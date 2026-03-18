Mẹ đơn thân 4 con là "nữ hoàng nhạc đỏ" bất ngờ chia sẻ về hôn nhân

18-03-2026 - 20:12 PM | Sống

"Làm vợ có lẽ là học cách yêu thương bằng cả sự chịu đựng và hy sinh", "nữ hoàng nhạc đỏ" chia sẻ.

Là mẹ đơn thân của 4 người con, Anh Thơ mới đây khiến nhiều người chú ý khi hiếm hoi trải lòng những suy nghĩ của cô về hôn nhân trên trang cá nhân.

Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải một đoạn clip cô hát ca khúc Em yêu Anh như yêu câu hò ví dặm và viết: "Làm vợ có lẽ là học cách yêu thương bằng cả sự chịu đựng và hy sinh. Những ngày anh đi xa, căn nhà vẫn vậy mà lòng em thì trống trải. Có những lúc buồn, có lúc giận vì anh cứ mãi bôn ba như con cá lang thang ngoài dòng nước rộng, đi mãi chưa chịu quay về.

Nhưng giận thì giận vậy thôi, chứ thương anh lại càng thương nhiều hơn. Em chỉ mong anh hiểu rằng ở nơi này luôn có một người vợ lặng lẽ chờ anh, giữ gìn mái ấm nhỏ của mình. Đi đâu rồi cũng nhớ đường về anh nhé… đừng đi xa quá, vì ở nhà luôn có em và các con thơ nhỏ".

Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Anh Thơ không chỉ là lời nhắn gửi riêng, mà còn là tiếng lòng của biết bao người phụ nữ trong hôn nhân.

Thời gian gần đây, Anh Thơ cũng thường xuyên đăng tải các ca khúc về tình yêu và tình nghĩa vợ chồng, kèm theo những dòng trạng thái giàu chất thơ. Cô viết: "Chỉ có con sông sâu mới hiểu lòng người đợi… là tình yêu lặng lẽ nhưng thủy chung, sâu như dòng sông và bền như nỗi đợi chờ" . Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ.

Không chỉ nói về tình yêu, nữ ca sĩ còn nhấn mạnh vai trò chữa lành của âm nhạc trong cuộc sống của cô: " Với tôi, mỗi lần được cất tiếng hát là một lần tâm hồn được thả trôi trong âm nhạc. Âm nhạc luôn có cách chữa lành rất dịu dàng. Tôi chỉ muốn gửi tới quý vị khán giả của mình một điều nhỏ thôi: hãy yêu bản thân thật nhiều… khi buồn, hãy hát lên, hoặc nghe ai đó hát để lòng mình nhẹ lại " .

Đây cũng là thông điệp tích cực mà cô luôn muốn gửi gắm đến khán giả sau nhiều năm gắn bó với nghề.

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc đỏ". Cô là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ Việt Nam, cùng thế hệ với những nghệ sĩ như Trọng Tấn hay Đăng Dương.

Tên tuổi của Anh Thơ gắn liền với hàng loạt ca khúc Cách mạng, trữ tình quê hương và từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong nước. Không chỉ hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ còn tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ học trò.

Dù thành công trong sự nghiệp, đời tư của Anh Thơ lại khá kín tiếng. Chia sẻ với Dân trí vào năm 2024, nữ ca sĩ cho biết, con đầu của cô học Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội, con thứ hai học lớp 8, bé thứ ba sinh năm 2019, còn bé út sinh năm 2021. Việc cô một mình nuôi 4 con và cân bằng giữa công việc, gia đình khiến nhiều người không khỏi nể phục.

