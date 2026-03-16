Vỗ rát cả tay không mua nổi quả dưa hấu “ra hồn”: Nhân viên siêu thị tiết lộ đúng 1 chi tiết mấu chốt

Dưa hấu là loại trái cây bán chạy nhất nhì siêu thị, đặc biệt là vào mùa hè vì vị ngọt mát và nhiều nước. Tuy nhiên, không ít người khi đi mua dưa lại rơi vào tình huống quen thuộc: đứng gõ vỏ hết quả này đến quả khác nhưng khi bổ ra vẫn nhạt hoặc xốp.

Nhiều người cho rằng chỉ cần nghe tiếng “bộp bộp” khi gõ là có thể chọn được quả dưa ngon. Thế nhưng theo chia sẻ của một số nhân viên làm việc tại quầy trái cây trong siêu thị, việc gõ vỏ không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt với những người không có nhiều kinh nghiệm.Thay vì vỗ đến “rát cả tay”, người trong nghề thường chú ý đến một chi tiết khá nhỏ trên quả dưa - yếu tố được xem là dấu hiệu giúp nhận biết phần nào độ chín và độ ngọt của trái.

Chi tiết nhỏ nhưng lại là dấu hiệu quan trọng

Theo kinh nghiệm của nhiều người bán trái cây lâu năm, khi chọn dưa hấu, ngoài việc quan sát hình dáng hay màu vỏ, bạn nên chú ý đến phần vết tiếp xúc của quả với mặt đất khi còn trên ruộng . Đây là khu vực thường nằm ở một bên quả và có màu vàng nhạt hoặc vàng kem, khác với phần vỏ xanh xung quanh.

Một quả dưa ngon thường có mảng màu vàng đậm, rõ ràng và khá lớn. Điều này cho thấy trái dưa đã nằm trên ruộng đủ lâu để hấp thụ ánh nắng và chín tự nhiên. Khi đạt độ chín tốt, phần ruột bên trong thường đỏ tươi, mọng nước và có vị ngọt đậm hơn. Chính vì vậy, nhiều người bán trái cây xem đây là một trong những dấu hiệu khá dễ nhận biết khi lựa chọn dưa. Ngược lại, nếu phần mảng màu này có màu trắng nhạt, hơi xanh hoặc diện tích rất nhỏ, khả năng cao trái dưa đã được thu hoạch sớm hơn so với thời điểm chín hoàn toàn. Những quả như vậy khi bổ ra thường nhạt vị, ruột không đỏ đậm và đôi khi kém thơm.

Ngoài ra, nếu để ý kỹ, những quả dưa có mảng vàng rõ và đều màu thường cho thấy quá trình phát triển của trái khá ổn định trên ruộng. Đây cũng là lý do nhiều người bán dưa lâu năm thường chỉ cần liếc qua chi tiết này là đã có thể đoán được phần nào chất lượng của quả dưa trước khi quyết định chọn mua.

Ngoài chi tiết này, vẫn nên kết hợp thêm vài dấu hiệu khác

Dù chi tiết nói trên được xem là một trong những dấu hiệu khá dễ nhận biết, nhiều người bán dưa lâu năm vẫn khuyên rằng không nên chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất. Khi chọn dưa hấu, tốt nhất nên kết hợp quan sát thêm một vài đặc điểm bên ngoài khác để tăng khả năng chọn được quả ngọt và mọng nước.

1. Hình dáng quả

Một quả dưa ngon thường có hình dáng cân đối, tròn hoặc bầu đều từ đầu đến cuối. Những quả có dáng quá méo, phình lệch hoặc lồi lõm bất thường đôi khi phát triển không đồng đều trong quá trình sinh trưởng, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng phần ruột bên trong. Dưa có hình dáng đều đặn thường cho thấy trái phát triển ổn định, ruột dễ chín đồng đều hơn.

2. Vỏ dưa

Quan sát phần vỏ cũng là một cách đơn giản nhưng khá hữu ích. Dưa hấu ngon thường có màu xanh đậm, các đường vân rõ nét và bề mặt hơi lì, không quá bóng. Lớp vỏ quá bóng đôi khi là dấu hiệu quả còn non hoặc chưa đạt độ chín hoàn toàn. Ngoài ra, vỏ dưa chín tự nhiên thường nhìn khá “già”, màu sắc đậm và rõ ràng hơn so với những quả còn non.

3. Trọng lượng

Một mẹo nhỏ khác là cầm thử quả dưa lên tay. Nếu quả dưa có kích thước vừa phải nhưng lại cho cảm giác nặng tay, đó thường là dấu hiệu dưa chứa nhiều nước, ruột đặc và mọng. Ngược lại, những quả cầm lên thấy nhẹ hơn so với kích thước đôi khi có thể ít nước hoặc phần ruột bên trong không chắc.

Khi kết hợp quan sát các yếu tố này cùng với chi tiết nhỏ đã nhắc ở trên, người mua sẽ dễ dàng tăng khả năng chọn được quả dưa hấu ngọt và chất lượng, thay vì chỉ dựa vào việc gõ vỏ như thói quen của nhiều người.