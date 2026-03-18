Nữ NSND nổi tiếng sống một mình trong căn hộ 70m2 tại Hà Nội, tuổi 70 được con gái âm thầm tìm bạn trai, mời sang Mỹ

Nữ NSND được mệnh danh “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt"

NSND Minh Châu, sinh năm 1956 trong một gia đình có 10 anh chị em tại Thái Nguyên. Từ năm 10 tuổi, bà đã được anh trai định hướng theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh, bà được phân công về Hãng Phim truyện Việt Nam.

Trong sự nghiệp, NSND Minh Châu là một trong số ít nghệ sĩ hai lần giành giải Bông Sen Vàng với vai Nguyệt trong Cô gái trên sông (1987) và vai Liên trong Người đàn bà nghịch cát (1989). Bên cạnh đó, bà còn đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Thường trong phim Bí thư tỉnh ủy (2010).

Ngoài những vai diễn kể trên, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như Đứa con người hàng xóm, Mảnh trăng cuối rừng, Con chim biết chọn hạt, Chiều tàn thu muộn, Biển trời mênh mang, Bánh đúc có xương…

Không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất nội tâm sâu sắc, bà còn được khán giả ưu ái gọi là “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam” nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ.

“Nhờ diễn xuất, tôi nhận được nhiều tình cảm từ khán giả và hạnh phúc với điều đó. Khi đi ra ngoài, nhiều người nhận ra tôi nhờ những phim từ rất lâu rồi như Mảnh trăng cuối rừng, Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư tỉnh ủy. Có thời, người hâm mộ tìm đủ cách gặp tôi, chỉ để bắt tay và nói một câu: "Tôi thương chị lắm". Đấy là họ thương nhân vật, nhưng thương luôn cả mình”, bà bộc bạch.

NSND Minh Châu trong phim Cu li không bao giờ khóc

Năm 2015, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đầu năm 2024, Minh Châu tiếp tục ghi dấu ấn khi giành giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Las Palmas de Gran Canaria lần thứ 23 với vai bà Nguyện trong bộ phim độc lập Cu li không bao giờ khóc.

Năm 2025, bà đảm nhận vai trò giám khảo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) và tham gia diễn xuất trong phim Khế ước bán dâu. Những năm gần đây, nữ diễn viên chủ yếu tham gia phim của các đạo diễn trẻ, thậm chí không lấy cát-xê để ủng hộ đam mê của họ.

Cuộc sống bình yên ở tuổi 70

Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ nghệ sĩ quyết định tự mình nuôi con gái Kiều Linh. Làm mẹ đơn thân, để trang trải cuộc sống, bà lựa chọn kinh doanh bất động sản như một nghề tay trái.

Nữ nghệ sĩ cho biết đã có những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua khó khăn, thậm chí cảm thấy cuộc sống bị đẩy đến chân tường. Tuy nhiên, chính trách nhiệm làm mẹ khiến bà buộc phải nỗ lực nhiều hơn để có thể nuôi con ăn học và duy trì một cuộc sống ổn định.

NSND Minh Châu và con gái

Nữ nghệ sĩ cho biết có vài giai đoạn, bà có bạn trai nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc gắn bó lâu dài. “Tôi ở một mình quá lâu, khá khó tính, kén chọn. Tưởng tượng việc một người đàn ông bước vào cuộc đời, làm chủ căn nhà và quyết định mọi thứ thay mình, tôi cảm thấy không thoải mái” , NSND Minh Châu chia sẻ.

Hiện tại, ở tuổi 70, bà sống một mình tại một căn hộ 70m2 ở Hà Nội, khi con gái duy nhất đã định cư tại Mỹ. Con gái từng lo lắng khi nữ NSND sống một mình nên chủ động tìm bạn trai cho mẹ với mong muốn bà có thể sang Mỹ để gần con cháu nhưng nữ nghệ sĩ từ chối vì đã quen với cuộc sống tại Việt Nam. Dù sống xa nhau, hai mẹ con vẫn thường xuyên giữ liên lạc và con gái vẫn đều đặn về nước thăm mẹ.

Nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống và đam mê du lịch

Cuộc sống thường ngày của nghệ sĩ Minh Châu diễn ra khá bận rộn. Bà dành thời gian nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, theo dõi tin tức, nuôi thú cưng, học chơi đàn và làm bánh. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì thói quen đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè mỗi năm.

“Thú thực là cũng có những lúc tôi buồn nhưng không buồn lâu. Tôi cũng có sở thích đi xuyên Việt bằng ô tô do mình tự lái. Thi thoảng được mời làm phim ở TPHCM, tôi tự lái xe vào trong đó… Tôi không thấy cô đơn vì thường xuyên được nói chuyện với bạn bè, con cháu hàng ngày qua các ứng dụng như Facebook, Zalo” , nữ nghệ sĩ chia sẻ.

(Tổng hợp)