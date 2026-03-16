Đây là những thứ bẩn nhất trên máy bay

Đằng sau vẻ hào nhoáng của những chuyến bay tiện nghi là những góc khuất về vệ sinh có thể khiến nhiều hành khách phải giật mình. Charity Moore, một tiếp viên hàng không dạn dày với 11 năm kinh nghiệm, đã quyết định phá vỡ sự im lặng để chia sẻ về những thứ kém vệ sinh nhất mà cô từng phải đối mặt trên bầu trời. Theo cô, việc hiểu rõ những sự thật "khuất mắt trông coi" này sẽ giúp hành khách chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình trong suốt hành trình.

Một trong những lời khuyên chân thành nhất từ Moore dành cho hành khách là hãy luôn mặc quần dài thay vì quần đùi hay váy ngắn khi đi máy bay. Lớp vải bọc ghế chính là nơi tích tụ một lượng vi khuẩn khổng lồ từ hàng ngàn hành khách trước đó. Rất nhiều bậc phụ huynh thản nhiên biến ghế ngồi thành bàn thay tã cho con nhỏ thay vì sử dụng khu vực chuyên dụng trong nhà vệ sinh. Những chất thải li ti vô hình có thể dễ dàng bám lại trên mặt ghế, gây mất vệ sinh nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của những người ngồi chuyến sau.

Bên cạnh đó, chiếc bàn ăn gấp gọn sau lưng ghế cũng là một khu vực cần đặc biệt cảnh giác. Dù được thiết kế để phục vụ việc ăn uống, bề mặt này thường xuyên bị nhiều người vô ý thức gác đôi bàn chân trần lên. Thậm chí, không ít phụ huynh còn có thói quen đổ trực tiếp các loại đồ ăn vặt lên mặt bàn để trẻ nhỏ bốc ăn, hoàn toàn không lường trước được lượng vi khuẩn đang bám trên đó. Tiếp viên Moore cho biết các hãng hàng không luôn sẵn sàng cung cấp khăn giấy sát khuẩn nếu khách yêu cầu, vì vậy việc chủ động lau dọn chỗ ngồi trước khi sử dụng là điều cực kỳ cần thiết.

Không gian khép kín của máy bay đôi khi trở thành nơi chứng kiến những sự cố vệ sinh kinh hoàng. Moore tiết lộ rằng mọi ngóc ngách trên cabin, từ mặt thảm sàn, lớp đệm ghế cho đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đều có thể từng dính vết tích của bãi nôn. Phi hành đoàn cũng thường xuyên phải xử lý những tình huống trớ trêu liên quan đến chất dịch cơ thể. Đó có thể là máu thấm ra ghế từ vết thương của những hành khách vừa phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc trường hợp người cao tuổi mất kiểm soát hệ bài tiết khiến chất lỏng làm ướt sũng ghế và thấm cả sang hành lý của người ngồi sau.

Những trải nghiệm tồi tệ không chỉ dừng lại ở con người. Khi có thú cưng không may qua đời ngay trong chuyến bay, chúng thường mất kiểm soát hệ bài tiết và thải trực tiếp ra sàn hoặc ghế. Vì máy bay không thể hạ cánh khẩn cấp chỉ vì lý do này, các tiếp viên và hành khách xung quanh phải chịu đựng mùi hôi và môi trường ô nhiễm cho đến khi hạ cánh. Thậm chí, Moore còn từng trải qua cảm giác rùng mình tột độ khi phát hiện một chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng bị vứt chỏng chơ ngay trong bồn rửa tay của nhà vệ sinh công cộng trên máy bay.

Sự mất vệ sinh trên máy bay không chỉ nằm ở bề mặt tiếp xúc mà còn ẩn chứa ngay trong đồ ăn thức uống phục vụ hành khách. Tiếp viên Josephine Remo thẳng thắn thừa nhận rằng nhà vệ sinh trên máy bay hiếm khi được dọn dẹp đủ sâu trong các khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các chuyến. Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia thực phẩm Charles Platkin khuyến cáo hành khách nên hạn chế tối đa việc sử dụng nước từ vòi trên máy bay, dù là để uống hay để rửa tay.

Một nghiên cứu quy mô lớn về chất lượng nước của các hãng hàng không năm 2026, do Center for Food as Medicine and Longevity công bố, đã dấy lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ. Sau khi kiểm tra hơn 35.000 mẫu nước từ 21 hãng hàng không khác nhau, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự hiện diện của vi khuẩn coliform và E.coli. Đây là những tác nhân nguy hiểm có thể gây suy thận hoặc tiêu chảy cấp. Đáng lo ngại hơn, các loại đồ uống nóng quen thuộc như trà và cà phê thường được pha chế trực tiếp từ chính nguồn nước này. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc các bình chứa nước khổng lồ trên máy bay rất hiếm khi được cọ rửa hoàn toàn; chúng thường chỉ được bơm đầy thêm sau mỗi chuyến bay, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và tích tụ ngày qua ngày.

Theo New York Post