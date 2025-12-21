Mất việc ở tuổi 24, cô gái trở về quê nhưng lại sớm xách vali rời nhà vì một sự thật đau lòng

Với nhiều người trẻ, giai đoạn sau khi tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động luôn được xem là một "khúc cua" đầy áp lực. Không phải ai cũng tìm được công việc ổn định ngay từ đầu, và cũng không phải lần vấp ngã nào cũng được chuẩn bị sẵn tinh thần. Trong những thời điểm ấy, gia đình thường được kỳ vọng sẽ là nơi để người trẻ tạm dừng lại, lấy lại cân bằng trước khi tiếp tục đi tiếp.

Thế nhưng, trên thực tế, việc "trở về nhà" không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự an ủi. Khi thất nghiệp kéo dài, áp lực kinh tế và những kỳ vọng vô hình có thể khiến chính mái ấm trở thành nguồn căng thẳng mới. Câu chuyện của một cô gái 24 tuổi ở Ngọc Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ điển hình cho thực tế ấy, khi việc trở về quê sau mất việc đã đẩy cô vào cuộc khủng hoảng tinh thần kéo dài suốt hai tháng.

Cô gái quyết định trở về quê sau khi thất nghiệp ở tuổi 24 (Ảnh: 163)

Theo chia sẻ, cô gái tốt nghiệp đại học và từng làm việc xa nhà. Khi công việc gặp trục trặc, cô lựa chọn về quê, dự định phụ giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa, lo sinh hoạt gia đình và tìm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Thế nhưng, việc không có thu nhập trong thời gian này đã khiến cô trở thành tâm điểm của những so sánh và chỉ trích.

Những ngày đầu, cuộc sống tại quê nhà khá yên bình. Cô dậy sớm nấu ăn, phụ bố vận chuyển vật liệu xây dựng, giúp mẹ việc bếp núc và chăm sóc công nhân sửa nhà. Thỉnh thoảng, bố cô hỏi han việc tìm việc làm nhưng không tạo thêm áp lực.

Thời gian ở nhà, cô làm rất nhiều việc để phụ giúp gia đình (Ảnh: 163)

Tuy nhiên, không khí gia đình dần thay đổi khi thời gian thất nghiệp kéo dài. Trong một bữa cơm tối, bố cô so sánh cô với con cái hàng xóm đang làm việc ở thành phố lớn, có thu nhập cao và gửi tiền về cho gia đình. Mẹ cô cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng con gái ngoài 20 tuổi cần sớm ổn định công việc, thậm chí nhắc đến chuyện kết hôn.

Những lời nói này khiến cô gái suy sụp. Cô cho biết bản thân đã chịu nhiều áp lực vì thất nghiệp, việc trở về nhà vốn để tìm sự an ủi nhưng lại bị coi là "kẻ ăn bám", trở thành nguồn căng thẳng lớn hơn. Sau một cuộc cãi vã gay gắt, mối quan hệ giữa cô và cha mẹ rơi vào trạng thái lạnh nhạt suốt nhiều ngày.

Áp lực tài chính gia đình ngày càng hiện rõ (Ảnh: 163)

Trong thời gian đó, cô tiếp tục gửi hồ sơ xin việc nhưng liên tục nhận phản hồi từ chối, khiến tinh thần càng thêm mệt mỏi. Chỉ đến khi chứng kiến mẹ mình mang vác gạch nặng ngoài sân, hai mẹ con mới có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Người mẹ thừa nhận gia đình đang chịu áp lực tài chính do việc sửa nhà và kế hoạch mua nhà của con trai, trong khi cô gái cũng bày tỏ mong muốn được thấu hiểu và chia sẻ.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định rời quê để đến Quảng Châu tìm việc làm. Trước khi đi, mẹ cô đưa cho con một phong bao đỏ trị giá 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng), còn bố dù im lặng nhưng không ngăn cản quyết định của con gái.

Cô gái chia sẻ rằng bản thân nhận ra một thực tế phũ phàng: khi người trẻ chưa có thu nhập, việc "trở về nhà" đôi khi không còn là nơi trú ẩn tinh thần như mong đợi, mà có thể trở thành áp lực vô hình.

Sau 2 tháng ở nhà, cô gái quyết định xách vali rời đi (Ảnh: 163)

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tình trạng không hiếm gặp với những sinh viên mới ra trường hoặc người trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp nghề nghiệp. Một số cư dân mạng cũng chỉ ra sự khác biệt trong kỳ vọng của cha mẹ dành cho con trai và con gái, khi con gái thường bị yêu cầu phải tự lập sớm hơn.

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý nhận định, thất nghiệp ở giai đoạn đầu đời là điều khó tránh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh. Thay vì trách móc, gia đình cần đóng vai trò là điểm tựa tinh thần, giúp người trẻ có thời gian hồi phục và định hướng lại con đường tương lai.

"Nhà" không nên chỉ là nơi chào đón thành công, mà còn là nơi con cái có thể quay về khi vấp ngã. Với người trẻ, trưởng thành không chỉ là khả năng kiếm tiền, mà còn là học cách đối diện với áp lực, thấu hiểu gia đình và giữ vững niềm tin vào bản thân trong những giai đoạn khó khăn nhất.