. Đến lúc ấy, chúng mới nhận ra rằng — có những bài học đáng lẽ nên được học từ thuở ấu thơ.Nhưng, đôi khi, đã là quá muộn.

Hãy nhớ rằng: Gia đình là ngôi trường đầu tiên của trẻ. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên. Những gì bạn làm mỗi ngày sẽ trở thành “bài học cuộc đời” mà con không bao giờ quên.

Theo Aboluowang