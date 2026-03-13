Cả nước phát sốt vì đoạn clip Mỹ Tâm tán tỉnh Mai Tài Phến, phản ứng đàng trai nói lên nhiều điều

Tối 12/3, Mỹ Tâm khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải đoạn clip quay cùng Mai Tài Phến, bắt trend vũ đạo “tán tỉnh” từ ca khúc Good Goodbye của Hwasa. Trào lưu này bắt nguồn từ sân khấu gây bão tại Blue Dragon Film Awards 2025, khi Hwasa trình diễn ca khúc với màn tương tác ngại ngùng cùng nam diễn viên Park Jung Min. Khoảnh khắc vừa quyến rũ vừa hài hước nhanh chóng viral khắp châu Á, kéo theo loạt video dance cover và clip đu trend của người hâm mộ lẫn nghệ sĩ.

Mỹ Tâm "đu trend" tán tỉnh với Mai Tài Phến

Trend Good Goodbye của Hwasa và Park Jung Min ở Rồng Xanh

Trong video được đăng tải, Mỹ Tâm xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tinh nghịch khi tái hiện lại những động tác đặc trưng của Hwasa. Bên cạnh cô, Mai Tài Phến giữ nguyên “kịch bản” của bản gốc với biểu cảm ngại ngùng, ánh mắt lúng túng nhưng không giấu được sự tình tứ. Sự tung hứng tự nhiên giữa hai người khiến đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, video đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận từ khán giả.

Mỹ Tâm "sao y bản chính" Hwasa

Còn Mai Tài Phến "sắm vai" Park Jung Min

Việc Mỹ Tâm - một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop bắt trend mạng xã hội vốn đã đủ gây chú ý, nhưng việc cô rủ Mai Tài Phến tham gia cùng càng khiến công chúng thích thú. Cặp đôi từ lâu đã trở thành tâm điểm quan tâm của người hâm mộ khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và hoạt động công việc, dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Hình ảnh khiến fan phát sốt vì độ đáng yêu của cả hai

Thời gian gần đây, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên đồng hành trong chiến dịch quảng bá cho phim điện ảnh Tài. Với vai trò vừa là nhà sản xuất vừa tham gia diễn xuất, Mỹ Tâm xuất hiện dày đặc tại các sự kiện truyền thông liên quan đến dự án cùng Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm đồng hành cùng Mai Tài Phến trong xuyên suốt chiến dịch quảng bá phim Tài (ảnh: FBNV)

Dù chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về mối quan hệ, sự thoải mái khi xuất hiện cùng nhau của hai nghệ sĩ khiến khán giả gần như đã ngầm hiểu về sự gắn bó đặc biệt giữa họ. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, từ trên sân khấu, sự kiện đến các clip đời thường như lần đu trend mới nhất, tiếp tục khiến câu chuyện về Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trở thành đề tài được công chúng quan tâm.