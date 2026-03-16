Nam nghệ sĩ nổi tiếng miền Nam rao nửa năm vẫn chưa bán được biệt phủ nhiều gỗ quý ở Đồng Nai

Dù đã đăng tin bán nhà từ giữa năm 2025 và nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội, song đến nay cơ ngơi của Hoàng Mập vẫn chưa tìm được chủ mới.

Căn nhà vườn của Hoàng Mập có diện tích hơn 1.600m2, nằm cách TP.HCM khoảng 45-50km. Đây là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của gia đình anh suốt nhiều năm, đồng thời cũng là bối cảnh quay cho nhiều bộ phim truyền hình do nam nghệ sĩ sản xuất.

Biệt phủ của Hoàng Mập ở Đông Nai

Công trình mang phong cách nhà cổ Bắc Bộ, đặc biệt là mô phỏng theo ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Nam Định. Hoàng Mập cho biết anh đã mang nguyên một căn nhà cổ từ miền Bắc vào, thuê đội thợ từ Nam Định để dựng lại đúng kiến trúc truyền thống. Các cột nhà, cửa và nhiều chi tiết được làm từ gỗ quý như lim, huỳnh đàn, nền nhà lát gạch cổ, tạo nên không gian đậm chất xưa.

Khuôn viên biệt phủ rộng rãi với nhiều hạng mục như sân vườn xanh mát, tiểu cảnh, hòn non bộ, cầu bắc qua hồ và hồ cá koi lớn. Bên trong nhà còn trưng bày hàng loạt đồ cổ và vật dụng sưu tầm từ nhiều nơi.

Nội thất toàn gỗ và quý và đồ cổ khiến nhiều người choáng ngợp

Không chỉ là nơi ở, cơ ngơi này còn được Hoàng Mập sử dụng làm phim trường cho nhiều dự án như Nhà ông Hoàng có ma, Nhà ông Hoàng có vàng, Nghĩa nặng hơn tình…

Dù là công trình tâm huyết nhưng Hoàng Mập quyết định rao bán căn biệt phủ vì muốn chuyển lên sống tại resort 10.000m2 mới xây tại Lâm Đồng. Nam nghệ sĩ cho biết việc di chuyển giữa TP.HCM, Đồng Nai và Lâm Đồng khá vất vả nên anh muốn ổn định ở một nơi mới có khí hậu mát mẻ hơn.

Dù có thông tin cho rằng giá trị biệt phủ lên tới hàng trăm tỷ đồng, Hoàng Mập khẳng định anh không công bố mức giá cụ thể và sẵn sàng bán cho người thật sự "hữu duyên" với ngôi nhà.

Nghệ sĩ Hoàng Mập đã rao bán nhà hơn nửa năm, nhưng có lẽ vì căn nhà quá giá trị và ý nghĩa nên đến nay vẫn chưa tìm thấy chủ mới phủ hợp

Ngày 6/3 vừa qua, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ tiếp tục đăng bài rao bán căn nhà với lời chia sẻ chân thành: "Nhà cần bán. Cần để lại ngôi nhà tâm huyết cho chủ mới. Xuống xem nhà còn tất cả nội thất vì xin để lại hết, không lấy bất cứ thứ gì đi. Nhà chính chủ cần bán, sang tên trong vòng một nốt nhạc, sổ ở nhà nhé các bạn… Mong gặp được người hữu duyên, buông tay liền không tiếc nuối nữa".

Dòng trạng thái cho thấy Hoàng Mập đã sẵn sàng chia tay nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, thậm chí để lại toàn bộ nội thất cho chủ nhân mới.

Hoàng Mập là diễn viên hài, đạo diễn và nhà sản xuất phim quen thuộc của làng nghệ thuật phía Nam. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và đồng thời thành lập hãng phim riêng, sản xuất hàng loạt dự án như Lọ Lem Sài Gòn, Cưới chạy hay Vali tình yêu.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoàng Mập còn được biết đến với vai trò đạo diễn của loạt phim như Nhà ông Hoàng có ma. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu khối tài sản đáng chú ý, trong đó có các khu nhà vườn và biệt phủ được đầu tư lớn.