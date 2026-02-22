Nghệ sĩ Việt trúng số đầu năm mới

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh mới đây bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc trúng số trên trang cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Theo hình ảnh được đăng tải, nam nghệ sĩ mua vé số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 20/02/2026. Kết quả cho thấy dãy số trên tờ vé của ông trùng với giải Tám - con số 59.

Nghệ sĩ mua 5 tờ vé số và nhận tổng số tiền thưởng 500.000 đồng. Dù giá trị giải thưởng không quá lớn so với giải đặc biệt, nhưng đây được xem là “lộc đầu năm”, mang ý nghĩa may mắn và khởi đầu thuận lợi. Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh hào hứng viết: “Chút lộc đầu năm nè..!” kèm hình ảnh bảng kết quả và những tấm vé số trên tay.

NSND Việt Anh vui mừng thông báo trúng vé số dịp đầu năm mới. Ảnh: FBNV

Đông đảo khán giả và bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Về đời tư, NSND Việt Anh từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Sau đó, ông gặp gỡ và gắn bó với Chân Chân trong gần 2 năm trước khi chính thức đăng ký kết hôn. Cặp đôi hiện chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới, quan niệm rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm bền chặt dành cho nhau.

Tháng 10/2025, NSND Việt Anh xác nhận đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với Chân Chân, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp sau thời gian dài gắn bó. "Cô ấy không chỉ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa mà còn sắm sửa, chuẩn bị quần áo để tôi có vẻ ngoài chỉn chu nhất khi ra đường. Bên cạnh đó, cô ấy còn phụ giúp tôi quản lý công việc và đồng hành với tôi trong một số dự án" , ông tâm sự.

Đầu năm 2025, nam nghệ sĩ bất ngờ công khai bạn gái kém 36 tuổi. Ảnh: FBNV

NSND Việt Anh xác nhận đã kết hôn với bạn gái Chân Chân. Ảnh: FBNV

NSND Việt Anh tên thật là Nguyễn Văn Liêm, sinh ra tại TP.HCM và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980. Trên sân khấu kịch, ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ thực lực. Năm 1995, với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, ông xuất sắc giành giải Mai Vàng ở hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Ở lĩnh vực truyền hình, nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng khả năng biến hóa linh hoạt qua hàng trăm bộ phim như Hoa thiên điểu (2008), Gia đình phép thuật (2009–2011), Dù gió có thổi (2009), Mệnh lệnh hoa hồng (2010), Tình yêu và thử thách (2014), Gia đình là số 1 (2017), Bên kia sông (2018)…

Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và chính thức trở thành Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Những năm gần đây, NSND Việt Anh tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng khi tham gia loạt phim điện ảnh ăn khách như Bố già, Mai, Bộ tứ báo thủ…