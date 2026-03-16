164 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của người phụ nữ SN 1984 với tên lạ: Chưa đầy 24h, công an, ngân hàng vào cuộc rà soát giao dịch

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Tây Ninh, mới đây, công an xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) đã kịp thời hỗ trợ người dân trả lại 164 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14/3/2026, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1984, ngụ ấp Phước Toàn, xã Mỹ Yên) đến cơ quan Công an địa phương trình báo. Chị cho biết tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 164 triệu đồng từ một người lạ. Với tính trung thực, chị Thủy đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh danh tính người gửi để hoàn trả lại tài sản.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy có mặt tại cơ quan công an để trình báo về việc nhận được số tiền lớn trong tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỹ Yên nhanh chóng phối hợp ngân hàng liên quan để rà soát giao dịch. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân của số tiền trên là anh Nguyễn Hữu Dinh (SN 1988, tạm trú xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh).

Anh Dinh xác nhận trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử vào ngày 14/3 đã sơ suất chuyển nhầm số tiền lớn này vào tài khoản của chị Thủy.

Dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Mỹ Yên, vào lúc 15h20 ngày 15/3, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy thực hiện thủ tục chuyển khoản trả lại toàn bộ 164 triệu đồng cho anh Nguyễn Hữu Dinh.

Chị Thuỷ đã chuyển khoản đủ số tiền cho anh Dinh trước sự chứng kiến của cơ quan công an

Nhận lại được số tiền lớn, anh Dinh không khỏi xúc động và cảm ơn chân thành trước hành động của chị Thủy cũng như sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Yên.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

