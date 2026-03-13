Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả nước phát sốt vì đoạn clip Mỹ Tâm tán tỉnh Mai Tài Phến, phản ứng đàng trai nói lên nhiều điều

13-03-2026 - 14:35 PM | Lifestyle

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lại khiến fan phát sốt.

Tối 12/3, Mỹ Tâm khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải đoạn clip quay cùng Mai Tài Phến, bắt trend vũ đạo “tán tỉnh” từ ca khúc Good Goodbye của Hwasa. Trào lưu này bắt nguồn từ sân khấu gây bão tại Blue Dragon Film Awards 2025, khi Hwasa trình diễn ca khúc với màn tương tác ngại ngùng cùng nam diễn viên Park Jung Min. Khoảnh khắc vừa quyến rũ vừa hài hước nhanh chóng viral khắp châu Á, kéo theo loạt video dance cover và clip đu trend của người hâm mộ lẫn nghệ sĩ.

Mỹ Tâm "đu trend" tán tỉnh với Mai Tài Phến

Trend Good Goodbye của Hwasa và Park Jung Min ở Rồng Xanh

Trong video được đăng tải, Mỹ Tâm xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tinh nghịch khi tái hiện lại những động tác đặc trưng của Hwasa. Bên cạnh cô, Mai Tài Phến giữ nguyên “kịch bản” của bản gốc với biểu cảm ngại ngùng, ánh mắt lúng túng nhưng không giấu được sự tình tứ. Sự tung hứng tự nhiên giữa hai người khiến đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, video đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận từ khán giả.

Mỹ Tâm "sao y bản chính" Hwasa

Còn Mai Tài Phến "sắm vai" Park Jung Min

Việc Mỹ Tâm - một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop bắt trend mạng xã hội vốn đã đủ gây chú ý, nhưng việc cô rủ Mai Tài Phến tham gia cùng càng khiến công chúng thích thú. Cặp đôi từ lâu đã trở thành tâm điểm quan tâm của người hâm mộ khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và hoạt động công việc, dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Hình ảnh khiến fan phát sốt vì độ đáng yêu của cả hai

Thời gian gần đây, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên đồng hành trong chiến dịch quảng bá cho phim điện ảnh Tài. Với vai trò vừa là nhà sản xuất vừa tham gia diễn xuất, Mỹ Tâm xuất hiện dày đặc tại các sự kiện truyền thông liên quan đến dự án cùng Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm đồng hành cùng Mai Tài Phến trong xuyên suốt chiến dịch quảng bá phim Tài (ảnh: FBNV)

Dù chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về mối quan hệ, sự thoải mái khi xuất hiện cùng nhau của hai nghệ sĩ khiến khán giả gần như đã ngầm hiểu về sự gắn bó đặc biệt giữa họ. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, từ trên sân khấu, sự kiện đến các clip đời thường như lần đu trend mới nhất, tiếp tục khiến câu chuyện về Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt

Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt Nổi bật

Đình chỉ homestay ở Lô Lô Chải bị tố 'chặt chém' dịch vụ ăn uống

Đình chỉ homestay ở Lô Lô Chải bị tố 'chặt chém' dịch vụ ăn uống Nổi bật

Tóc Tiên phủ nhận tham gia Tỷ tỷ đạp gió 2026, chốt luôn điều quan trọng nhất lúc này!

Tóc Tiên phủ nhận tham gia Tỷ tỷ đạp gió 2026, chốt luôn điều quan trọng nhất lúc này!

14:35 , 13/03/2026
Đại gia vàng bạc đá quý showbiz giờ đi bốc vác kiếm từng đồng, không có tiền đóng hóa đơn điện nước, bị vợ bỏ vì cờ bạc

Đại gia vàng bạc đá quý showbiz giờ đi bốc vác kiếm từng đồng, không có tiền đóng hóa đơn điện nước, bị vợ bỏ vì cờ bạc

14:16 , 13/03/2026
Lượng người tìm kiếm nhạc sĩ Minh Khang tăng 300%

Lượng người tìm kiếm nhạc sĩ Minh Khang tăng 300%

13:34 , 13/03/2026
Mỹ Tâm: "Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý"

Mỹ Tâm: "Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý"

13:25 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên