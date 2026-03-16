Không phải collagen đắt tiền, 3 loại quả này có đầy ở chợ Việt nhưng cực tốt cho phụ nữ: Ăn đều giúp bổ khí huyết, da hồng hào

16-03-2026 - 10:53 AM | Sống

Nếu phụ nữ có thể ăn một số loại trái cây phổ biến sau đây mỗi tối, nó không chỉ giúp bổ sung khí huyết và chống lão hóa mà còn có tác dụng làm đẹp và chăm sóc da tuyệt vời.

Trong chế độ ăn uống hằng ngày, nhiều loại trái cây và rau củ mà chúng ta thường ăn thực ra đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Chúng không chỉ cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú, mà còn giúp duy trì sự ổn định của làn da và các chức năng trong cơ thể.

Đặc biệt đối với phụ nữ, trái cây và rau củ gần như là những thực phẩm không thể thiếu. Nếu duy trì thói quen ăn một số loại trái cây quen thuộc vào buổi tối mỗi ngày, phụ nữ không chỉ có thể bổ khí huyết, làm chậm quá trình lão hóa, mà còn mang lại hiệu quả làm đẹp da khá tốt.

Dưới đây là 3 loại trái cây được cho là rất có lợi cho phụ nữ.

1. Dâu tằm

Dâu tằm chứa rất nhiều vitamin, axit amin và các loại carotene, những dưỡng chất này có thể giúp phụ nữ duy trì tình trạng làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, dâu tằm còn giàu sắt, vì vậy có thể hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu ở phụ nữ, do đó tác dụng bổ khí huyết cũng là một lợi ích quan trọng của loại quả này.

Bên cạnh đó, dâu tằm còn có tác dụng tăng cường miễn dịch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những lợi ích này đã được một số nghiên cứu y học ghi nhận.

Theo quan điểm của y học cổ truyền, dâu tằm còn có tác dụng bổ huyết, dưỡng âm, sinh tân dịch và giảm cảm giác khát. Đối với một số khó chịu xảy ra trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt, dâu tằm cũng có thể giúp cải thiện phần nào.

Vì vậy, nếu phụ nữ thường xuyên cảm thấy đau mỏi lưng gối hoặc lo ngại tình trạng lão hóa sớm, thì có thể ăn thêm dâu tằm trong chế độ ăn hằng ngày.

2. Nho đen

Nho đen không chỉ có hương vị ngon ngọt, mà còn chứa nhiều axit amin cùng các khoáng chất như canxi, kali, sắt… Đối với phụ nữ, nho đen được cho là mang lại nhiều lợi ích.

Thứ nhất, nó có thể giúp phòng ngừa tình trạng suy nhược thần kinh và giảm mệt mỏi cho não bộ.

Thứ hai, loại quả này còn có thể giúp duy trì tình trạng khỏe mạnh của làn da.

3. Các loại táo tàu (quả táo đỏ, táo xanh)

Các loại táo tàu như táo đỏ, táo xanh cũng là những loại trái cây khá thân thiện với sức khỏe phụ nữ. Ăn táo tàu thường xuyên có thể giúp bổ máu, đồng thời hỗ trợ giảm các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu. Khi khí huyết được cải thiện, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, từ đó giúp phụ nữ trông trẻ trung và rạng rỡ hơn.

Ngoài 3 loại trái cây kể trên, trong cuộc sống hằng ngày còn có nhiều loại trái cây quen thuộc khác. Dù màu sắc, hình dạng hay giá thành khác nhau, nhưng nếu ăn thường xuyên, chúng đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ.

Ví dụ như lê, chuối, táo, thanh long… Những loại trái cây phổ biến này nếu được bổ sung đều đặn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cơ thể, mà còn góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và tươi tắn hơn.

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

