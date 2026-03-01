Lương bác sĩ mới ra trường khoảng 6,25 triệu đồng/tháng

Năm 2026, lương bác sĩ mới tuyển dụng tại cơ sở y tế công lập được xếp từ bậc 2 thay vì bậc 1 như trước, giúp tăng mức lương khởi điểm.

Năm 2026, lương bác sĩ và chế độ tiền lương đối với nhân viên y tế có sự điều chỉnh đáng chú ý. Theo quy định mới, bác sĩ khi vừa tốt nghiệp và được tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Lương bác sĩ mới ra trường tại cơ sở y tế công lập tính theo bảng lương viên chức. Ảnh minh hoạ.

Theo Điều 3 Nghị quyết 261/2025/QH15, các chức danh gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng sẽ được xếp lương khởi điểm từ bậc 2 cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Hiện nay, lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: mức lương = mức lương cơ sở × hệ số lương. Mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Với hệ số lương bậc 2 của bác sĩ là 2,67, mức lương khởi điểm của bác sĩ mới ra trường khoảng 6,25 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định hiện hành, bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Hệ số lương của bác sĩ được quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT), trong đó: bác sĩ (hạng III): hệ số từ 2,34 – 4,98; bác sĩ chính, chuyên khoa I (hạng II): 4,40 – 6,78; bác sĩ cao cấp, chuyên khoa II (hạng I): 6,20 – 8,00.

Ngoài tiền lương, nhiều nhóm nhân viên y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn trong các lĩnh vực như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế xã hoặc cơ sở y tế dự phòng cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cao. Mức 100% áp dụng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực khó khăn, biên giới, hải đảo; các khu vực khác hưởng tối thiểu 70%.

Bảng lương bác sĩ dự kiến từ 1-7 khi lương cơ sở tăng 8%

Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1-7 tới đây như dự kiến, mức lương cơ sở có thể tăng từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng. Khi đó, bác sĩ mới ra trường với hệ số 2,67 có thể nhận mức lương khoảng 6,75 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.

Việc điều chỉnh bậc lương khởi điểm cùng khả năng tăng lương cơ sở được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là những người mới vào nghề trong hệ thống y tế công lập.

Dân văn phòng đi làm 10 năm, lương bao nhiêu mới được coi là không thấp?

Theo N.Dung

NLĐ

Công an cảnh báo gấp tới những những người vừa đi bầu cử

Phát hiện 9 người lập 60 công ty, giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng: Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra

Nàng Tiểu Long Nữ được Kim Dung đánh giá cao nhất, khiến Lưu Đức Hoa yêu thầm, Châu Nhuận Phát si mê

23:32 , 15/03/2026
Đi ngủ lúc mấy giờ là "thức khuya": Nghiên cứu hơn 130.000 người cho thấy không phải 11 hay 12 giờ đêm như chúng ta thường nghĩ

23:17 , 15/03/2026
Carl Jung đã luôn đúng

23:10 , 15/03/2026
Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: "Không phải kỳ tích"

23:02 , 15/03/2026

