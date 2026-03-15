Phát hiện loạt robot Trung Quốc làm việc suốt ngày đêm tại các công trường xây dựng, nhận nhiệm vụ quan trọng

Trong bối cảnh công nghệ 5G và chuyển đổi số lan rộng trên nhiều lĩnh vực, ngành xây dựng – vốn được xem là một trong những ngành có mức độ tự động hóa thấp – đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Tại Trung Quốc, những công trường nơi robot đảm nhận nhiều công việc thay con người đang dần xuất hiện, mở ra viễn cảnh “robot xây nhà” không còn là ý tưởng trong phòng thí nghiệm mà trở thành thực tế.

Ngành xây dựng Trung Quốc đối mặt áp lực chuyển đổi

Trong nhiều năm, ngành xây dựng Trung Quốc phát triển chủ yếu dựa vào lao động thủ công với các công việc quen thuộc như vận chuyển vật liệu, buộc cốt thép, đổ bê tông hay lắp dựng cốp pha. Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ nhiều hạn chế khi năng suất lao động thấp, nguy cơ tai nạn cao và hiệu quả sản xuất chưa tương xứng với quy mô ngành.

Một vấn đề đáng chú ý khác là lực lượng lao động ở nước này cũng đang già hóa. Theo Báo cáo giám sát lao động nông thôn năm 2019 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, độ tuổi trung bình của lao động nông thôn đã đạt 40,8 tuổi, tăng 0,6 tuổi so với năm trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ lao động trên 50 tuổi đã vượt 24%.

Trong khi đó, ngày càng nhiều người trẻ không còn muốn làm việc tại các công trường nặng nhọc. Xu hướng lựa chọn những ngành nghề mới nổi khiến tình trạng “thà đi giao hàng còn hơn vào công trường” trở nên phổ biến.

Theo nhận định của Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc Đinh Liệt Vân, mặc dù ngành xây dựng của Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu lớn, nhưng vẫn tồn tại hàng loạt vấn đề như hiệu suất sản phẩm chưa cao, lãng phí tài nguyên lớn, nguy cơ an toàn nổi bật, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hiệu quả sản xuất thấp. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi sang mô hình xây dựng số hóa và thông minh được xem là hướng đi tất yếu để ngành này phát triển bền vững.

Công trường robot đầu tiên đi vào vận hành

Một trong những bước thử nghiệm đáng chú ý diễn ra tại dự án Fengtong Garden của Tập đoàn Country Garden ở Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông. Đầu năm 2021, dự án này được Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn Trung Quốc lựa chọn làm dự án thí điểm xây dựng thông minh.

Đây cũng là dự án thương mại đầu tiên ứng dụng robot xây dựng của Công ty Robot Bozhilin – công ty con thuộc Country Garden – đồng thời là công trường hiếm hoi tại Trung Quốc đưa robot vào sử dụng hàng loạt trong quá trình thi công.

Tại công trường, nhiều loại robot khác nhau đang đảm nhiệm các công việc trước đây vốn do con người thực hiện. Trong đó có robot kết cấu, robot hoàn thiện, robot hỗ trợ và nhiều thiết bị thông minh phục vụ thi công.

Một thiết bị nổi bật tại đây là máy phân phối bê tông thông minh với thiết kế cao lớn và màu hồng đặc trưng. Thiết bị này chịu trách nhiệm bơm bê tông cho các tầng tiêu chuẩn của toàn bộ dự án.

Bên trong công trình, robot làm sạch sàn di chuyển chậm rãi trên các lối đi chuyên dụng, tự động thu gom đá nhỏ và bụi bẩn trên công trường. Những khu vực robot đi qua nhanh chóng trở nên sạch sẽ, giúp cải thiện đáng kể môi trường làm việc.

Ở khu vực tầng hầm, robot mài sàn cao khoảng 1,7 m hoạt động hoàn toàn tự động sau khi nhận lệnh từ máy tính bảng của công nhân. Thiết bị này có thể tăng hiệu suất thi công lên gần gấp ba lần so với phương pháp thủ công, đồng thời giảm đáng kể lượng bụi phát sinh.

Ngoài ra, robot phun sơn tường ngoài cũng đang được sử dụng để thay thế các công việc nguy hiểm trên cao. Thiết bị có thể đạt hiệu suất tối đa khoảng 300 m² mỗi giờ, đồng thời giảm nguy cơ tai nạn lao động.

Trung tâm điều khiển thông minh

Tất cả robot trên công trường đều được kết nối với trung tâm điều hành thông minh của dự án. Tại đây, nhân viên kỹ thuật có thể theo dõi tình trạng hoạt động của từng robot theo thời gian thực thông qua hệ thống màn hình kỹ thuật số lớn. Việc giao nhiệm vụ thi công cũng được thực hiện từ xa, giúp quá trình quản lý trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Tháng 9/2020, lô 43 robot xây dựng thuộc 9 loại khác nhau đã được bàn giao cho dự án Fengtong Garden. Từ đó, hệ thống thi công phối hợp giữa con người và robot chính thức bước vào giai đoạn vận hành thực tế.

Đến tháng 2/2021, Bozhilin đã có 28 loại robot xây dựng và sản phẩm thông minh được thử nghiệm tại công trường. Trong số đó, 18 loại robot đã được áp dụng thí điểm thương mại tại hơn 15 dự án với tổng diện tích thi công khoảng 800.000 m².

Tham vọng “sản xuất nhà như sản xuất ô tô”

Theo Chủ tịch Tập đoàn Country Garden Dương Quốc Cường, tầm nhìn của công ty là biến việc xây dựng nhà ở trở thành một quy trình công nghiệp hóa tương tự ngành sản xuất ô tô.

“Trước đây công nhân phải đi lại khắp công trường, nhưng trong tương lai sẽ là robot di chuyển khắp công trường. Chúng tôi muốn sản xuất nhà ở giống như cách sản xuất ô tô,” ông nói.

Bozhilin đã phát triển 12 dòng robot xây dựng, bao gồm robot thi công bê tông, robot sửa chữa bê tông, robot xây gạch – trát vữa và robot trang trí tường trong nhà. Công ty cũng tập trung nghiên cứu năm hệ thống công nghệ cốt lõi gồm servo robot, cảm biến, dẫn đường, thị giác máy và phần mềm điều khiển.

Một số công nghệ như thuật toán điều khiển chuyển động thích ứng mờ và cảm biến thị giác thông minh được cho là đã lấp khoảng trống trong lĩnh vực robot xây dựng trên thế giới. Hệ thống lidar do công ty tự phát triển cũng đạt nhiều chỉ số dẫn đầu trong ngành.

Tính đến cuối tháng 2/2021, Bozhilin đã nộp hơn 3.000 đơn đăng ký sáng chế và được cấp gần 1.000 bằng sáng chế, trong đó có hơn 260 bằng sáng chế phát minh.

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của các công trường robot có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra cuộc cách mạng mới trong ngành xây dựng – nơi những tòa nhà trong tương lai có thể được “sản xuất” bằng robot thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức lao động thủ công như trước đây.

(Theo Sohu)