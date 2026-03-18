Góc chưa từng hé lộ trong biệt thự 60 tỷ của "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc"

Lã Thanh Huyền (sinh năm 1985) từ lâu đã được khán giả ưu ái gọi là "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc" nhờ khối tài sản đáng ngưỡng mộ tích lũy từ hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh. Cô sở hữu loạt bất động sản đắt giá như biệt thự 60 tỷ rộng 600m² tại Hà Nội, biệt thự triệu đô ở Phan Thiết cùng bộ sưu tập kim cương trị giá hàng trăm tỷ và chuỗi siêu thị thực phẩm sạch.

Trong đó, cơ ngơi tại Hà Nội của gia đình cô đặc biệt thu hút sự chú ý khi mang phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi, tọa lạc ven hồ với tầm nhìn thoáng đãng, đắt giá. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ không gian sân vườn trong tổ ấm, mỗi lần xuất hiện lại khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước độ xa hoa và đẳng cấp. Đáng chú ý, hiếm hoi mới có lần Lã Thanh Huyền hé lộ về không gian bể bơi rộng rãi trong nhà, càng khiến nhiều người thêm phần choáng ngợp trước độ chịu chi và mức độ đầu tư cho nơi ở của nữ diễn viên.

Biệt thự ven hồ của gia đình Lã Thanh Huyền sở hữu diện tích sàn khoảng 450m² cùng 150m² sân vườn, mang đến không gian sống rộng rãi và thoáng đãng. Tổng giá trị cơ ngơi ước tính 60 tỷ đồng, trong đó phần bất động sản chiếm khoảng 50 tỷ, còn lại gần 10 tỷ được đầu tư cho nội thất nhập khẩu từ châu Âu. Khu vực sân vườn được Lã Thanh Huyền chăm chút tỉ mỉ với lối đi lát đá, hồ cá koi và nhiều loại cây xanh, hoa cỏ rực rỡ, tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Hồ cá koi ngay trước sân nhà được nữ diễn viên linh hoạt trồng nhiều cây hoa xung quanh

Đây là nơi Lã Thanh Huyền thường ngồi đọc sách, nhâm nhi thưởng trà

Không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, toát lên vẻ sang trọng và tinh xảo trong từng chi tiết. Cách bài trí hài hòa, chỉn chu khiến tổng thể không khác gì một khách sạn 5 sao, với hệ thống nội thất được nhập khẩu từ các quốc gia như Đức, Ý hay Bồ Đào Nha. Nữ diễn viên cũng chia sẻ, vì thuộc mệnh Kim nên cô ưu tiên lựa chọn tông màu vàng - trắng làm chủ đạo, vừa hợp phong thủy vừa tôn lên vẻ thanh lịch cho không gian sống.

Vào dịp Tết được cô trang hoàng nhiều bình hoa tươi để làm đẹp không gian

Không gian được bày trí tỉ mỉ từng chi tiết, từ đèn chùm, gương cho đến tranh nghệ thuật

Cạnh không gian bếp là hệ cửa kính giúp đón ánh sáng tự nhiên vào nhà

Trong biệt thực của Lã Thanh Huyền có một phòng rộng để trang phục, túi xách, giày dép

Không gian rộng rãi, sắp xếp gọn gàng, chứa được nhiều quần áo và đồ hiệu của nữ diễn viên