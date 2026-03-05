Nghiên cứu trên hơn 900 bệnh nhân ung thư cho thấy cơ thể họ có những tín hiệu này 6 tháng trước khi bệnh xuất hiện

Bà Trần, 58 tuổi, trong nửa năm gần đây thường xuyên cảm thấy bụng hơi chướng, ăn uống cũng không còn ngon miệng như trước. Bà nghĩ đó chỉ là vấn đề tiêu hóa thường gặp ở thời kỳ mãn kinh nên không quá để ý.

Một tháng gần đây, tình trạng đầy bụng ngày càng rõ rệt. Vùng bụng dưới thậm chí có thể sờ thấy một khối cứng nhưng không đau. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bà được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn trung bình.

Khi bác sĩ hỏi kỹ về tiền sử bệnh, bà Trần mới nhớ lại rằng khoảng nửa năm trước cơ thể đã có vài thay đổi: Ngoài đầy bụng, bà từng nhiều lần đau lưng âm ỉ không rõ nguyên nhân, đồng thời cơ thể dễ mệt mỏi hơn.

Nằm trên giường bệnh, bà liên tục nhớ lại những chi tiết đó. Những khó chịu nhẹ đến mức gần như bị bỏ qua ấy… liệu có phải chính là tín hiệu cảnh báo âm thầm của cơ thể?

Nghiên cứu phát hiện: Nửa năm trước khi mắc ung thư, cơ thể có thể đã phát tín hiệu

Ung thư gần như không xuất hiện một cách đột ngột. Trước khi bệnh bùng phát, cơ thể thường có những thay đổi nhất định.

Để tìm câu trả lời, các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 900 bệnh nhân ung thư, từ đó phát hiện một số dấu hiệu chung.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) đã theo dõi hơn 60.000 người trưởng thành bị sụt cân đột ngột trong vòng 6 tháng. Kết quả cho thấy 908 người trong số đó sau này được chẩn đoán mắc ung thư. Trong giai đoạn trước khi chẩn đoán, các nhà khoa học nhận thấy họ đều xuất hiện các triệu chứng cơ thể lặp lại với tần suất cao.

Ở nam giới, các biểu hiện phổ biến gồm: Sụt cân nhanh; Đau bụng; Giảm cảm giác thèm ăn; Khó nuốt; Đau ngực; Ho ra máu; Khối u bất thường ở bụng; Vàng da; Thiếu máu; Bệnh lý hạch bạch huyết...

Ở nữ giới, các triệu chứng thường gặp gồm: Sụt cân; Khó tiêu; Chán ăn; Đau bụng hoặc tiêu chảy; Xuất hiện khối u ở bụng; Đau ngực; Thiếu máu; Vàng da; Bệnh lý hạch bạch huyết; Huyết khối tĩnh mạch...

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện của những tín hiệu này có thể làm tăng khả năng mắc ung thư, vì vậy không nên xem nhẹ.

Những tín hiệu ung thư dễ bị bỏ qua nhưng cần đặc biệt cảnh giác

Ở giai đoạn sớm, ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy việc nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm là rất quan trọng.

- Sốt dai dẳng và tái phát

Sốt tái phát không rõ nguyên nhân cũng là một trong những triệu chứng điển hình do các khối u mang lại. Chẳng hạn như, bệnh bạch cầu, ung thư hạch và các bệnh ung thư khác trong phòng khám sẽ gây ra các triệu chứng tương tự, thường là cơ thể để chống lại cơn sốt do khối u gây ra.

Cũng có một loại bệnh nhân ung thư sẽ có biểu hiện sốt thường xuyên, thường là vào buổi chiều hoặc buổi tối, nhưng sẽ tự lành sau sáng sớm ngày hôm sau, hiện tượng này còn được gọi là "sốt khối u", ung thư hạch là phổ biến nhất.

- Mệt mỏi dai dẳng

Dù bạn có nghỉ ngơi bao nhiêu hay cảm thấy mệt mỏi, không thể nâng lên, nhưng không có tác nhân rõ ràng. Nó thường liên quan đến sự suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và thậm chí là nguy cơ ung thư tiềm ẩn.

- Khối u bất thường

Nếu bạn cảm thấy có khối u bất thường khi ấn vào cổ, nách hoặc vú, dù không có đau nhưng bạn cũng nên chú ý kịp thời. Một khi khối u có dấu hiệu phì đại thì có thể là dấu hiệu của ung thư vú hoặc ung thư hạch.

- Đau dai dẳng không rõ nguyên nhân

Cơn đau đột ngột ở một số bộ phận trên cơ thể kéo dài hơn một tuần khó thuyên giảm, các phương pháp điều trị thông thường không hiệu quả. Vì vậy, chúng ta cũng nên cảnh giác với các nguy cơ ung thư có thể xảy ra, chẳng hạn như ung thư đại trực tràng và ung thư phổi sẽ gây đau bụng và đau ngực kéo dài, thuốc không thể thuyên giảm.

- Thay đổi thói quen đi ngoài

Nếu bạn quan sát thấy tần suất đi phân tăng lên, cũng như thay đổi hình dạng phân đột ngột mỗi ngày, tiêu chảy và táo bón xen kẽ, phân cũng trở nên loãng, hoặc trộn lẫn với mủ và chất nhầy máu và phân không nhỏ giọt, bạn nên cẩn thận với các dấu hiệu ung thư đại trực tràng có thể xảy ra, và nên đi khám kịp thời.

- Chảy máu bất thường

Đầu tiên là máu trong phân, có thể là dấu hiệu của các bệnh về đường tiêu hóa hoặc thậm chí là ung thư ngoài bệnh trĩ, polyp ruột, nứt hậu môn...

Mặc dù nhiễm trùng hệ tiết niệu, sỏi hoặc chấn thương cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự, nhưng loại trừ các yếu tố này, ung thư bàng quang cũng có thể gây ra phản ứng máu nước tiểu, cần được chú ý kịp thời...

Ngoài ra, nếu phụ nữ không có kinh nguyệt, giao hợp hoặc chảy máu sau mãn kinh, họ cũng nên cảnh giác với nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và ung thư cổ tử cung nếu họ loại trừ các bệnh liên quan đến tử cung hoặc cổ tử cung. Ngoài ra, ho thường xuyên và có máu trong đờm cũng cần lưu ý, ung thư phổi sớm cũng có thể gây ra triệu chứng này.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã nói rằng ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy và các bệnh ung thư khác sẽ gây sụt cân đột ngột sớm, nếu bạn cũng bị sụt cân không rõ nguyên nhân trong vòng nửa năm hoặc một năm≥ 5% nên được kiểm tra kịp thời.

- Thay đổi da bất thường

Ví dụ, nốt ruồi đen trên da đột ngột to ra và thay đổi hình dạng, xung quanh có chảy máu hoặc nevus vệ tinh, đây thường là biểu hiện điển hình của khối u ác tính, và nếu da thường xuyên bị phá vỡ vô cớ và lâu ngày không lành thì sự thay đổi này thường liên quan đến ung thư biểu mô tế bào đáy của da. Bạn thường có thể quan sát tình trạng da nhiều hơn, và nếu có những thay đổi bất thường tương tự, bạn phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời.