3 loại thịt “nuôi ung thư” đến bác sĩ cũng phải sợ: Nhiều người Việt lại cực mê

Không hề sai khi nói rằng bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Nếu không biết cách phòng ngừa mà tiếp tục nuông chiều bản thân với những món ăn ngon, nguy cơ mắc bệnh ung thư là điều khó tránh khỏi.

Ung thư là một trong những bệnh ác tính gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh. Hiện nay, ung thư không còn là một căn bệnh hiếm gặp mà ngược lại còn rất dễ xảy ra do thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của mỗi người.

Bên cạnh chế độ làm việc, nghỉ ngơi và tập luyện, việc ăn uống có đảm bảo hay không cũng góp phần quan trọng trong việc phòng chống ung thư. Để tránh xa căn bệnh này, các bác sĩ khuyên bạn nên hạn chế ăn 2 loại thịt sau trong thực đơn mỗi ngày của mình.

1. Thịt nướng

Nướng là một trong những phương pháp chế biến thịt được ưa chuộng nhất nhờ hương thơm hấp dẫn và vị đậm đà kích thích cả khứu giác lẫn vị giác. Tuy nhiên, các hình thức nướng như nướng than, nướng lửa trực tiếp, quay hoặc nướng trong lò đều tiềm ẩn những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, khi nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500–600 độ C, những giọt mỡ chảy xuống than hồng hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), là những chất gây ung thư. Trong lò, ở nhiệt độ 80–100 độ C, chất creatine trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng (HCA). Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư gan.

Bên cạnh đó, những chất tiết ra lúc đầu, nước thịt dính lò (mà ta thường thu gom lại) rất dễ chuyển thành HCA. Nếu vì khoái khẩu hoặc tiếc rẻ mà ăn, sau một thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư. Ở nhiệt độ trên 200 độ C, nhiều loại HCA khác có thể hình thành do sự phân hủy axit amin. Những HCA này nằm tại chỗ thịt quay bị cháy. Vì vậy, ăn thịt nướng nói riêng hay kể cả bất kỳ đồ ăn nướng nói chung cũng gây hại sức khỏe.

2. Thịt hun khói

Các loại thực phẩm hun khói như thịt xông khói, cá hun khói, trứng hun khói và nhiều món chế biến tương tự được xếp vào nhóm thực phẩm có nguy cơ gây ung thư cao do trong quá trình chế biến có thể hình thành nhiều hợp chất gây ung thư nhóm 1.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiêu thụ thường xuyên thịt xông khói làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, dạ dày, tuyến tụy và tuyến tiền liệt. Ngoài ra, trong quá trình chế biến, thực phẩm hun khói thường được sử dụng lượng muối lớn để bảo quản và tạo hương vị, đây được xem là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Các chất phụ gia như nitrit và nitrat trong loại thực phẩm này khi được chế biến ở nhiệt độ cao sẽ kết hợp thành hợp chất nitrosamine - cũng là một loại chất gây ung thư.

Ăn thường xuyên thịt xông khói cũng kích thích các loại ung thư khác phát tác như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư thực quản… Để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn, không nên hun khói ở nhiệt độ quá cao và chú ý khử bụi than cũng như dầu nhựa gỗ trong khói hun.

3. Thịt đỏ chế biến sẵn

Các loại thịt đỏ chế biến sẵn được WHO xếp vào danh mục tác nhân gây ung thư nhóm 1 – được coi là nguy hiểm hơn nhóm 2A bao gồm thịt đỏ chưa chế biến, bởi thịt chế biến sẵn còn có chứa thành phần nitrate, nitrite và muối là những yếu tố được cho là có thể trực tiếp gây ung thư.

Thịt đỏ là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng như protein, sắt, kẽm và vitamin B12. Tuy nhiên, theo WCRF, chúng ta không cần phải ăn thịt đỏ mỗi ngày. WCRF khuyên mọi người nên giới hạn lượng thịt đỏ ăn vào ở mức 3 phần mỗi tuần (350-500 g khi nấu chín). Tốt nhất nên chọn thịt nạc thay vì thịt mỡ.

