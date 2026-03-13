Phát hiện hơn 11,4 tỷ đồng tiền mặt trên 1 chiếc ô tô không có biển số

Cuộc truy đuổi bắt đầu từ cảnh báo khẩn

Khoảng 10h30 ngày 9/12/2025, Trung tâm phòng chống lừa đảo thành phố Ôn Châu, Trung Quốc, phát đi cảnh báo khẩn sau khi hệ thống giám sát phát hiện bà Trần, một người dân địa phương, có dấu hiệu đang trở thành nạn nhân của lừa đảo qua mạng.

Ngay lập tức, Trung tâm chống lừa đảo thành phố Nhạc Thanh kích hoạt cơ chế xử lý nhanh, huy động đồng thời nhiều đơn vị gồm đội hình sự, trung tâm chỉ huy tình báo và các đồn công an cơ sở phối hợp xác minh. Qua rà soát ban đầu, cảnh sát phát hiện bà Trần đang rút một khoản tiền mặt đặc biệt lớn tại 1 ngân hàng. Tuy nhiên, việc tiếp cận nạn nhân không hề dễ dàng.

Khi cảnh sát gọi điện cảnh báo, bà Trần tỏ thái độ chống đối, khẳng định đây là “tiền chia cổ tức công ty” và yêu cầu lực lượng chức năng không can thiệp trước khi cúp máy. Theo nhận định của cảnh sát, nạn nhân khi đó đã bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý sâu. Thậm chí, bà còn phối hợp sẵn với kẻ gian một loạt lời giải thích nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng: lúc nói đang ở công ty, khi lại khẳng định đang về nhà hoặc vẫn còn ở ngân hàng.

Trong khi đó, bà Trần đang lái xe chở theo 6 túi tiền mặt với tổng trị giá 3 triệu NDT (hơn 11,4 tỷ đồng), di chuyển đến địa điểm giao tiền trực tiếp do kẻ lừa đảo sắp đặt.

Số tiền bất ngờ “biến mất”

Trong quá trình theo dõi, cảnh sát phát hiện hành trình chiếc xe của bà Trần từng biến mất khỏi hệ thống giám sát trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để hoàn tất việc giao tiền. Nỗi lo lớn nhất đã xảy ra: khi lực lượng chức năng tiếp cận được bà tại một khu dân cư ở phố Thành Nam, toàn bộ số tiền trên xe đã không còn.

Khi được cảnh sát thuyết phục, bà Trần mới thừa nhận mục đích thực sự là đầu tư tiền điện tử theo hướng dẫn của một “chuyên gia tài chính” quen qua mạng. Cảnh sát lập tức mời người thân của bà đến hỗ trợ giải thích, đồng thời mở trang web đầu tư mà bà sử dụng để phân tích các dấu hiệu lừa đảo.

Theo cảnh sát, nền tảng này là website giả mạo được thiết kế tinh vi, hiển thị lợi nhuận và số dư tài khoản nhằm tạo cảm giác giao dịch thành công. Thực tế, mọi khoản tiền nạp vào đều không thể rút ra. Dù bắt đầu nhận ra dấu hiệu bất thường, bà Trần vẫn chưa biết rằng số tiền của mình đang được các đơn vị điều tra khác ráo riết truy tìm.

Lần theo dấu vết chiếc xe không biển số

Song song với việc thuyết phục nạn nhân, đội điều tra hình sự đã khẩn trương truy vết phương tiện nghi vấn thông qua hệ thống camera giám sát. Các đoạn video nhanh chóng hé lộ khoảnh khắc quan trọng: gần một khách sạn địa phương, bà Trần đã 3 lần mang những túi tiền đỏ từ xe mình sang một chiếc ô tô màu đen đỗ phía trước. Chiếc xe này không gắn biển số, toàn bộ tấm che nắng được hạ xuống nhằm che giấu danh tính người lái.

Cảnh sát phải rà soát từng khung hình để xác định hướng di chuyển. Đến 12h18, chiếc xe ô tô có đặc điểm trùng khớp được phát hiện đang chạy về hướng huyện Vĩnh Gia. Lệnh truy bắt lập tức được phát đi tới các chốt kiểm soát dọc tuyến đường.

Khoảng 12h35, tại thị trấn Hạc Thịnh thuộc huyện Vĩnh Gia, lực lượng chứng năng cuối cùng cũng áp sát được chiếc xe nghi vấn. Hai xe cảnh sát phối hợp nhịp nhàng, một xe vượt lên chặn đầu, xe còn lại áp sát phía sau, khóa chặt phương tiện vào lề đường.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 ba lô lớn chứa đầy tiền mặt mệnh giá 100 NDT. Hai nghi phạm họ Vương và họ Từ bị bắt giữ ngay tại chỗ. Tổng số tiền thu hồi được xác định là 3 triệu NDT của bà Trần. Do số tiền quá lớn, quá trình kiểm đếm tại ngân hàng kéo dài gần hai giờ trước khi xác nhận không có thất thoát.

Nạn nhân tỉnh ngộ sau cuộc giải cứu

Khi được xem hình ảnh số tiền đã được thu hồi, bà Trần mới thực sự nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo. Người phụ nữ này cho biết từ tháng 8, bà thường xuyên theo dõi biến động tiền mã hóa và bị một “cố vấn đầu tư” trên mạng từng bước dẫn dụ tham gia nền tảng giao dịch giả.

Tin rằng khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao, bà đã rút toàn bộ tiền từ tài khoản công ty để giao dịch, thậm chí xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện theo yêu cầu của đối phương nhằm “bảo mật”.

Từ thời điểm cảnh báo phát đi lúc 10h30 đến khi nghi phạm bị bắt giữ lúc 12h35, toàn bộ chiến dịch chỉ kéo dài khoảng 2 giờ. Cảnh sát Trung Quốc đánh giá đây là một điển hình về mô hình chống lừa đảo tổng hợp: cảnh báo thông minh, phân tích dữ liệu, truy vết video, chặn bắt trên đường và thuyết phục nạn nhân được triển khai đồng thời.

Hai đối tượng vận chuyển tiền sau đó đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. Qua vụ việc, cảnh sát Trung Quốc đồng thời phát đi cảnh báo khẩn tới người dân: các đường dây lừa đảo đang chuyển sang hình thức giao nhận tiền mặt trực tiếp ngoài nền tảng, có tính che giấu cao và rất khó phát hiện. Mọi yêu cầu đầu tư buộc phải giao tiền mặt ngoại tuyến đều là dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần tuyệt đối cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

(Theo Weixin)