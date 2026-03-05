Nữ diễn viên Việt nổi tiếng: Tình duyên lận đận, liên tiếp gặp biến cố, kiệt sức phải nhập viện

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng giành giải Á hậu Điện ảnh 1999 vào năm 18 tuổi. Sau đó, cô chọn sang Mỹ du học ngành Quản trị kinh doanh trong 7 năm. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, cô lại bén duyên với nghệ thuật.

Dương Cẩm Lynh để lại dấu ấn ở nhiều phim như: Ngõ vắng, Ra giêng anh cưới em, Ải mỹ nhân, Tiệm ăn dì ghẻ, Mặt nạ máu...

Về đời tư, Dương Cẩm Lynh gặp nhiều trắc trở, tình duyên lận đận. Cô từng kết hôn với nhà sản xuất Phạm Việt Anh (nhà sản xuất phim Cô dâu đại chiến 2, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Mặt nạ máu...).

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm hạnh phúc, cặp đôi chia tay năm 2018 sau khi có chung một cậu con trai. Báo Thanh Niên viết, lý do ly hôn của cặp đôi là vì tính cách khác biệt, không cùng quan điểm sống. Cả hai chọn cách chia tay nhẹ nhàng, cô được quyền nuôi con và chồng cũ cũng có gửi tiền chu cấp hằng tháng.

Dương Cẩm Lynh.

Nữ diễn viên cùng người chồng đầu tiên và con trai, lúc hôn nhân hạnh phúc.

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chăm chỉ tham gia các dự án phim và gameshow, người đẹp sinh năm 1982 mua được nhà và có cuộc sống ổn định.

Ở mối tình thứ 2, Dương Cẩm Lynh khá kín tiếng. Cô giữ kín danh tính bạn trai. Cô mang thai con thứ hai vào năm 2020 với bạn trai nhưng trong lúc cô mang bầu và sinh con thì phát hiện bạn trai ngoại tình.

Nói về biến cố này, nữ diễn viên sinh năm 1982 chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Đó là một giai đoạn bi kịch kinh khủng. Mọi người đều bắt đầu từ con số 0 để họ phấn đấu tới mục tiêu của mình, còn tôi đã tụt xuống số âm.

Tôi thua xa một người công nhân bình thường, chỉ cần lo cái ăn cái mặc. Còn tôi tụt đến số âm vì tôi đang mang nợ, thậm chí, tư tưởng, tinh thần và vật chất cũng về số âm. Thời điểm đó, tôi thấy chết đi còn sướng hơn là sống, nhưng vì hai đứa con, các bé không có lỗi gì cả mà chịu cảnh như thế".

Kể từ đó nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim và bán hàng online để trang trải cuộc sống cũng như nợ nần. Nói về việc nợ nần trên báo Lao Động, nữ diễn viên chia sẻ cô nợ khoảng 6 tỉ và đang cố gắng làm việc, kiếm tiền trả lãi lẫn gốc hàng tháng. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, biến cố liên tiếp xảy ra nhưng Dương Cẩm Lynh không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm làm.

Tuy tài năng và xinh đẹp nhưng cuộc đời nữ diễn viên đi qua nhiều thăng trầm.

Người thân vừa mất cách đây chưa lâu, cô lại vướng vào nợ nần trong chuyện làm ăn.

Dẫn đến mất ngủ hơn 1 tháng, kiệt sức phải nhập viện.

Bẵng đi một thời gian, ai cũng tưởng cuộc sống của Dương Cẩm đã ổn. Song thời gian vừa qua, biến cố lại liên tục ập đến đời cô. Cha mất chưa bao lâu, cô lại nhập viện vì mất ngủ hơn 1 tháng vì chuyện làm ăn không thuận lợi.

Vài ngày trước, Dương Cẩm Lynh đăng hình ảnh cô nằm viện cùng chia sẻ đầy tâm tư. “Mùng 10 người ta đi mua vàng, mình đi mua lại sức khỏe. Mất ngủ hơn 1 tháng không nghĩ tệ hại vậy. Xong mọi việc tuần sau bắt đầu lại mọi thứ, chờ nhé mọi người. Dù như thế nào đi nữa thì không bao giờ tôi gục ngã.

Cuộc đời muốn tôi đi tới đâu tôi sẽ đi tới đó. Có thể những thứ mình thấy như vậy, không có nghĩa là như vậy, người ta phải nỗ lực đấu tranh, cố gắng rất nhiều để đứng để nói để cười.

Tôi vẫn giữ vững mãi quan điểm người hại không chết trời hại mới chết. Sự thật bao giờ cũng là sự thật không thay đổi được”. Cùng với những dòng này, cô cũng tiết lộ “nếu không uống thuốc có thể bị thần kinh”.

Trước đó vài ngày, Dương Cẩm Lynh cho biết, cái Tết vừa rồi là cái Tết đau khổ nhất mà mình trải qua. Biến cố này đã ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý Dương Cẩm Lynh.

Trước những biến cố mà Dương Cẩm Lynh gặp phải, nhiều người lo lắng cho cô. Mọi người động viên, an ủi cô cố gắng vượt qua biến cố, giữ gìn sức khỏe.

NSƯT Thoại Mỹ viết: “Cố lên em, chúc em gái thành công trong cuộc sống nhé!”. “Buồn làm chi em ơi, tiền mất còn kiếm lại được. Chỉ cần luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ là được rồi”, một người bạn của nữ diễn viên để lại bình luận.