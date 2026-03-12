Sau 3 năm giữ giá, quán quen dán bảng tăng 2.000 đồng: "Thà thẳng thắn dán bảng để khách biết trước còn hơn tăng âm thầm"

Những menu vốn đã quen mặt, nay bỗng lạ lẫm với những con số được dán chồng lên nhau hay nét bút mực sửa vội. Lời thông báo xin phép tăng giá xuất hiện ở nhiều hàng quán tại TP.HCM thu hút sự chú ý của thực khách. Đằng sau những con số mới trên bảng hiệu là những phản ứng khác nhau từ phía người tiêu dùng, kéo theo sự xáo trộn nhất định trong thói quen sinh hoạt.

Nhiều thực khách chia sẻ về việc các hàng quán thay đổi giá món

Chấp nhận mức giá mới nếu chất lượng đồ ăn được giữ nguyên

Dạo một vòng các khu ăn uống tại phường Bình Thạnh, Xuân Hoà hay Bình Trưng, thực khách dễ dàng nhận thấy sự thay đổi. Tại một hàng bún thịt nướng, tấm bảng cũ vẫn còn đó nhưng các con số 30k nay đã được dán đè bằng số 35k bằng bút xanh đậm. Hay một quán bán bánh tráng trộn với tờ giấy thông báo trên quầy: “Vì chi phí nguyên liệu thay đổi, từ ngày 25/2/2026 (Mùng 9) quán xin phép tăng thêm đồ ăn 5.000đ. Mong quý khách thông cảm”, "Nguyên liệu lên giá nên bánh tráng trộn lên 2k là 29k. Mong quý khách thông cảm!". Trước sự điều chỉnh này, mỗi thực khách lại có một cách đón nhận riêng dựa trên nhu cầu và thu nhập cá nhân.

Một số hàng quán dán thông báo tăng giá món

Bạn Lan Vy (Phường Bình Trưng, TP.HCM) bày tỏ: "Lúc đầu thấy tăng 2.000 đến 5.000 đồng mỗi món ăn vặt mình cũng hơi bất ngờ. Nhưng khi đọc tờ giấy quán xin phép tăng giá để duy trì chất lượng, mình lại thấy thoải mái.”

Bạn Lan Vy cảm thấy thoải mái khi một số hàng quán điều chỉnh giá món

Chung quan điểm, bạn Huyền Sang (Phường Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ rằng bản thân vẫn sẽ ưu tiên ủng hộ những quán quen dù giá có nhích lên đôi chút. Với Sang, việc một bát phở bớt đi một miếng thịt hay tăng thêm vài ngàn đồng là điều có thể chấp nhận được nếu hương vị vẫn giữ đúng phong độ. "Mức tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng vẫn nằm trong khả năng chi trả của mình nên mình tiếp tục ghé ăn chứ không đổi sang quán khác" - Sang cho biết.

Bạn Huyền Sang cho rằng, nếu quán vẫn giữ nguyên chất lượng món thì vẫn sẽ quay lại ủng hộ

Thay đổi thói quen, tính toán lại chi tiêu và xen kẽ tự nấu ăn

Tuy nhiên, không phải thực khách nào cũng giữ nguyên tần suất đi ăn ngoài. Trước việc giá cả thay đổi, nhiều người chọn cách tự cắt giảm hoặc tìm kiếm những phương án thay thế phù hợp với túi tiền hơn.

Bạn Mỹ Duyên (Phường Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: "Việc một số món tăng giá khiến mình phải sắp xếp lại thực đơn cá nhân. Thay vì ngày nào cũng ăn ngoài, mình bắt đầu linh hoạt đan xen các bữa tự nấu và chỉ dành những ngày cuối tuần để ra ngoài thưởng thức tại những quán ruột để tiết kiệm".

Bạn Mỹ Duyên đã bắt đầu tiết kiệm hơn

Thậm chí, nhiều bạn trẻ như Minh Anh (Phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã bắt đầu thay đổi lộ trình sinh hoạt. Thay vì liên tục tụ tập hàng quán, Minh Anh chọn cách đi chợ và tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm. "Mình sẽ ưu tiên ghé những quán quen thuộc hoặc những nơi mức tăng nhẹ tầm 1.000 đến 2.000 đồng thôi. Những bữa cơm nhà đan xen ăn ngoài đang là lựa chọn tối ưu nhất của mình lúc này".

Sự điều chỉnh giá tại các hàng quán TP.HCM hiện nay đang tạo ra sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng. Dù là tiếp tục ủng hộ quán quen hay linh hoạt tự nấu ăn xen kẽ, thực khách đang chủ động đưa ra những lựa chọn mới để thích ứng với tình hình thực tế.