Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản Gmail của nhiều người sắp bị Google xóa sổ

18-03-2026 - 21:39 PM | Lifestyle

Khi tài khoản bị xóa, toàn bộ dữ liệu liên quan như Gmail, Google Drive, Google Photos,... cũng sẽ bị xóa theo mà không thể khôi phục.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng cho biết họ nhận được email từ Google với nội dung yêu cầu đăng nhập để tránh bị xóa tài khoản do không hoạt động trong thời gian dài.

Trên thực tế, đây là thông báo được gửi theo chính sách xử lý tài khoản không hoạt động mà Google đang áp dụng. Theo đó, các tài khoản không có bất kỳ hoạt động nào trong vòng ít nhất hai năm có thể bị xóa vĩnh viễn.

Khi tài khoản bị xóa, toàn bộ dữ liệu liên quan như Gmail, Google Drive, Google Photos, Google Play và các dịch vụ khác cũng sẽ bị xóa theo, không thể khôi phục.

Email cảnh báo xoá gửi đến tài khoản của người dùng không hoạt động trong thời gian dài. (Ảnh: Forbes)

Bà Ruth Kricheli, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Google, cho biết các tài khoản không hoạt động trong thời gian dài thường có nguy cơ bị xâm phạm cao hơn. Nguyên nhân là do người dùng không kiểm tra bảo mật định kỳ, không kích hoạt xác thực hai yếu tố và có thể vẫn sử dụng mật khẩu yếu hoặc lỗi thời.

Chính vì vậy, việc xóa các tài khoản không còn sử dụng cũng là một biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng.

Dù email có thể là thật, các chuyên gia bảo mật vẫn khuyến cáo người dùng không nên vội vàng nhấp vào liên kết đính kèm. Cách an toàn nhất là mở trình duyệt và truy cập trực tiếp vào trang quản lý tài khoản Google để đăng nhập và kiểm tra.

Thao tác này giúp hạn chế nguy cơ rơi vào bẫy lừa đảo trong trường hợp email bị giả mạo tinh vi.

Làm gì để tránh bị xóa tài khoản?

Để duy trì tài khoản Google, người dùng cần có ít nhất một hoạt động trong vòng hai năm. Các hoạt động này không nhất thiết phải phức tạp, chỉ cần:

- Đăng nhập vào tài khoản

- Gửi hoặc nhận email

- Tạo sự kiện trên Google Calendar

- Chỉnh sửa hoặc lưu trữ tệp trên Google Drive

- Sử dụng các dịch vụ như Google Docs, Google Maps, YouTube

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động kiểm tra trạng thái tài khoản bằng cách truy cập trang quản lý tài khoản Google, vào mục Dữ liệu và quyền riêng tư > Hoạt động của tôi để theo dõi lịch sử sử dụng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
tài khoản gmail

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên