Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại thịt là "thủ phạm" của nhiều bệnh ung thư: Ngày càng quen trên mâm cơm Việt, trẻ em rất thích

09-03-2026 - 09:46 AM | Sống

Chế độ ăn cân bằng và khỏe mạnh cần có cả rau và thịt. Thế nhưng, ăn 3 loại thịt dưới đây thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa bệnh tật. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 30% - 50% trường hợp ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ, trong đó thói quen ăn uống không lành mạnh chiếm tới 35%.

Câu chuyện của một chủ nhà hàng 45 tuổi, họ Zhang (Quảng Đông, Trung Quốc) là ví dụ. Ông kể lại, mình sụt 10kg chỉ trong 3 tháng kèm những cơn đau bụng tái phát. Đi khám thì kết quả nội soi chỉ ra ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn cuối. Thủ phạm được bác sĩ chỉ ra chính là thói quen ăn thịt xông khói tự làm mỗi ngày cùng sở thích ăn thịt viên, xúc xích chế biến sẵn.

Đáng chú ý là, những món ăn yêu thích của ông Zhang đều rất phổ biến, ngày càng quen trên mâm cơm Việt và được trẻ em yêu thích. Bác sĩ của ông Zhang cảnh báo, có 3 loại thịt là "thủ phạm" đứng sau nhiều bệnh ung thư mà chúng ta nên tránh xa hoặc ăn càng ít càng tốt:

1. Các loại thịt chế biến sẵn

Xúc xích, giăm bông và thịt viên là những "kẻ diệt hệ miễn dịch" hàng đầu nếu ăn nhiều. Trong quá trình sản xuất, các thực phẩm này thường được thêm nitrit để bảo quản và giữ màu. Khi đi vào dạ dày, nitrit chuyển hóa thành nitrosamine, là chất gây ung thư mạnh.

Ảnh minh hoạ

Các hợp chất N-nitroso này trực tiếp gây tổn thương DNA của tế bào niêm mạc đường tiêu hóa, gây đột biến gen và làm bất hoạt các gen ức chế khối u. Dễ dẫn đến ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tuỵ. Ngoài ra, nó còn có thể làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch.

- Lời khuyên: Nên giới hạn lượng tiêu thụ dưới 70g mỗi tuần để hệ miễn dịch không bị quá tải bởi độc tố.

2. Thịt đỏ được nấu ở nhiệt độ cao

Thịt bò, thịt cừu khi nướng hoặc chiên cháy sẽ sản sinh ra các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng. Để gây hại, các chất này tạo ra một lượng lớn các gốc tự do gây tổn thương oxy hóa DNA. Những người thường xuyên ăn đồ nướng có nồng độ dấu hiệu tổn thương DNA trong nước tiểu cao hơn 80% so với bình thường.

Ảnh minh hoạ

Đây là thủ phạm gây ra ung thư tuyến tiền liệt (tăng 30% nguy cơ) và ung thư tuyến tụy (tăng 60%). Quá trình tiêu thụ lâu dài còn tạo ra các phản ứng viêm mãn tính trong mô, làm hỏng cấu trúc collagen, khiến làn da và các cơ quan nội tạng lão hóa nhanh chóng.

- Lời khuyên: Kiểm soát lượng thịt đỏ dưới 500g mỗi tuần và nên ưu tiên hấp hoặc luộc để giảm tới 90% lượng độc tố phát sinh.

3. Hải sản bị nhiễm kim loại nặng.

Nhiều loại hải sản đánh bắt tại vùng nước ô nhiễm thường tích tụ thủy ngân và cadmium... Đây là những chất có khả năng can thiệp vào enzyme sửa chữa DNA và lưu lại trong cơ thể tới 30 năm.

Các loại cá lớn ở đầu chuỗi thức ăn như cá kiếm, cá thu lớn hay cá mập thường có nồng độ độc tố cao nhất. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa gấp 3-5 lần mà còn gây rối loạn nội tiết, dẫn đến ung thư vú và tuyến tiền liệt. Đặc biệt, thủy ngân có thể vượt qua hàng rào máu não, tàn phá hệ thần kinh và làm suy giảm 15% khả năng nhận thức, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.

Ảnh minh hoạ

- Lời khuyên: Nên ưu tiên các loại hải sản nhỏ, vòng đời ngắn từ vùng nước sạch. Ăn kèm rau lá xanh đậm để tận dụng diệp lục giúp ức chế hấp thụ độc tố và bảo vệ tế bào hiệu quả hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This Not That

Nghiên cứu trên hơn 900 bệnh nhân ung thư cho thấy cơ thể họ có những tín hiệu này 6 tháng trước khi bệnh xuất hiện

Theo Ngọc Ái

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
bệnh ung thư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng iPhone

Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng iPhone Nổi bật

Bác sĩ cảnh báo: Hạt vi nhựa có thể "chất đầy" não nếu làm việc này khi ăn, rất quen với dân văn phòng

Bác sĩ cảnh báo: Hạt vi nhựa có thể "chất đầy" não nếu làm việc này khi ăn, rất quen với dân văn phòng Nổi bật

Kế toán nhập sai số tài khoản, chuyển nhầm 14 tỷ đồng của công ty cho tài khoản lạ lại được sếp cảm ơn: “Sơ suất nhưng là may mắn”

Kế toán nhập sai số tài khoản, chuyển nhầm 14 tỷ đồng của công ty cho tài khoản lạ lại được sếp cảm ơn: “Sơ suất nhưng là may mắn”

09:32 , 09/03/2026
3 biểu hiện cho thấy con bạn đang có 1 cuộc sống cực kỳ hạnh phúc, cha mẹ nuôi dạy đúng hướng!

3 biểu hiện cho thấy con bạn đang có 1 cuộc sống cực kỳ hạnh phúc, cha mẹ nuôi dạy đúng hướng!

09:30 , 09/03/2026
Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để nhận lương hưu 5 triệu/tháng?

Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để nhận lương hưu 5 triệu/tháng?

09:23 , 09/03/2026
Nhìn 3 nét tướng này trên khuôn mặt phụ nữ, biết ngay hậu vận vinh hoa phú quý hay bần hàn

Nhìn 3 nét tướng này trên khuôn mặt phụ nữ, biết ngay hậu vận vinh hoa phú quý hay bần hàn

08:55 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên