Sự xinh đẹp phản diện của Phương Anh Đào: Dừng chỗ nào thấy mê chỗ đó, hơn cả một số Hoa hậu!

18-03-2026 - 23:23 PM | Lifestyle

Thì ra visual của Phương Anh Đào khi hoá phản diện có thể hút hồn tới mức này.

Phương Anh Đào vốn là cái tên quen thuộc với khán giả Việt, nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ diễn xuất chắc tay cùng nhan sắc chuẩn ngọc nữ trong trẻo, dịu dàng. Cô nhiều lần ghi dấu ấn với các vai chính diện giàu cảm xúc, dễ tạo thiện cảm và chinh phục người xem bằng lối thể hiện tự nhiên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một loạt khoảnh khắc từ vai phản diện trước đây của nữ diễn viên bất ngờ được "đào lại" và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong tạo hình này, Phương Anh Đào gây ấn tượng với thần thái sắc lạnh, ánh nhìn đầy ẩn ý cùng vẻ đẹp kiều diễm có phần sắc sảo hơn thường thấy. Chính sự đối lập giữa hình tượng "ngọc nữ" quen thuộc và khí chất phản diện cuốn hút đã khiến những hình ảnh này một lần nữa trở thành tâm điểm, khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên cùng diễn xuất ấn tượng giúp tên tuổi Phương Anh Đào vụt sáng trong Mai. (Ảnh: Instagram)

Phương Anh Đào gấp đôi sự xinh đẹp với tạo hình phản diện viral lại trên MXH. (Nguồn: jmjaewin_01)

Trong tạo hình này, Phương Anh Đào gây ấn tượng mạnh với visual sắc sảo, khác hẳn vẻ thanh thuần nhẹ nhàng thường thấy. Lối makeup được xử lý theo tông ấm với lớp nền mịn lì, giúp tôn lên làn da căng mướt và các đường nét gương mặt. Phần chân mày được kẻ đậm, gọn gàng, kết hợp cùng eyeliner sắc nét kéo dài ở đuôi mắt, tạo ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Mái tóc được tạo kiểu bồng nhẹ, ôm lấy gương mặt càng làm nổi bật thần thái tự tin và quyến rũ của nhân vật. Làn da trắng mịn của ngọc nữ thế hệ mới cũng tăng thêm vẻ hoàn hảo cho tạo hình. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Phương Anh Đào đẹp không góc chết, từng khoảnh khắc đều khó lòng thời mắt.

Nhan sắc quyến rũ, cuốn hút và sắc sảo của Phương Anh Đào.

Lối makeup sắc nét giúp tạo hình nữ diễn viên thêm phần sang chảnh hơn .

Netizen mê mẩn nhan sắc khi đóng phản diện của Phương Anh Đào, tuyên bố không ghét nổi vì quá đẹp. Thậm chí có người còn nhận xét visual phản diện của cô còn đẹp hơn cả một số Hoa hậu.

Cũng không có gì lạ khi tạo hình phản diện ăn mặc lộng lẫy, makeup sắc nét của Phương Anh Đào gây sốt vì ngay cả khi để mặt mộc, cô cũng ghi điểm tuyệt trong mắt công chúng. Vẻ đẹp tự nhiên giúp nữ diễn viên được ví von như "chiến thần mặt mộc" của Vbiz. Từ những đường nét hài hòa, thanh tú cùng làn da sáng mịn không tì vết giúp tổng thể gương mặt mỹ nhân sinh năm 1991 luôn giữ được vẻ tự nhiên, trong trẻo. Ngay cả đến những khoảnh khắc "rũ rượi", tả tơi trên màn ảnh, nữ diễn viên lại càng toát lên sức hút rất riêng.

Vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc chính là một trong những sức hút của Phương Anh Đào. (Ảnh: FBNV)

Làn da căng bóng, trắng sáng giúp ngọc nữ màn ảnh Việt vẫn đẹp hút hồn ngay cả khi tóc tai tả tơi. (Ảnh: FB)

Theo Linh An

Thanh niên Việt

Đám cưới bên hồ bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng: "Tọa độ vàng" của Việt Nam khiến các tỷ phú thế giới phải tìm tới

Người phụ nữ U45 kiếm hơn 1.100 tỷ đồng/năm: Là mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới, hiếm ai rời mắt nổi

Thú vui trong biệt thự 20 tỷ của "nữ hoàng dân ca" Vbiz

00:07 , 21/03/2026
Có chuyện gì mà Hoà Minzy phải liên tục nhờ mọi người bảo vệ?

23:50 , 20/03/2026
Phim Việt vượt 1.000 tỷ đồng

22:59 , 20/03/2026
Cảnh tượng trên vịnh Hạ Long khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: "Chưa từng thấy bao giờ"

22:33 , 20/03/2026

