Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!

21-12-2025 - 19:25 PM | Sống

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!

Cuộc sống đúng là có những cú “vả tỉnh ngộ” rất nhẹ nhưng rất đau. Bao năm nay chúng ta vẫn dùng đồ theo thói quen: treo móc theo chiều dán, dùng cốc theo chiều úp, đeo tai nghe theo chiều hướng xuống… vì nghĩ đó là “cách dùng đúng”.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện: Nhiều món nếu dùng NGƯỢC lại mới đúng! Hiệu quả tăng gấp đôi, dùng sướng hơn hẳn.

Dưới đây là 10 món đồ “đảo chiều” mà tôi tin 90% mọi người đều từng dùng sai — giờ sửa lại vẫn kịp.

01. Móc dán trong suốt – treo ngược lại mới chắc

Móc dán trong suốt tưởng chỉ có một chiều dán? Không hề.

Nhiều vị trí, đặc biệt là móc treo bồn rửa mặt trong phòng tắm, bạn phải dán ngược để phần móc khớp với mép đồ cần treo. Treo chắc hơn – không rơi – lại thẩm mỹ.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 1.
Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 2.

02. Hộp bánh – úp ngược mới không rơi vụn

Bình thường, ta mở hộp và để bánh trên đáy hộp. Kết quả: dễ rơi, dễ vụn, kem lem nhem.

Cách đúng: Úp ngược hộp – mở phần đáy – dùng nắp làm đĩa.

Bánh nằm gọn, ăn kiểu gì cũng không vỡ.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 3.
Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 4.

03. Cốc đựng bàn chải – úp ngược mới sạch

Để cốc đúng chiều → nước đọng lại → vi khuẩn sinh sôi. Để úp ngược → không đọng nước → sạch – khô – không mùi.

Một thay đổi nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 5.
Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 6.

04. Hộp khăn giấy – treo ngược dưới bàn mới tiện

Hộp khăn giấy để trên bàn:

- nhẹ, dễ trượt

- kéo mạnh là rơi

- đôi khi tờ giấy bị kẹt bên trong

Giải pháp: úp ngược hộp và gắn dưới mặt bàn hoặc đáy tủ bếp. Kéo một tay nhẹ tênh, nhìn cũng rất gọn.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 7.
Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 8.

05. Ổ cắm – lắp ngược giúp gọn dây

Nhất là ổ cắm máy lạnh và ổ cắm sau tủ TV. Lắp ngược để phích cắm quay xuống → dây không phải uốn cong → tường trông sạch, không rối dây.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 9.

06. Thìa – dùng ngược khi múc chất lỏng, nước sốt

Nhiều người không biết: Dùng mặt SAU của thìa khi múc nước sốt → không bám dính → dễ đổ ra → dễ vệ sinh.

Khi rót chất lỏng vào chai, đặt thìa úp ngược trên miệng chai, chất lỏng chảy xuống rất êm, không bị tràn.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 10.

07. Camera – lắp ngược cho góc quay rộng hơn

Lắp camera xuôi khiến xuất hiện điểm mù, nhất là khi cần quay thấp (trẻ em, thú cưng). Lắp ngược lại:

- góc nhìn rộng hơn

- camera xoay linh hoạt hơn

- ít kẹt góc

Đây là mẹo của rất nhiều gia đình nuôi thú cưng.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 11.

08. Giá hấp – úp ngược để bánh không bị nhão

Hầu hết mọi người dùng sai mặt của xửng hấp. Mặt có rãnh phải là mặt dưới, giúp thoát hơi nước.

Đảo ngược lại → bánh bao, mantou không bị ướt, đáy bánh không bị nhão.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 12.
Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 13.

09. Tai nghe Bluetooth – đeo ngược đỡ rơi, đỡ đau tai

Đeo kiểu truyền thống:

- dễ rơi

- đeo lâu đau tai

- vận động mạnh là tuột

Đeo ngược (phần thân tai nghe hướng lên trên) giúp:

- tì vào dái tai → BÁM CHẶT

- đeo lâu thoải mái hơn

- chạy nhảy không rơi

Rất nhiều gymer đang dùng kiểu này.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 14.

10. Máy sấy tóc – dùng mặt hút để hút bụi

Máy sấy có 2 mặt: thổi và hút. Úp ngược lại, dùng mặt hút để hút bụi:

- khe cửa

- góc bàn

- khe tủ

- bàn phím máy tính

Lắp thêm miếng vải mỏng → biến thành máy hút mini.

Sống 30 năm mới biết: 10 món quen thuộc dùng “ngược lại” còn hiệu quả gấp đôi, hóa ra trước giờ mình toàn làm sai!- Ảnh 15.

Kết lại

Hóa ra rất nhiều món đồ quen thuộc nếu “đảo chiều”, “lật ngược”, “dùng trái hướng” lại:

hiệu quả hơn

sạch hơn

tiết kiệm hơn

tiện hơn rất nhiều

Câu nói đúng nhất cho trường hợp này có lẽ là: “Không phải đồ không tốt, chỉ là… mình dùng sai suốt bao năm”.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
món đồ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai?

Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai? Nổi bật

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ

Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ Nổi bật

Uống nước thấy 4 dấu hiệu này, coi chừng suy thận sắp ập đến

Uống nước thấy 4 dấu hiệu này, coi chừng suy thận sắp ập đến

18:37 , 21/12/2025
Người phụ nữ 41 tuổi "giả chết 5 năm", bảo hiểm nhân thọ chi trả 1,3 tỷ đồng: Hé lộ kịch bản tinh vi

Người phụ nữ 41 tuổi "giả chết 5 năm", bảo hiểm nhân thọ chi trả 1,3 tỷ đồng: Hé lộ kịch bản tinh vi

18:33 , 21/12/2025
Cả muỗi lẫn rắn đều “khiếp sợ” loại cây này, nhà trồng càng nhiều càng an tâm

Cả muỗi lẫn rắn đều “khiếp sợ” loại cây này, nhà trồng càng nhiều càng an tâm

17:37 , 21/12/2025
4 con giáp là “đại gia ngầm”, kiếm tiền cực giỏi, giàu có cũng không khoe khoang, âm thầm tích lũy tài sản mỗi ngày

4 con giáp là “đại gia ngầm”, kiếm tiền cực giỏi, giàu có cũng không khoe khoang, âm thầm tích lũy tài sản mỗi ngày

16:57 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên