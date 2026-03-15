Nàng Tiểu Long Nữ được Kim Dung đánh giá cao nhất, khiến Lưu Đức Hoa yêu thầm, Châu Nhuận Phát si mê

Trong số hàng chục phiên bản Thần điêu đại hiệp, bản phim năm 1983 do đài TVB sản xuất vẫn luôn giữ vững vị thế tượng đài bất hủ. Và khi nhắc đến linh hồn của bộ phim, khán giả không thể không nhớ tới Trần Ngọc Liên – người được chính cố nhà văn Kim Dung đánh giá là nàng Tiểu Long Nữ gần với nguyên tác nhất. Nữ diễn viên đã lột tả xuất sắc khí chất lạnh lùng, thoát tục của "Cô Cô" mà không ai có thể thay thế.

Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp" 1983.

Ra mắt từ thập niên 1970, Trần Ngọc Liên nhanh chóng trở thành minh tinh sáng giá nhất Hong Kong. Với diễn xuất tinh tế, bà được vinh danh là một trong "Ngũ lệ nhân" của TVB thập niên 1980, sánh vai cùng những tên tuổi như Trương Mạn Ngọc hay Mễ Tuyết.

Tạo hình Hoàng Dung của Trần Ngọc Liên trong "Anh hùng xạ điêu" do Đài Loan sản xuất năm 1988.

Trước khi gây bão với vai "Cô Cô", bà đã ghi dấu ấn đậm nét qua các vai diễn bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiểu Chiêu (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978) hay Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ 1982). Trên nền tảng Douban, hàng chục nghìn khán giả vẫn dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" của bà, một vẻ đẹp không cần cố gắng vẫn toát lên sự thanh thuần, dịu dàng pha chút bí ẩn.

Đường tình duyên của mỹ nhân họ Trần lại không êm đềm như sự nghiệp. Bà từng có mối tình sâu đậm với nam diễn viên Châu Nhuận Phát nhưng đã đường ai nấy đi vào năm 1983. Ít ai biết rằng, tài tử Lưu Đức Hoa từng tiết lộ đã yêu thầm bạn diễn khi quay Thần điêu đại hiệp, nhưng anh đành từ bỏ ý định theo đuổi khi biết trái tim bà bấy giờ đang hướng về Châu Nhuận Phát.

Sau này, bà kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa nhưng cũng ly hôn vào năm 1992. Suốt ba thập niên qua, Trần Ngọc Liên chọn cuộc sống độc thân, không hẹn hò thêm bất cứ ai.

Hơn 20 năm qua, Trần Ngọc Liên đã chọn bước vào con đường tu hành. Bà chia sẻ rằng việc tu tập mang lại sự nhẹ nhõm và hạnh phúc thực sự. Khác với suy đoán của nhiều người về việc bà sống ẩn dật, xa lánh sự đời, nữ diễn viên khẳng định mình vẫn hòa nhập, thường xuyên gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Mới đây nhất, vào ngày 11/3/2026, Trần Ngọc Liên đã khiến giới văn nghệ sĩ Hong Kong bất ngờ khi xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật sớm tuổi 66 cùng những người bạn cũ như Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ. Dù đã hơn 10 năm kể từ bộ phim Danh viện vọng tộc (2012), bà vẫn giữ được phong thái ung dung, tự tại. Với bà, sự tĩnh lặng trong tâm hồn hiện tại mới chính là "thần dược" quý giá nhất.