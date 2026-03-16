Tóc Tiên tâm trạng, nhắc về kỉ niệm cùng Touliver: “Ngoài trời mưa có còn to?”

Việc Tóc Tiên và Hoàng Touliver chính thức ly hôn là một trong những sự kiện gây sốc nhất showbiz Việt vào đầu năm nay. Từng được mệnh danh là mối tình đẹp và là cặp đôi ca sĩ - nhà sản xuất ăn ý hiếm hoi của làng nhạc, việc cả hai quyết định dừng lại để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Hậu ly hôn, Tóc Tiên từng lên tiếng chia sẻ cô và Touliver hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy, mọi động thái của cả hai luôn được công chúng và truyền thông đặc biệt quan tâm.

Mới đây, Tóc Tiên bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội liên quan đến người cũ. Trên story Instagram cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh chúc mừng cột mốc 100 views cho bản hit Có Ai Thương Em Như Anh . Đáng chú ý, cô đính kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng: “ 8 năm, 100 triệu views, ngoài trời mưa có còn to.. ”. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, bởi Có Ai Thương Em Như Anh được xem là một trong những bản hit thành công nhất, mang đậm dấu ấn của Tóc Tiên và Touliver. Việc nữ ca sĩ thoải mái nhắc về kỷ niệm gắn liền với chồng cũ cho thấy thái độ tôn trọng những sản phẩm chung, như lời khẳng định vẫn là đồng nghiệp sau khi chia tay.

Sáng tác bởi Bùi Công Nam và được Touliver hòa âm phối khí, Có Ai Thương Em Như Anh chính thức ra mắt vào năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm bùng nổ nhất năm. Ca khúc chinh phục khán giả bằng giai điệu bắt tai, đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát của Tóc Tiên và tư duy âm nhạc của Touliver. Thành công của bài hát không chỉ củng cố vị thế cho Tóc Tiên mà còn mang về cho Bùi Công Nam bản hit đầu tiên trong sự nghiệp. Nhờ sự thể hiện của Tóc Tiên, Bùi Công Nam đã mở ra một chương mới, khẳng định thực lực sáng tác và liên tục được nhiều nghệ sĩ khác chọn mặt gửi vàng sau này.

Ngay khi phát hành, Có Ai Thương Em Như Anh đã mang về cho Tóc Tiên giải thưởng Bài hát của năm, đồng thời nhận đề cử Video âm nhạc của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2019. Phần hình ảnh của MV do đạo diễn Ứng Duy Kiên thực hiện cũng nhận được phản hồi tích cực. Tác phẩm đạt 10 triệu lượt xem chỉ trong 2 tuần đầu và cán mốc 25 triệu lượt xem sau 4 tháng ra mắt. Sau 8 năm, việc MV chính thức chạm mốc 100 triệu views. Tuy nhiên, sự kiện này lại diễn ra vào thời điểm Tóc Tiên và Touliver không còn đồng hành cùng nhau, khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng và tiếc nuối cho một bộ đôi từng vô cùng ăn ý.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tóc Tiên và Touliver bắt đầu bén duyên khi cùng tham gia chương trình The Remix 2015. Sau nhiều năm hẹn hò, cả hai tiến tới hôn nhân vào năm 2020. Trong suốt hành trình một thập kỷ, Touliver đóng vai trò quan trọng như một người đồng hành âm nhạc không thể thiếu của Tóc Tiên. Nam nhà sản xuất đã trực tiếp thực hiện và cùng Tóc Tiên tạo ra hàng loạt bản hit đình đám, định hình phong cách âm nhạc của cô trên thị trường. Những ca khúc tiêu biểu có thể kể đến như Ngày Mai , Ngày Tận Thế , 906090 , 1 Cọng Tóc Mai , Hôm Nay Sao Tôi Cô Đơn Quá , và Có Ai Thương Em Như Anh .

Dù chặng đường hôn nhân khép lại, những sản phẩm âm nhạc mà Tóc Tiên và Touliver cùng nhau tạo dựng vẫn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Động thái ăn mừng 100 triệu views của Tóc Tiên là sự ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật, đồng thời cho thấy cách ứng xử văn minh của những người từng đồng hành trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.