Giải mã trứng đóng khay trong siêu thị: Nhân viên nói thẳng "khay nào nên tránh"

Trứng gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, từ món luộc đơn giản đến chiên, kho hay làm bánh. Tuy nhiên, giữa hàng chục khay trứng được bày bán trong siêu thị, không ít người tiêu dùng vẫn chọn theo cảm tính, hoặc dựa vào những quan niệm truyền miệng như “lòng đỏ càng đậm càng bổ” hay “trứng to thì nhiều dinh dưỡng hơn”. Trên thực tế, việc chọn trứng có những nguyên tắc rõ ràng, và theo chia sẻ của nhân viên bán hàng, chỉ cần chú ý vài chi tiết nhỏ là khách hàng sẽ có thể chọn được khay trứng chất lượng nhất.

Bao bì - yếu tố quan trọng nhất khi chọn trứng

Khi mua trứng đóng khay, điều đầu tiên cần quan tâm không phải màu vỏ hay kích thước, mà là thông tin trên bao bì. Đây được xem là “chứng minh nguồn gốc” của sản phẩm.

Trong đó, ngày sản xuất là yếu tố then chốt. Trứng càng mới thì giá trị dinh dưỡng càng cao. Theo các nghiên cứu, sau khoảng 15 ngày, một số thành phần dinh dưỡng như lecithin trong trứng có thể suy giảm đáng kể. Vì vậy, nên ưu tiên những khay trứng có ngày sản xuất gần nhất.

Bên cạnh đó, hạn sử dụng cũng cho thấy cách bảo quản. Những sản phẩm ghi hạn dài (khoảng 40-45 ngày) thường đã qua xử lý để kéo dài thời gian bảo quản, trong khi trứng có hạn ngắn hơn (khoảng 25-30 ngày) thường phản ánh chu kỳ bảo quản tự nhiên. Nếu ưu tiên độ tươi, người tiêu dùng nên chọn loại có hạn sử dụng ngắn hơn.

Ngoài ra, mã cơ sở sản xuất cũng là chi tiết đáng chú ý. Những khay trứng có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, nơi sản xuất, tiêu chuẩn kiểm định sẽ đáng tin cậy hơn. Ngược lại, các khay trứng in ấn mờ, thiếu thông tin hoặc không ghi rõ ngày sản xuất là những sản phẩm nên cân nhắc tránh.

Đừng chọn trứng theo màu vỏ hay kích thước

Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng trứng vỏ nâu “bổ hơn” trứng vỏ trắng. Thực tế, màu vỏ chỉ phụ thuộc vào giống gà, không ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng hay chất lượng bên trong.

Tương tự, nhiều người có thói quen chọn trứng to với suy nghĩ “càng to càng tốt”. Tuy nhiên, trứng lớn thường chứa nhiều nước hơn, nên giá trị dinh dưỡng không nhất thiết cao hơn trứng cỡ vừa. Khi mua, chỉ cần chọn những quả có kích thước đồng đều, không cần quá chú trọng vào việc chọn quả lớn.

4 cách đơn giản để kiểm tra độ tươi:

Ngoài việc xem bao bì, người tiêu dùng có thể áp dụng một số cách đơn giản để kiểm tra trứng ngay tại siêu thị hoặc khi mang về nhà:

- Quan sát bề mặt vỏ : Trứng tươi thường có lớp phấn mỏng tự nhiên, bề mặt hơi nhám. Nếu trứng quá bóng, trơn láng, có thể đã bị xử lý hoặc bảo quản lâu.

- Lắc nhẹ : Cầm trứng và lắc nhẹ, nếu gần như không có tiếng động là trứng còn tươi. Nếu nghe rõ tiếng “sóng sánh” bên trong, trứng có thể đã để lâu.

- Soi ánh sáng : Dùng đèn điện thoại chiếu qua vỏ trứng, trứng tươi sẽ có màu sáng đều, không xuất hiện đốm lạ hay vệt bất thường.

- Thử nước (tại nhà): Thả trứng vào bát nước, nếu trứng chìm ngang là rất tươi; nếu đứng là đã để một thời gian; còn nếu nổi lên mặt nước thì không nên sử dụng.

Lưu ý khi bảo quản trứng

Sau khi mua về, việc bảo quản đúng cách sẽ giúp giữ trứng tươi lâu hơn. Nên đặt trứng trong tủ lạnh với đầu nhỏ quay xuống dưới, đầu to hướng lên trên để hạn chế không khí xâm nhập và giữ lòng đỏ ổn định.

Một lưu ý quan trọng là không nên rửa trứng trước khi bảo quản. Vỏ trứng có một lớp màng tự nhiên giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập. Nếu rửa trước, lớp màng này bị mất đi, khiến trứng dễ hỏng hơn.

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, với khả năng hấp thu lên tới hơn 98%, rất phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, độ tươi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dinh dưỡng. Theo ước tính, mỗi ngày trứng để lâu có thể làm giảm khoảng 1,2% hàm lượng vitamin E.

Vì vậy, thay vì chọn trứng theo cảm tính, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin đầy đủ và còn mới. Những khay trứng có hạn sử dụng quá dài, bao bì thiếu thông tin hoặc dấu hiệu bất thường nên được cân nhắc kỹ trước khi mua.

(Theo Baijiahao)