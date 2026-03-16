Năm nay Hà Nội có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 88.000 suất học công lập

Cuối tuần trước, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho năm học tới. Theo Tiền Phong, trong năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng theo kế hoạch phân luồng sau THCS, năm học 2026-2027 sẽ chỉ có khoảng 88.000 em được vào học tại các cơ sở giáo dục công lập (trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp), tương đương khoảng 60%.

Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 59.000 học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp. So với các năm trước, tỷ lệ học sinh được vào trường công lập năm nay thấp hơn. Năm ngoái, số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập đạt khoảng 64%, còn những năm trước đó dao động 61-63%.

Năm học này, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội tăng vọt lên 147.000 em, tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Tuy nhiên, số trường THPT công lập được xây mới chỉ có 2 trường, gồm THPT Việt Hùng tại xã Đông Anh và một trường THPT tại ô đất A11 khu đô thị mới Cầu Giấy. Hiện Hà Nội chưa công bố số lượng học sinh đăng ký dự thi, mới chỉ đưa ra chỉ tiêu dự kiến tuyển vào trường công lập là khoảng 88.000 em cho năm học tới.

Hình ảnh thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Trung Lê)

Theo Báo Đại Đoàn Kết, năm nay Hà Nội cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh. Thành phố bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập, hướng tới mô hình tuyển sinh không phụ thuộc địa giới hành chính. Đồng thời, quy định về khu vực tuyển sinh cũng được bãi bỏ, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường công lập nào trên địa bàn thành phố, miễn phù hợp với năng lực học tập và điều kiện đi lại.

Một điểm mới khác được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là điều chỉnh mức chênh lệch điểm khi xét tuyển giữa các nguyện vọng. Theo quy định cũ, để được xét nguyện vọng 2, thí sinh phải có điểm thi cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm; nếu xét nguyện vọng 3, mức chênh lệch phải từ 2 điểm trở lên. Năm nay, mức chênh này được giảm xuống còn 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

Bên cạnh đó, điều kiện về nơi cư trú cũng được nới lỏng. Trước đây, học sinh cần có “nơi thường trú” mới được dự thi, nhưng từ năm nay chỉ cần có “tạm trú” là có thể đăng ký dự tuyển vào các trường công lập. Quy định này được đánh giá là tạo thêm cơ hội học tập cho con em người lao động, công nhân không có hộ khẩu Hà Nội, qua đó góp phần thúc đẩy sự bình đẳng và công bằng trong giáo dục trên địa bàn thành phố.

Lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2026 của Hà Nội (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trong tương lai, Hà Nội dự kiến từ năm 2031 đến 2045 sẽ cần thêm 986 trường học ở các cấp. Trong đó, bậc mầm non cần nhiều nhất với 441 trường, tiếp đến là tiểu học (288 trường), THCS (166 trường) và THPT (91 trường).

Thành phố cũng xác định 33 xã, phường còn thiếu trường học và sẽ được ưu tiên đầu tư trong thời gian tới, gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5 tới. Thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển vào các trường THPT công lập. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, trong đó nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng 2 với điều kiện điểm thi cao hơn điểm chuẩn 0,5 điểm, và nếu tiếp tục không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét nguyện vọng 3 khi điểm thi cao hơn điểm chuẩn 1 điểm.

