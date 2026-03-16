Luộc trứng đừng chỉ cho nước: Thêm 1 thìa này vào, bóc vỏ trơn tuồn tuột mà không bị nứt

Trứng luộc là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình vì cách chế biến đơn giản, nhanh gọn và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không ít người gặp phải tình huống khá “khó chịu” khi luộc trứng: vỏ bị nứt trong lúc đun, hoặc sau khi chín thì bóc rất khó, lớp lòng trắng dính vào vỏ khiến quả trứng bị sứt mẻ, kém đẹp mắt.

Thực tế, chỉ cần thêm một nguyên liệu rất quen thuộc trong gian bếp khi luộc trứng, bạn có thể hạn chế đáng kể những vấn đề này.

Bí quyết nhỏ: Thêm một thìa muối khi luộc trứng

Nhiều đầu bếp gia đình chia sẻ rằng khi luộc trứng, ngoài nước, bạn có thể cho thêm khoảng 1 thìa muối vào nồi. Đây là mẹo đơn giản nhưng mang lại khá nhiều lợi ích. Trước hết, muối giúp làm tăng nhiệt độ sôi nhẹ của nước, nhờ đó quá trình làm chín trứng diễn ra ổn định hơn. Trong trường hợp trứng bị nứt nhẹ khi đun, nước muối cũng giúp lòng trắng đông lại nhanh hơn, hạn chế việc trứng bị chảy ra ngoài.

Bên cạnh đó, nhiều người cho biết khi luộc trứng với nước muối, lớp vỏ sau khi bóc thường tách ra dễ hơn so với luộc bằng nước thường. Điều này giúp quả trứng sau khi bóc vẫn giữ được hình dáng tròn đẹp, rất thích hợp khi dùng để trang trí món ăn hoặc làm cơm hộp.

Một số bước luộc trứng đúng cách

Để trứng luộc vừa chín tới, dễ bóc vỏ và không bị nứt, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

1. Cho trứng vào nồi khi nước còn lạnh. Không nên thả trứng vào nước đang sôi vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ làm vỏ trứng nứt. Tốt nhất là đặt trứng vào nồi trước, sau đó mới đổ nước ngập trứng.

2. Thêm muối trước khi đun. Cho khoảng 1 thìa muối vào nước, khuấy nhẹ cho tan rồi bắt đầu đun.

3. Đun với lửa vừa. Khi nước bắt đầu sôi, hạ lửa vừa và tiếp tục luộc trong khoảng:

6-7 phút nếu muốn lòng đào

8-10 phút nếu muốn trứng chín hoàn toàn

4. Ngâm trứng vào nước lạnh sau khi luộc. Sau khi trứng chín, nên vớt ngay ra bát nước lạnh khoảng vài phút. Việc này giúp ngăn trứng chín quá và làm lớp vỏ tách khỏi lòng trắng , nhờ đó bóc dễ hơn.

Vì sao nhiều người vẫn gặp khó khi bóc trứng?

Một nguyên nhân khá phổ biến là trứng quá tươi. Trứng mới thường có lớp màng bên trong bám khá chặt vào lòng trắng, khiến việc bóc vỏ trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, trứng để vài ngày trong tủ lạnh thường dễ bóc hơn sau khi luộc. Ngoài ra, nếu trứng không được làm nguội nhanh sau khi luộc, hơi nước bên trong tiếp tục làm trứng chín thêm, khiến lòng trắng bám sát vào vỏ.